Ставки на хомячьи виды спорта: московское дерби, бег и боулинг. Самый милый материал месяца

Пандемия коронавируса – самое страшное, что могло случиться с букмекерскими конторами. Спорт пока даже не думает возвращаться, и дело дошло до того, что БК выкатили линию на хомячий спорт. Зверьки играют в футбол, боулинг и устраивают забеги – попробуйте не умилиться, читая этот материал

Футбольное дерби хомяков

Первопроходцами в хомячьем футболе стали «Спартак» и «Динамо» –команды играют между собой каждые 10 минут, а следить за этим противостоянием можно на Twitch-канале hamsterfootballua.

В перерыве между матчами хомяки разминаются в фитнес-центре «Стальной мускул».

Как играют в хомячий футбол?

Правила хомячьего футбола отличаются от классического – матч тут идет до четырех забитых голов.

Игра начинается с того, что в центр футбольного поля помещают хомяка в шаре и накрывают специальным боксом, который снимается через 10 секунд.

«Динамо» забивает, если шар со зверьком закатывается в ворота «Спартака» и наоборот. После каждого гола хомяка меняют на другого. Также замена возможна, если грызун уснул и не двигается в течение двух минут.

На что можно поставить?

По мнению букмекера вероятность победы «Динамо» и «Спартака» в футбольном матче одинаковая (еще бы!). Поставить на ту или иную команду можно с коэффициентом 2.76, а на ничью за 2.80. Кроме того, принимаются ставки и на точный счет.

Также можно сделать ставку на хомячьи беги и боуллинг.

В бегах участие принимают пять хомяков – победа каждого бегуна оценивается коэффициентом 4.50.

В боулинге мы можем наблюдать соперничество хомяков Лебовски в желтом шаре и Кинтана в красном. Матч состоит из одного фрейма для каждого из участников. Грызун в шаре может сбивать кегли, пока не пересечет финишную черту.

На победу в этом виде спорта дают коэффициент 2.47, а на ничью 3.40. Можно поставить на общий тотал сбитых кеглей в матче или индивидуальный.

Отсутствие практически всех спортивных соревнований заставляет букмекеров придумывать новые пути к привлечению клиентов, поэтому в линии появляются такие фановые виды спорта.

А вы верите в будущее хомячьего спорта после пандемии?

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