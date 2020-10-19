В Московской области спортивные мероприятия опять будут проходить без зрителей. Готовим ставки на гостевые команды?

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что со среды до 7 ноября все массовые мероприятия в регионе пройдут без зрителей, в том числе и спортивные.
Что это значит для любителей ставок? Помните, как после рестарта сезона в Бундеслиге хозяева постоянно проигрывали без зрителей на трибунах? Мы рассказывали об этой и других тенденциях пост-карантинного футбола еще в конце мая, но как выясняется, ничего еще не закончилось. Вот список ближайших матчей, которые пройдут в Подмосковье – можно сыграть от гостевых команд.
ФК «Химки»
1 ноября новичок РПЛ проведет домашнюю игру против «Зенита». Гости – однозначные фавориты и идут у букмекеров за кэф 1.41. После заявления Воробьева, коэффициент может стать еще меньше.
БК «Химки»
В ближайшее время у баскетбольных «Химок» запланировано две игры:
- 19 октября в Единой лиге ВТБ против Астаны (победа гостей за 8.5)
- 24 октября в Евролиге против Маккаби из Тель-Авива (победа команды из Израиля оценивается в 1.8)
«Велес»
Велес, выступающий в ФНЛ, проводит свои игры в Домодедово. 21 октября новичок второй лиги сыграет дома в Кубке России против «Урала» из РПЛ. Более сильный клуб ожидаемо фаворит у букмекеров за кэф 1.68.
«Витязь Подольск»
Сразу два матча в ближайшие дни должен провести «Витязь» из Подольска в КХЛ:
«Авангард»
Несколько игр запланировано и у омского «Авангарда», ставшего в последние сезоны подмосковным:
«Куньлунь РС»
Еще один клуб, вынужденно выступающий в Подмосковье - это «Куньлунь».
- 19 октября – Торпедо Нижний Новгород, победа гостей – 2
- 21 октября – Металлург Магнитогорск, победа гостей – 1.64
- 25 октября – ЦСКА, победа гостей – 1.4
Также в ближайшее время матчи в Московской области пройдут у некоторых команд ПФЛ: «Олимп-Долгопрудный», «Знамя Труда», «Знамя», «Коломна», «Сатурн». А также у хоккейных команд ВХЛ и МХЛ: «Химик», «Атлант», «Капитан», «Русские Витязи». Пристально наблюдайте за линией букмекеров на домашние матчи подмосковных команд и старайтесь поймать выгодные варианты!