Betting Insider

Как вывести деньги из Betting Insider?

Betting Insider – это первая социальная сеть для любителей ставок с симулятором букмекерской линии для тренировок ставочных стратегий. Вот, что это означает:

  1. Этот сервис – не букмекерская компания.
  2. В Betting Insider вы играете виртуальной валютой.
  3. Эту валюту нельзя вывести.

Как заработать в Betting Insider?

В Betting Insider есть много других способов заработать настоящие деньги! Вот они:

  1. Станьте топ-каппером и откройте возможность продавать прогнозы своим подписчикам.
  2. Оставляйте ставки с описанием, пробивайтесь в топ месяца по ROI и выигрывайте от 5 до 25 тысяч рублей ежемесячно.
  3. Участвуйте в конкурсе блогеров. В течение месяца оставляйте полезные описания к прогнозам, попадите в шорт-лист редакции и выиграйте 5 тысяч рублей – ваши ставочные показатели не важны!
  4. Участвуйте в десятках других конкурсов с денежными призами, которые мы объявляем в блоге или социальных сетях – добавьте эти страницы в закладки, чтобы не упустить возможность заработать в Betting Insider.
  5. Получите деньги просто так – вот фрибет 1000 рублей на ставку без условий!

Что еще есть в Betting Insider

Вы пришли в Betting Insider только ради денег? Присмотритесь внимательнее, здесь можно найти много других интересных и цепляющих вещей:

  1. Бесплатные прогнозы капперов, уничтожающих букмекеров на дистанции – ставки на игры дня от игроков с ROI больше 10%. Подпишитесь на каждого!
  2. База знаний – набор топовых ставочных стратегий, советов и методов банк-менеджмента, которые можно сразу же протестировать с помощью симулятора букмекерской линии.
  3. Информативный блог с исследованиями ставочного рынка, последними новостями индустрии и другой полезной для любителей ставок информацией.
  4. Огненные социальные сети, в которые попадает только самое главное. Подпишись на профиль Betting Insider в ВК, Телеграме, Твиттере или Инстаграме.
  5. Общение с другими любителями ставок в чате.

Если вы так и не нашли ответ на ваш вопрос в этом тексте, пишите на support@betting.team, и мы вам поможем!

Комментарии
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Спасибо за отличное приложение!
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но вопросы в чате все равно останутся )
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спасибо за отличное приложение
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спасибо
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Половина участников друг букмекера...
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Не катит мне. Приложение классное 👍
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приложение,хорошо е
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