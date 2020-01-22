Сколько денег букмекеры тратят на спонсорство клубов АПЛ?

Букмекеры все больше интегрируются в европейские топ-чемпионаты. И конечно же самая богатая и перспективная с точки зрения финансового развития лига – главная цель БК. Вот сколько получают команды АПЛ по спонсорскому контракту от контор:⠀

💰 * Учитывали только контракты от титульных спонсоров

«Вест Хэм» получает от Betway €11.8 млн

получает от Betway «Эвертон» получает от SportPesa €11.3 млн

получает от SportPesa « Вулверхэмптон» получает от ManBetX €9.4 млн

получает от «Бернли» получает от Lovebet €8.8 млн

«Кристал Пэлас» получает от ManBetX €7.6 млн

получает от «Ньюкасл» получает от Fun88 €7.6 млн

получает от «Уотфорд» получает от Sportsbet.io €7.6 млн

получает от «Астон Вилла» получает от W88 €7 млн

получает от «Борнмут» получает от M88 €5.9 млн

получает от «Норвич» получает от Dafabet €3.5 млн

Читайте также:

Фернандеш, Умтити и возвращение Криштиану. Букмекеры оценили все возможные трансферы «МЮ»

Уэйн Руни проиграл на ставках 700 000 фунтов, когда выступал за «МЮ». Он рассказал в интервью о своей зависимости

Betting Insider – главное медиа о ставках в вашем телефоне. Подпишись!