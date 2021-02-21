Моуринью – явный фаворит на увольнение в АПЛ. Вероятность его ухода – 30%

Жозе Моуринью – главный претендент на увольнение в АПЛ, после того как его «Тоттенхэм в очередной раз проиграл. На этот раз шпоры уступили «Вест Хэму» со счетом 1:2. У «Тоттенхэма» удручающая статистика – 4 поражения в 6 последних матчах чемпионата Англии. Кроме того, команда вылетела из Кубка Англии, проиграв «Эвертону» в дополнительное время (4:5). Букмекеры открыли линию на то, кто следующим покинет пост главного тренера в АПЛ, и лидирует там, конечно же, Жозе.

Топ-5 претендентов на увольнение выглядит следующим образом:

Жозе Моуринью – 3.30 (вероятность – 30% )

(вероятность – ) Рой Ходжсон – 4.50 ( 22% )

( ) Стив Брюс – 5.00 ( 20% )

( ) Юрген Клопп – 6.50 ( 15% )

( ) Крис Уайлдер – 11.00 (9%)

Однако «Тоттенхэм» сохраняет шансы на победу в Лиге Европы и Кубке Английской лиги. В первом матче 1/16 финала ЛЕ подопечные Моуринью обыграли скромный «Вольфсберг» со счетом 4:1. Ответная встреча состоится 24 февраля, в 20:00. Также, 25 апреля им предстоит сыграть финальный матч против «Ман Сити» в Кубке Английской лиги.

Напомним, что Моуринью возглавил «Тоттенхэм» в 2019-м году, сменив на этом посту Маурисио Почеттино.

А как считаете вы? Сможет ли Жозе обыграть в финале «Ман Сити»? Пишите в комментариях