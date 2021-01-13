Овечкин – в топ-3 претендентов на «Морис Ришар Трофи», Панарин – фаворит на звание лучшего бомбардира среди россиян. Коэффициенты на лучших форвардов сезона НХЛ

В ночь с 13 на 14 января стартует новый сезон НХЛ. Это значит, что нас ждет новый обладатель трофея «Морис Ришар». Напомним, данным трофеем награждается лучший снайпер регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В прошлом году обладателями «Морис Ришар Трофи» стали сразу два хоккеиста – Александр Овечкин («Вашингтон») и Давид Пастрняк («Бостон»). Они оба забили 48 голов.

Стоит отметить, что Александр Овечкин выигрывает эту награду уже три сезона подряд (2018, 2019, 2020). Форвард продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки. Подробности вы можете прочитать – здесь.

Букмекеры оценили шансы хоккеистов в борьбе за «Морис Ришар Трофи» этого года:

Остон Мэттьюс («Торонто») – 6.00 (вероятность – 16.67%); Александр Овечкин («Вашингтон») – 6.00 (16.67%); Леон Драйзайтль («Эдмонтон») – 9.00 (11.11%); Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 10.00 (10.00%); Нэтан Маккиннон («Колорадо») – 12.00 (8.33%); Джек Айкел («Баффало») – 17.00 (5.88%); Кайл Коннор («Виннипег») – 17.00 (5.88%); Артемий Панарин («Коламбус») – 25.00 (4.00%); Евгений Малкин («Питтсбург») – 35.00 (2.86%); Кирилл Капризов («Миннесота») – 50.00 (2.00%); Андрей Свечников («Каролина») – 50.00 (2.00%).

Также букмекеры дали линию на лучшего российского бомбардира по итогам регулярного чемпионата (с учетом ОТ):

Артемий Панарин («Рейнджерс») – 2.50 (вероятность – 40.00%); Евгений Малкин («Питтсбург») – 4.00 (25.00%); Александр Овечкин («Вашингтон») – 6.00 (16.67%); Кирилл Капризов («Миннесота») – 10.00 (10.00%); Евгений Кузнецов («Вашингтон») – 10.00 (10.00%); Андрей Свечников («Каролина») – 10.00 (10.00%); Евгений Дадонов («Оттава») – 12.00 (8.33%); Павел Бучневич («Рейнджерс») – 15.00 (6.67%); Никита Гусев («Нью-Джерси») – 15.00 (6.67%); Александр Радулов («Даллас») – 15.00 (6.67%); Денис Гурьянов («Даллас») – 30.00 (3.33%); Владислав Наместников («Детройт») – 50.00 (2.00%); Валерий Ничушкин («Колорадо») – 50.00 (2.00%); Иван Проворов («Филадельфия») – 50.00 (2.00%); Михаил Сергачев («Тампа-Бэй») – 50.00 (2.00%).

Стоить отметить, что недавно НХЛ опубликовала список 50 лучших игроков лиги прямо сейчас. Верхнюю строчку занял Коннор Макдэвид из «Эдмонтона». Лучшими из россиян в рейтинге стали Артемий Панарин («Рейнджерс», 4 место), Никита Кучеров («Тампа-Бэй», 7 место) и Александр Овечкин («Вашингтон», 8 место).

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Кто из российских хоккеистов забьет больше голов в новом сезоне? Пишите в комментариях