Betting Insider

Моуринью – явный фаворит на увольнение в АПЛ. Вероятность его ухода – 30%

автор Юрий Еремичев

Жозе Моуринью – главный претендент на увольнение в АПЛ, после того как его «Тоттенхэм в очередной раз проиграл. На этот раз шпоры уступили «Вест Хэму» со счетом 1:2. У «Тоттенхэма» удручающая статистика – 4 поражения в 6 последних матчах чемпионата Англии. Кроме того, команда вылетела из Кубка Англии, проиграв «Эвертону» в дополнительное время (4:5). Букмекеры открыли линию на то, кто следующим покинет пост главного тренера в АПЛ, и лидирует там, конечно же, Жозе.

Топ-5 претендентов на увольнение выглядит следующим образом:

  • Жозе Моуринью – 3.30 (вероятность – 30%)
  • Рой Ходжсон –4.50 (22%)
  • Стив Брюс – 5.00 (20%)
  • Юрген Клопп – 6.50 (15%)
  • Крис Уайлдер – 11.00 (9%)

Однако «Тоттенхэм» сохраняет шансы на победу в Лиге Европы и Кубке Английской лиги. В первом матче 1/16 финала ЛЕ подопечные Моуринью обыграли скромный «Вольфсберг» со счетом 4:1. Ответная встреча состоится 24 февраля, в 20:00. Также, 25 апреля им предстоит сыграть финальный матч против «Ман Сити» в Кубке Английской лиги.

Напомним, что Моуринью возглавил «Тоттенхэм» в 2019-м году, сменив на этом посту Маурисио Почеттино.

А как считаете вы? Сможет ли Жозе обыграть  в финале «Ман Сити»? Пишите в комментариях

Комментарии
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Daniel Ortegа
51.9% WR-5.13% ROI
Изначально,Моуриньо пришёл в ТТХ "обречённым"на увольнение. Это клуб явно не для него...но деньжат срубил приличных,а вот имя и репутация? хотя,он давно всем и всё показал и доказал ...
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Николай Спесивцев
50% WR-3.75% ROI
Daniel OrtegаИзначально,Моуриньо пришёл в ТТХ "обречённым"на увольнение. Это клуб явно не для него...но деньжат срубил приличных,а вот имя и репутация? хотя,он давно всем и всё показал и доказал ...
Я соглашусь с Вами. Он уже выиграл на клубном уровне кучу всего. Можно и для себя поиграть к каком-то не сильном клубе. А что, если ЛЕ возьмет?
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Сергей 33
28.6% WR-10.55% ROI
Моуринье иди на отдых, хватит команды в гроб ложить!!
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