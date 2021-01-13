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Овечкин – в топ-3 претендентов на «Морис Ришар Трофи», Панарин – фаворит на звание лучшего бомбардира среди россиян. Коэффициенты на лучших форвардов сезона НХЛ

В ночь с 13 на 14 января стартует новый сезон НХЛ. Это значит, что нас ждет новый обладатель трофея «Морис Ришар». Напомним, данным трофеем награждается лучший снайпер регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В прошлом году обладателями «Морис Ришар Трофи» стали сразу два хоккеиста – Александр Овечкин («Вашингтон») и Давид Пастрняк («Бостон»). Они оба забили 48 голов. 

Стоит отметить, что Александр Овечкин выигрывает эту награду уже три сезона подряд (2018, 2019, 2020). Форвард продолжает погоню за рекордом Уэйна Гретцки. Подробности вы можете прочитать – здесь.

Букмекеры оценили шансы хоккеистов в борьбе за «Морис Ришар Трофи» этого года:

  1. Остон Мэттьюс («Торонто») – 6.00 (вероятность – 16.67%);
  2. Александр Овечкин («Вашингтон») – 6.00 (16.67%);
  3. Леон Драйзайтль («Эдмонтон») – 9.00 (11.11%);
  4. Коннор Макдэвид («Эдмонтон») – 10.00  (10.00%); 
  5. Нэтан Маккиннон («Колорадо») – 12.00 (8.33%);
  6. Джек Айкел («Баффало») – 17.00 (5.88%);
  7. Кайл Коннор («Виннипег») – 17.00 (5.88%);
  8. Артемий Панарин («Коламбус») – 25.00 (4.00%); 
  9. Евгений Малкин («Питтсбург») – 35.00 (2.86%);
  10. Кирилл Капризов («Миннесота») – 50.00 (2.00%);
  11. Андрей Свечников («Каролина») – 50.00 (2.00%).

Также букмекеры дали линию на лучшего российского бомбардира по итогам регулярного чемпионата (с учетом ОТ):

  1. Артемий Панарин («Рейнджерс») – 2.50 (вероятность – 40.00%);
  2. Евгений Малкин («Питтсбург») – 4.00 (25.00%);
  3. Александр Овечкин («Вашингтон») – 6.00 (16.67%);
  4. Кирилл Капризов («Миннесота») – 10.00 (10.00%); 
  5. Евгений Кузнецов («Вашингтон») – 10.00 (10.00%); 
  6. Андрей Свечников («Каролина») – 10.00 (10.00%); 
  7. Евгений Дадонов («Оттава») – 12.00 (8.33%);
  8. Павел Бучневич («Рейнджерс») – 15.00 (6.67%);  
  9. Никита Гусев («Нью-Джерси») – 15.00 (6.67%);  
  10. Александр Радулов («Даллас») – 15.00 (6.67%);  
  11. Денис Гурьянов («Даллас») – 30.00 (3.33%);
  12. Владислав Наместников («Детройт») – 50.00 (2.00%);
  13. Валерий Ничушкин («Колорадо») – 50.00 (2.00%); 
  14. Иван Проворов («Филадельфия») – 50.00 (2.00%);
  15. Михаил Сергачев («Тампа-Бэй») – 50.00 (2.00%).

Стоить отметить, что недавно НХЛ опубликовала список 50 лучших игроков лиги прямо сейчас. Верхнюю строчку занял Коннор Макдэвид из «Эдмонтона». Лучшими из россиян в рейтинге стали Артемий Панарин («Рейнджерс», 4 место), Никита Кучеров («Тампа-Бэй», 7 место) и Александр Овечкин («Вашингтон», 8 место).

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Кто из российских хоккеистов забьет больше голов в новом сезоне? Пишите в комментариях

Комментарии
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Max S
54.3% WR-1.15% ROI
Интересно посмотреть будет на Ови. Он вообще стареет?
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SPbet
48.3% WR-5.57% ROI
И Ови и Панарин и конечно же Кучеров с Малкиным всегда находятся на вершине Олимпа НХЛ. Да что говорить,там много наших парней которые занимают далеко не последнее место в своих командах,Проворов в Филадельфии, например. А какие топовые российские вратари,которым мало кто может составить конкуренцию в НХЛ. Так что хочется пожелать нашим парням успешного сезона в НХЛ и обязательно будем за них болеть.✌️
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Dj3000
55.1% WR-8.25% ROI
Ставлю на Малкина)
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У себя дома не пропускают уже 4 игры подряд, а забивают в среднем по 2 мяча.
В этой встрече пропустят 3 ключевых игрока защиты: Мендеш Н, Нету, Феддаль З.

"Риу Аве" команда идёт в середине таблицы. За 13 матчей , 9 голов и 15 пропущенных. Слабый показатель в атаке , но не так плохо для защиты на первый взгляд, благодаря неплохому старту. Но сейчас
форма на данный момент плохая , за последние 5 матчей пропустили 8 мячей.
В гостях 3 матча подряд не могут отличится.

В этой встрече одни не пропускают 3 игры дома, а вторые в гостях не забивают 3 игры. Должна бы эта серия прекратится для обоих и хочется здесь поставить что "обе забьют" тем более в "Спортинга" есть небольшие проблемы в защите. Ещё 3 последние очные встречи завершились обоюдным взятием ворот и кстати "Спортинг" не смог обыграть. 2 поражения и одна ничья, возможно сегодня прервут эту серию и смогут взять 3 очка.
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