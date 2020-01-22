Сколько денег букмекеры тратят на спонсорство клубов АПЛ?

Букмекеры все больше интегрируются в европейские топ-чемпионаты. И конечно же самая богатая и перспективная с точки зрения финансового развития лига – главная цель БК. Вот сколько получают команды АПЛ по спонсорскому контракту от контор:⠀
💰 * Учитывали только контракты от титульных спонсоров
- «Вест Хэм» получает от Betway €11.8 млн
- «Эвертон» получает от SportPesa €11.3 млн
- «Вулверхэмптон» получает от ManBetX €9.4 млн
- «Бернли» получает от Lovebet €8.8 млн
- «Кристал Пэлас» получает от ManBetX €7.6 млн
- «Ньюкасл» получает от Fun88 €7.6 млн
- «Уотфорд» получает от Sportsbet.io €7.6 млн
- «Астон Вилла» получает от W88 €7 млн
- «Борнмут» получает от M88 €5.9 млн
- «Норвич» получает от Dafabet €3.5 млн
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