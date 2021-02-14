Тотальный разбор «МЮ»: тренды, серии и закономерности

У Serenity Bets уже более 500 постов в блоге на Sports.ru, а на этой неделе он выпустил статистический разбор «МЮ» в сезоне-2020/21. К уикенду топ-футбола этот материал станет для вас полезным гидом перед выбором ставки. Погнали!

Общая информация

Текущее место в таблице: 2

Набранные очки: 45 за 23 матча (1,96 очка за матч) – лучший показатель после эпохи Фергюсона, кроме сезона 17/18 (там было 50 очков за 23 матча)

Статистика: 13 побед, 6 ничьих, 4 поражения (дома 5-3-4; выезд 8-3-0)

Голы: 49 забитых, 30 пропущенных (дома 25:18; выезд 24:12)

xG-метрики: 41,7 – 27,4 (дома 22,5 – 14,5; выезд 19,2 – 12,9), т.е. забивают и пропускают больше, чем создается

Дом – Гости

Любопытно, что в гостях «МЮ» играет лучше, чем дома (разница этого показателя самая высокая в лиге, +0,95 очка в среднем вне своего поля). Это единственная команда, которая не потерпела на выезде ни одного поражения в текущем сезоне, более того «МЮ» не проигрывают в гостях уже больше года.

Последнее поражение датировано 19 января 2020 (0:2 «Ливерпуль»), с тех пор 14 побед и 5 ничьих.

Текущая форма и динамика по ходу сезона

«МЮ» набрал 5 очков в первых 6 турах (1 победа, 2 ничьи и 3 поражения), а затем – 40 в 17 (11 побед, 5 ничьих и 1 поражение), виден явный прогресс после неудачного старта. Правда, именно в последних 4 матчах немного притормозили – 1 победа, 2 ничьи и 1 поражение. Впрочем, поражение при равной игре, по xG даже чуть больше было у «МЮ», чем у «Шеффилда».

Статистика по таймам

«МЮ» довольно посредственно проводит первые таймы – 6 побед, 12 ничьих и 5 поражений (для сравнения, у «Сити» 14-6-2). Особенно печальная картина была в первых 10 турах – 1 победа, 5 ничьих и 4 поражения. В последующих 13, соответственно, 5-7-1, а это уже неплохо. Что интересно, в гостях лишь 2 победы в 1 таймах (2-7-2), т.е. основной результат они делают именно после перерыва.

Предыдущий тезис подтверждает статистика вторых таймов, в которых «МЮ» имеет лучшие показатели в лиге: 11-8-4. Вернее, вся мощь сконцентрирована именно в гостевых матчах: 6-5-0 (тогда как дома 4-4-4) и лишь 3 пропущенных гола после перерыва (все 3 пришлись после 80-й минуты, ни одного пропущенного на отрезке 45-80). Забили 16 из 24 (67%) выездных голов также во 2 тайме. Дома распределение более ровное (52% забитых и 61% пропущенных после перерыва).

Более 50% голов (25 из 49) «МЮ» забивал после 60-й минуты (вне зависимости от поля). В гостях 33% (8 из 24) – после 75-й минуты.

Ещё очень интересно, что «МЮ» лишь 2 раза из 11 в гостях забивал первым, ещё в 2 случаях – 0:0. И аж в 7 первыми забивали соперники, и во всех этих встречах «Юнайтед» смог одержать волевую победу!.

Неудачные выступления с клубами «большой шестерки»

К клубам «большой шестерки» помимо «МЮ» относятся «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм». Так вот, к текущему моменту в этом сезоне «Юнайтед» не одержали с этими командами ни одной победы – 4 ничьи и 2 поражения. Что интересно, все ничьи были безголевыми – 0:0 с «Сити», «Ливерпулем», «Челси» и «Арсеналом». Поражения 0:1 от «Арсенала» и 1:6 от «Тоттенхэма» (оба пришлись на начало сезона).

Что интересно, в прошлом сезоне была обратная картина – дважды смогли обыграть «Сити» и «Челси», с «Тоттенхэмом» победа и ничья, и только с «Ливерпулем» и «Арсеналом» ничья и поражение.

Бруну-зависимость

Бруну Фернандеш забил 13 мячей и отдал 9 голевых передач (xG – 10,9; xA – 8,7), т.е. поучаствовал в 45% всех голов «МЮ».

Разница мячей

8 из 13 побед «МЮ» одержал в 1 мяч, ни одна из команд лиги не одержала больше минимальных побед в этом сезоне.

Тоталы голов

Для любителей ловить «точные счета» плохая новость. Предсказать, какой именно счет будет в матче «МЮ» довольно сложно – было аж 16 разных вариаций (от 1:6 до 9:0). Самые часто встречающиеся счета – 0:0 (4 раза – упоминал против «большой шестёрки») и, что любопытно – 2:3 (был трижды). Ни разу не играли 1:1, хотя это наиболее часто встречающийся счёт в футболе и в АПЛ.

Если говорить про тоталы, то больше тяготеют к ТБ, особенно в гостях и в матчах не против «большой шестёрки». Если убрать «Ливерпуль» и «Арсенал», то на выезде ОЗ+ТБ2,5 зашел в 8 из 9 случаев (исключение – «Бернли» 0:1). Впрочем и дома, если убрать Big-6, ТБ2,5 в 6 из 8 (исключения – 1:0 с «Вулверхэмптоном» и «Вест Бромвичем»), ОЗ+ТБ2,5 в 5 из 8 (ТБ без ОЗ – 9:0 с «Саутгемптоном»).

В АПЛ 44% матчей заканчиваются с результатом в 2 или 3 гола, а у «МЮ» этот показатель всего 13%. У «Бернли» – 27% (но там понятно, 55% матчей 0-1 гола), у всех остальных более 30%.

Угловые

В форы лучше не заходить, слишком много зависит от хода встречи. Хотя дома чаще выигрывают по угловым (но оно и понятно – результаты на своем поле заставляют идти вперед). По тоталам есть тенденция к «низу» – ТМ10,5 УГЛ в 17 из 23 матчей (дома 8 из 12, выезд – 9 из 11).

Желтые карточки

Как и с результатами, ситуация с ЖК довольно сильно отличается дома и на выезде:

Дома «МЮ» лишь 1 раз получил меньше ЖК, чем соперник – в игре с «Саутгемптоном». В 6 случаях – больше соперника, в 5 – равное количество. Коротко Ф1(0) ЖК: 6-5-1. По общему тоталу нет каких-то закономерностей, ТМ3 ЖК: 5-3-4. По индивидуальному – минимум 1 ЖК «МЮ» получал дома всегда, в 7 из 12 случаев – 2 и более.

На выезде обратная ситуация. В 7 случаях соперники получили больше ЖК, в 2 – ничья и только 2 раза «МЮ» получил больше, 7-2-2 по нулевой форе на соперника. По тоталам закономерностей нет, но на ТМ лучше не ставить.

Пенальти

Есть такое мнение, что матчах «МЮ» много пенальти. И в начале сезона это было действительно так – аж в 6 из 8 первых туров с ними был 11-метровый. Однако в 15 последующих играх «МЮ» только 3 раза был пробит пенальти. А если говорить про выезды, то вообще ни одного с середины октября.

Офсайды

На выезде «МЮ» чаще остальных команд попадает в офсайд. В среднем аж 2,91 (по лиге «норма» - 1,78). В 9 из 11 матчей попадали минимум 2 раза. В 7 из 11 «МЮ» выигрывал по данному показателю. ТБ3,5 общий офсайдов – 7 из 11 (3 из 4 ТБ были, когда «МЮ» проиграл по офсайдам – все 3 с наиболее часто попадающими в офсайд дома «Вест Хэмом», «Бернли» и «Эвертоном»).

Удары в створ

«МЮ» в среднем чаще остальных команд бьет в створ – 5,87 (по лиге средний – 4,25). Особенно выделяются выездные показатели – 5,91 (по лиге средний – 4,06). Как следствие, у них 14 побед, 5 ничьих и 1 поражение по ударам в створ в последних 20 матчах.

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