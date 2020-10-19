В Московской области спортивные мероприятия опять будут проходить без зрителей. Готовим ставки на гостевые команды?

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что со среды до 7 ноября все массовые мероприятия в регионе пройдут без зрителей, в том числе и спортивные.



Что это значит для любителей ставок? Помните, как после рестарта сезона в Бундеслиге хозяева постоянно проигрывали без зрителей на трибунах? Мы рассказывали об этой и других тенденциях пост-карантинного футбола еще в конце мая, но как выясняется, ничего еще не закончилось. Вот список ближайших матчей, которые пройдут в Подмосковье – можно сыграть от гостевых команд.

ФК «Химки»

1 ноября новичок РПЛ проведет домашнюю игру против «Зенита». Гости – однозначные фавориты и идут у букмекеров за кэф 1.41. После заявления Воробьева, коэффициент может стать еще меньше.

БК «Химки»

В ближайшее время у баскетбольных «Химок» запланировано две игры:

19 октября в Единой лиге ВТБ против Астаны (победа гостей за 8.5)

24 октября в Евролиге против Маккаби из Тель-Авива (победа команды из Израиля оценивается в 1.8)

«Велес»

Велес, выступающий в ФНЛ, проводит свои игры в Домодедово. 21 октября новичок второй лиги сыграет дома в Кубке России против «Урала» из РПЛ. Более сильный клуб ожидаемо фаворит у букмекеров за кэф 1.68.

«Витязь Подольск»

Сразу два матча в ближайшие дни должен провести «Витязь» из Подольска в КХЛ:

21 октября против Салавата Юлаева, победа гостей – 2.37

23 октября против Сочи, победа гостей – 3.6

«Авангард»

Несколько игр запланировано и у омского «Авангарда», ставшего в последние сезоны подмосковным:

22 октября – «Динамо» Рига, победа гостей – 8.5

24 октября – «Автомобилист», победа гостей – 3.2

«Куньлунь РС»

Еще один клуб, вынужденно выступающий в Подмосковье - это «Куньлунь».

19 октября – Торпедо Нижний Новгород, победа гостей – 2

21 октября – Металлург Магнитогорск, победа гостей – 1.64

25 октября – ЦСКА, победа гостей – 1.4

Также в ближайшее время матчи в Московской области пройдут у некоторых команд ПФЛ: «Олимп-Долгопрудный», «Знамя Труда», «Знамя», «Коломна», «Сатурн». А также у хоккейных команд ВХЛ и МХЛ: «Химик», «Атлант», «Капитан», «Русские Витязи». Пристально наблюдайте за линией букмекеров на домашние матчи подмосковных команд и старайтесь поймать выгодные варианты!

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