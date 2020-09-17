Моуринью уволят из «Тоттенхэма» после поражения «Эвертону»? Букмекеры называют только одного тренера АПЛ ближе к отставке

В АПЛ закончился первый тур нового сезона. Моуринью впервые за 18 лет потерпел поражение в первом домашнем матче («Эвертону», счет – 0:1). посто

Букмекеры обновили список главных претендентов на увольнение в чемпионате Англии. Топ-3 выглядит так:

Дэвид Мойес («Вест Хэм») – 2.75 Жозе Моуриньо («Тоттенхэм») – 8.0 (до первого тура кэф был – 34.0) Скотт Паркер («Фулхэм») – 10.0 Славен Билич («Вест Бромвич») – 14.0 Шон Дайч («Бернли») – 16.1 Стив Брюс («Ньюкасл») – 18.1 Оле-Гуннар Сульшер («Манчестер Юнайтед») – 33.1

Тем не менее букмекеры не оставляют шансов тренерам на увольнение – на то, что в сезоне-2020/21 никто не будет уволен, дают кэф 250.

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