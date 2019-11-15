Как вывести деньги из Betting Insider?

Betting Insider – это первая социальная сеть для любителей ставок с симулятором букмекерской линии для тренировок ставочных стратегий. Вот, что это означает:
- Этот сервис – не букмекерская компания.
- В Betting Insider вы играете виртуальной валютой.
- Эту валюту нельзя вывести.
Как заработать в Betting Insider?
В Betting Insider есть много других способов заработать настоящие деньги! Вот они:
- Станьте топ-каппером и откройте возможность продавать прогнозы своим подписчикам.
- Оставляйте ставки с описанием, пробивайтесь в топ месяца по ROI и выигрывайте от 5 до 25 тысяч рублей ежемесячно.
- Участвуйте в конкурсе блогеров. В течение месяца оставляйте полезные описания к прогнозам, попадите в шорт-лист редакции и выиграйте 5 тысяч рублей – ваши ставочные показатели не важны!
- Участвуйте в десятках других конкурсов с денежными призами, которые мы объявляем в блоге или социальных сетях – добавьте эти страницы в закладки, чтобы не упустить возможность заработать в Betting Insider.
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Что еще есть в Betting Insider
Вы пришли в Betting Insider только ради денег? Присмотритесь внимательнее, здесь можно найти много других интересных и цепляющих вещей:
- Бесплатные прогнозы капперов, уничтожающих букмекеров на дистанции – ставки на игры дня от игроков с ROI больше 10%. Подпишитесь на каждого!
- База знаний – набор топовых ставочных стратегий, советов и методов банк-менеджмента, которые можно сразу же протестировать с помощью симулятора букмекерской линии.
- Информативный блог с исследованиями ставочного рынка, последними новостями индустрии и другой полезной для любителей ставок информацией.
- Огненные социальные сети, в которые попадает только самое главное. Подпишись на профиль Betting Insider в ВК, Телеграме, Твиттере или Инстаграме.
- Общение с другими любителями ставок в чате.
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