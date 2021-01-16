Betting Insider

Клопп пожаловался, что в пользу «МЮ» назначают много пенальти. Это правда так – поставят и в игре против «Ливерпуля»?

Тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп недавно пожаловался на то, что судьи помогают «МЮ», назначая намного больше пенальти в их пользу. Он сказал: «Слышал, что «МЮ» за 2 года пробил больше пенальти, чем «Ливерпуль» за 5,5 лет».

Клопп оказался прав! С октября 2015 года, «Манчестер Юнайтед» пробил 41 пенальти в Премьер-лиге, а у команды Клоппа – 30.  

Удивительно, но лидирует по этому показателю другая команда: у «Лестера» 45 пенальти за этот временной отрезок, у «Манчестер Сити» – 44.

Будет ли назначен одиннадцатиметровый удар в матче «Ливерпуль» – «МЮ»? Parimatch предлагает следующую линию на это событие: 

  • Да – 2.45 (вероятность – 37.97%)
  • Нет – 1.50 (62.03%)

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Фото: инстаграм «Манчестер Юнайтед»

Комментарии
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Dj3000
55.1% WR-8.44% ROI
нет
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Max S
56.6% WR1.46% ROI
Клопп поплакал  – пенка будет
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Lucifer Bettingstar
39.8% WR2.06% ROI
И какой смысл в подобного рода высказываниях? Много или мало совершенно не важно! Важно лишь одно. Ставят ли пенальти за дело или нет.
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Lucifer Bettingstar
39.8% WR2.06% ROI
Ладно, Клопы и Сульшеры пускай сами между собой разбираются, а нам с Вами кое-что стоит обсудить. Ребятки, Вы вообще планируете расширять линию? Я, конечно, понимаю, что и текущее положение дел Вас вполне устраивает, так как то, что есть, и так приносит отличный трафик, но можно ли пойти на встречу народу и добавить новые виды спорта? Теннис? Хоккей? Ресурсу далеко не 1-ый год, а воз и ныне там.
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Денис Сватов
22.2% WR-4.21% ROI
будет очень иронично если пенальти будет на последних минутах игры и решит судьбу всего матча
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Сeргей Рябкин
56.8% WR2.7% ROI
Lucifer BettingstarЛадно, Клопы и Сульшеры пускай сами между собой разбираются, а нам с Вами кое-что стоит обсудить. Ребятки, Вы вообще планируете расширять линию? Я, конечно, понимаю, что и текущее положение дел Вас вполне устраивает, так как то, что есть, и так приносит отличный трафик, но можно ли пойти на встречу народу и добавить новые виды спорта? Теннис? Хоккей? Ресурсу далеко не 1-ый год, а воз и ныне там.
Мы уже анонсировали расширение линии в 2021-м – https://betting.team/ru/blog/itogi-2020 😉
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Max S
56.6% WR1.46% ROI
Денис Сватовбудет очень иронично если пенальти будет на последних минутах игры и решит судьбу всего матча
А в чьи ворота?)
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Барселона — Атлетик. Прогноз на матч Суперкубка Испании (17 января 2021 года)


17.01.21 23:00 МСК

ТурнирИспания. Суперкубок Испании

Место«Эстадио де-ла-Картуха», (Севилья)



Предлагаем прогноз на матч финала Суперкубка Испании, в котором 17 января «Барселона» сыграет против «Атлетика» из Бильбао. Кому нужна победа в этой дуэли? — ответ в моем описании


Барселона

«Барселона» по итогам минувшего сезона уступила первую позицию «Реалу», после того как каталонский клуб совершил несколько осечек на финише сезона, любезно пропустив вперед своего главного конкурента из столицы.

Старт нового турнира получился для каталонцев скомканным. «Сине-гранатовые» за 18 туров смогли выиграть десять поединков, которые принесли 34 очка и третью позицию. В пяти последних турах «Барса» один раз сыграла вничью с «Эйбаром» (1:1) и четыре поединка выиграла – у «Вальядолида» (3:0), «Уэски» (1:0), «Атлетика» (3:2) и «Гранады» (4:0).

В Лиге чемпионов подопечные Рональда Куманатолько в последнем туре не справились с «Ювентусом» (0:3), что отправило коллектив в плей-офф, причем в объятья к «Пари Сен-Жермен».

В первой игре за Суперкубок Испании каталонцы сыграли с еще одним баскским клубом – «Реалом Сосьедад». В этой игре основное время завершилось вничью, но в серии пенальти верх взяли сегодняшние хозяева (2:1 пен).

Сегодня не смогут выйти на поле Коутиньо, Пике, Роберто и Фати, у которого травмировано колено. Появление на поле Лионеля Месси пока под большим вопросом.


Атлетик Бильбао

«Атлетик» входит в большую тройку команд Примеры, которая ни разу за всю историю не покидала пределы высшего дивизиона Испании. По итогам минувшего сезона баски не смогли попасть в еврокубки, да и в новом сезоне команда пока не претендует на место в первой шестерке.

За 18 туров текущего розыгрыша Ла Лиги в активе «красно-белых» шесть викторий и три мирных исхода, которые принесли 21 балл и 12-е место. Справедливости ради стоит отметить, что расстояние до первой десятки составляет каких-то два балла.

В пяти последних турах «львы» сыграли вничью с «Вильярреалом» (1:1), дважды проиграли и одолели «Уэску» (2:0) и «Эльче» (1:0), на что мы давали прогноз.

В полуфинале Суперкубка Испании Бильбао выбил из розыгрыша мадридский «Реал» (2:1). В этой игре нельзя не отметить дубль Гарсии, который и решил исход противостояния.

В лазарете команды Бершиш, Ноласкоаин и Лопес, у которого травмировано колено.


Статистика

«Барселона» не знает поражений на протяжении девяти последних матчей

Два последних очных матча выиграла «Барселона»

«Барса» не проигрывала в домашних очных матчах с 2001 года

Последний личный поединок завершился победой каталонцев (3:2)


Прогноз

«Атлетик» обыграл чемпиона в полуфинале Суперкубка за счет морально-волевых качеств и огромной мотивации, но стоит отметить, что «Реал» недооценил соперника. «Барселона» уже больше года без трофеев и победа в Суперкубке нужна каталонцам как воздух.

По моему мнению, «сине-гранатовые» имеют в составе классных игроков, которые способны обыграть любую команду в мире, к тому же, есть шанс появления на поле Месси. Отдадим предпочтение фавориту.

Мой прогноз — победа «Барселоны»  ставим с коэффициентом 1.71
2
Повторить за 1.56
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