Betting Insider

В Московской области спортивные мероприятия опять будут проходить без зрителей. Готовим ставки на гостевые команды?

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что со среды до 7 ноября все массовые мероприятия в регионе пройдут без зрителей, в том числе и спортивные. 

Что это значит для любителей ставок? Помните, как после рестарта сезона в Бундеслиге хозяева постоянно проигрывали без зрителей на трибунах? Мы рассказывали об этой и других тенденциях пост-карантинного футбола еще в конце мая, но как выясняется, ничего еще не закончилось. Вот список ближайших матчей, которые пройдут в Подмосковье – можно сыграть от гостевых команд.

ФК «Химки» 

1 ноября новичок РПЛ проведет домашнюю игру против «Зенита». Гости – однозначные фавориты и идут у букмекеров за кэф 1.41. После заявления Воробьева, коэффициент может стать еще меньше.

БК «Химки»

В ближайшее время у баскетбольных «Химок» запланировано две игры: 

  • 19 октября в Единой лиге ВТБ против Астаны (победа гостей за 8.5)  
  • 24 октября в Евролиге против Маккаби из Тель-Авива (победа команды из Израиля оценивается в 1.8)

«Велес»

Велес, выступающий в ФНЛ, проводит свои игры в Домодедово. 21 октября новичок второй лиги сыграет дома в Кубке России против «Урала» из РПЛ. Более сильный клуб ожидаемо фаворит у букмекеров за кэф 1.68.

«Витязь Подольск»

Сразу два матча в ближайшие дни должен провести «Витязь» из Подольска в КХЛ:

  • 21 октября против Салавата Юлаева, победа гостей – 2.37
  • 23 октября против Сочи, победа гостей – 3.6

«Авангард»

Несколько игр запланировано и у омского «Авангарда», ставшего в последние сезоны подмосковным:

  • 22 октября – «Динамо» Рига, победа гостей – 8.5
  • 24 октября – «Автомобилист», победа гостей – 3.2

«Куньлунь РС»

Еще один клуб, вынужденно выступающий в Подмосковье - это «Куньлунь». 

  • 19 октября – Торпедо Нижний Новгород, победа гостей – 2
  • 21 октября – Металлург Магнитогорск, победа гостей – 1.64
  • 25 октября – ЦСКА, победа гостей – 1.4

Также в ближайшее время матчи в Московской области пройдут у некоторых команд ПФЛ: «Олимп-Долгопрудный», «Знамя Труда», «Знамя», «Коломна», «Сатурн». А также у хоккейных команд ВХЛ и МХЛ: «Химик», «Атлант», «Капитан», «Русские Витязи». Пристально наблюдайте за линией букмекеров на домашние матчи подмосковных команд и старайтесь поймать выгодные варианты!

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Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на П1 в матче Зенит — Брюгге. Вот его доводы:

Эксперт отмечает, что у бельгийского клуба есть потери - сразу несколько футболистов не смогут принять участие в матче из-за коронавирусной инфекции.

У Зенита по разным причинам не сыграют Малком и Дуглас Сантос, однако в остальном команда подходит к матчу в хорошем состоянии.

Брюгге - не тот соперник, с которым у Зенита могут возникнуть проблемы. Зенит должен активно сыграть в атаке и уверенно победить. Тем более, питерцы играют в родных стенах.

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Стартует групповой этап Лиги чемпионов. «Динамо» Киев сыграет с «Ювентусом». Матч пройдет на стадионе «Олимпийский».

У «Ювентуса» есть большая потеря в лице Криштиану Роналду, который заболел коронавирусом. Португалец сейчас усиленно пытается восстановиться к игре с «Барселоной» в рамках этого же турнира.

Но я не считаю, что турницы без Роналду очень сильно ослабеют. Возможно, их состав немного видоизменится. Пирло наверняка поменяет схему игры. Это даже поможет «старой синьоре» понять, как она будет играть без главной звезды.

«Динамо» - темная лошадка для многих. Игры сборной Украины показали, что те игроки, которые смогли выйти на поле во время прошедшей паузы на матчи сборных, прогрессируют при Луческу. Даже Цыганков, который не играет в основном составе киевлян, находится в хорошей форме. Выходя на замену, он способен решить исход тех или иных эпизодов матча.

Я думаю, «Ювентусу» в этой встрече легко не будет. Даже без зрителей в Киеве «Динамо» может быть угрозой для турницев. Склоняюсь к тому, что киевляне сейчас в состоянии забить «Ювентусу». Конечно же, итальянцы не останутся в стороне при таком развитии событий. В том, что они тоже отличатся, я тоже не сомневаюсь.

Повторюсь, турнцам будет очень нелегко в этом матче. Думаю, что игра не будет сухой. В тайне надеюсь, что «Динамо» победит. Но моя итоговая ставка — обе команды забьют в этой встрече.

Источник: Vseprosport
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