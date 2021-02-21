Моуринью – явный фаворит на увольнение в АПЛ. Вероятность его ухода – 30%

Жозе Моуринью – главный претендент на увольнение в АПЛ, после того как его «Тоттенхэм в очередной раз проиграл. На этот раз шпоры уступили «Вест Хэму» со счетом 1:2. У «Тоттенхэма» удручающая статистика – 4 поражения в 6 последних матчах чемпионата Англии. Кроме того, команда вылетела из Кубка Англии, проиграв «Эвертону» в дополнительное время (4:5). Букмекеры открыли линию на то, кто следующим покинет пост главного тренера в АПЛ, и лидирует там, конечно же, Жозе.
Топ-5 претендентов на увольнение выглядит следующим образом:
- Жозе Моуринью – 3.30 (вероятность – 30%)
- Рой Ходжсон –4.50 (22%)
- Стив Брюс – 5.00 (20%)
- Юрген Клопп – 6.50 (15%)
- Крис Уайлдер – 11.00 (9%)
Однако «Тоттенхэм» сохраняет шансы на победу в Лиге Европы и Кубке Английской лиги. В первом матче 1/16 финала ЛЕ подопечные Моуринью обыграли скромный «Вольфсберг» со счетом 4:1. Ответная встреча состоится 24 февраля, в 20:00. Также, 25 апреля им предстоит сыграть финальный матч против «Ман Сити» в Кубке Английской лиги.
Напомним, что Моуринью возглавил «Тоттенхэм» в 2019-м году, сменив на этом посту Маурисио Почеттино.