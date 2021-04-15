Где смотреть «Манчестер Юнайтед» – «Гранада»? Прогноз на ответную игру 1/4 финала ЛЕ

15 апреля в 22:00 (МСК) «Манчестер Юнайтед» на своем поле примет «Гранаду». Встреча состоится в рамках 1/4 финала Лиги Европы. Аналитики БК «Пин Ап» оценивают победу «МЮ» коэффициентом 1.50, победу «Гранады» – 7.61, ничью – 4.46. Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на здесь.



«Манчестер Юнайтед»: форма, ставки и прогноз

Вот вроде бы не надо ничего «Манчестеру» в АПЛ, а 4 победы подряд в этом турнире есть. Одна из них была над «Тоттенхэмом» пару дней назад. А еще одна над «Сити» в начале марта. «МЮ» в порядке, и «МЮ» не нужна никакая дополнительная мотивация. Команда нацелена на борьбу во всех турнирах, и в Лиге Европы, как и в чемпионате, будут играть лучшие игроки.

В первом матче «МЮ» добыл более чем комфортное преимущество. 2:0 в гостях – что можно придумать лучше? Сегодня «красным дьяволам» нужно просто глобально не провалиться. Чтобы зайти в полуфинал осталось сделать маленький шажок.

Из-за перебора желтых карточек не сыграют во второй встрече против «Гранады»: Хари Магуайр, Скотт Мактоминей и Люк Шоу. Из-за травм будут отсутствовать Эрик Байи, Фил Джонс и Антони Марсьяль. Ознакомиться с предварительными составами команд вы можете здесь.

Вряд ли для кого-то станет сюрпризом, что большинство пользователей нашего сайта отдают свое предпочтение команде из Манчестера. 55% капперов выбирают ставку П1 в этом матче. Одинокий странник дал свои аргументы, почему у «Гранады» сегодня нет шансов:

Букмекеры дают не очень большие коэффициенты на чистую победу «МЮ», но можно попробовать взять Ф1 (-1) за 1.78 в БК «Пин Ап». Победа в один мяч, как минимум, принесет возврат.

«Гранада»: форма, ставки и прогноз

А «Гранада» в один момент потеряла все. И Лигу Европы, и чемпионат. Парни достаточно долго претендовали на зону еврокубков в Ла Лиге, но в один момент решили сосредоточиться на плей-офф ЛЕ. На сегодняшний день команда безнадежно застряла в середине турнирной таблицы чемпионата Испании и практически вылетела из Лиги Европы.

Сегодня «Гранаде» нужна победа с разницей в два мяча и более. Как думаете, какова вероятность сделать это против нынешнего «Манчестера»? Чтоб вы понимали, у «Гранады» 4 поражения в 5-ти последних матчах во всех турнирах. Только в предыдущем туре чемпионата ребятам удалось одолеть очень слабый «Вальядолид» (17 место в Ла Лиге).

В составе «Гранады» по разным причинам сегодня точно не появятся: Куини, Нейдер Лосано, Луис Милья, Ян Брис, Домингос Дуарте, Домингос Кина, Адриан Мартин, Алекс Соро и Феде. Узнать предварительный состав «Гранады» вы можете здесь.

Среди наших пользователей в победу «Гранады» верят лишь единицы. Максимум, что капперы допускают сегодня – это ставку «Обе забьют». Хотя таких пользователей всего 3%. Так что посмотрите просто на вариант ТБ (2,5). Мало ли, «Гранада» разок-другой забьет. Каппер _Денис_ с винстриком из 6 плюсов подряд объясняет выбор такой ставки следующим образом:

Если уж отталкиваться от «Гранады», то проще всего ее гол взять. В БК «Пин Ап» гол гостей оценивается коэффициентом 1.84. Отметим, что «Гранада» забивала в 9-ти из 11 последних матчей.

«Манчестер Юнайтед» – «Гранада»: счет в последних матчах

Как можно заметить, команды хорошо пробивали «верх» в последнее время. Если не брать их очную встречу, которая закончилась со счетом 2:0, то ставка ТБ (2,5) проходила в 3 последних играх и «МЮ», и «Гранады». Сегодня на ТБ (2,5) в БК «Пин Ап» дают 1.86.

«Манчестер Юнайтед» – «Гранада»: статистика личных встреч

Так уж вышло, что команды только одну очную встречу за время своего существования сыграли. Более того, есть ощущение, что они больше никогда и нигде не встретятся. Первая игра между «Гранадой» и «МЮ» закончилась со счетом 2:0 в пользу последних. То есть, у нас был «низ». Сегодня на ТМ (2,5) в БК «Пин Ап» можно поставить за коэффициент 2.01.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Гранада» покажет телеканал «Матч Футбол». До и после игры вас ждет подробный обзор формы команд и результата. Цена месячной подписки на пакет «Матч Футбол» составляет 299 рублей.

Источник главного изображения: AFP

Автор прогноза: Александр Москвин

