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Моуринью уволят из «Тоттенхэма» после поражения «Эвертону»? Букмекеры называют только одного тренера АПЛ ближе к отставке

В АПЛ закончился первый тур нового сезона. Моуринью впервые за 18 лет потерпел поражение в первом домашнем матче («Эвертону», счет – 0:1). посто

Букмекеры обновили список главных претендентов на увольнение в чемпионате Англии. Топ-3 выглядит так:

  1. Дэвид Мойес («Вест Хэм») – 2.75
  2. Жозе Моуриньо («Тоттенхэм») – 8.0 (до первого тура кэф был – 34.0)
  3. Скотт Паркер («Фулхэм») – 10.0
  4. Славен Билич («Вест Бромвич») – 14.0
  5. Шон Дайч («Бернли») – 16.1
  6. Стив Брюс («Ньюкасл») – 18.1
  7. Оле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед») – 33.1

Тем не менее букмекеры не оставляют шансов тренерам на увольнение – на то, что в сезоне-2020/21 никто не будет уволен, дают кэф 250.

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Источник главного изображения: https://iz.ru/750108/2018-05-3...

Источник изображения внутри поста: ФК «Тоттенхэм»

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Виталий Малышев58.6% WR11.97% ROI
1.53Обе команды забьют - Да
Челси — Ливерпуль|АПЛ
Челси — Ливерпуль|АПЛ
Ставка с небольшим коэффициентом, но лучше придумать сложно. Челси больше всех в Англии потратил летом, были сделаны дорогие и качественные приобретения, которые конечно повлияют на итоговый результат сезона. Ливерпуль покупок не делал, решив полностью оставить чемпионский состав

Исходы противостояния предугадать сложно, но на мой взгляд будет ничья. Не видно на данный момент сильного перевеса в чью-то сторону, небольшое преимущество Ливерпуля компенсируется домашним полем Челси, на котором последние личные встречи команд проходят как угодно. Победы и тех и тех чередуются с ничьими. Думаю будет закрытый футбол и града голов как в прошлом очном противостоянии (5:3 в пользу Ливерпуля) ждать не стоит

Прогноз: 1:1
0
Повторить за 1.53
ShamaN82.9% WR7.14% ROI
1.67Астерас фора (2)
Олимпиакос — Астерас|Чемпионат Греции
Олимпиакос — Астерас|Чемпионат Греции
“Астерас” не проиграл ни одного из десяти последних матчах
Хоть и матч состоится в туре, между чемпионом прошлого сезона Олимпиакосом и Астерас. Гости явно на ходу, что говорят нам о последних их играх, команда забивает, выигрывает, и набрала приличный ход. Хозяева сейчас не в лучшем состоянии,хоть и считаются фаворитами данного матча, что не удивительно. Я бы оттолкнулся от результатов гостей. Гости давно не проигрывали крупно, всегда в атаке находят свои шансы. Поэтому есть резон сыграть на гостей. Поэтому мой прогноз на матч - победа гостей с форой(+2) .
0
Повторить за 1.67
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