Клопп пожаловался, что в пользу «МЮ» назначают много пенальти. Это правда так – поставят и в игре против «Ливерпуля»?

Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп недавно пожаловался на то, что судьи помогают «МЮ», назначая намного больше пенальти в их пользу. Он сказал: «Слышал, что «МЮ» за 2 года пробил больше пенальти, чем «Ливерпуль» за 5,5 лет».

Клопп оказался прав! С октября 2015 года, «Манчестер Юнайтед» пробил 41 пенальти в Премьер-лиге, а у команды Клоппа – 30.

Удивительно, но лидирует по этому показателю другая команда: у «Лестера» 45 пенальти за этот временной отрезок, у «Манчестер Сити» – 44.

Будет ли назначен одиннадцатиметровый удар в матче «Ливерпуль» – «МЮ»? Parimatch предлагает следующую линию на это событие:

Да – 2.45 (вероятность – 37.97%)

Нет – 1.50 (62.03%)

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Фото: инстаграм «Манчестер Юнайтед»

