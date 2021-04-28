29 апреля в 22:00 (МСК) «МЮ» дома сыграет с «Ромой». Встреча состоится в рамках стадии 1/2 финала Лиги Европы. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти здесь.

«МЮ»: форма, ставки и прогноз

«МЮ» в четвертьфинале Лиги Европы прошел «Гранаду». В обоих матчах команда Сульшера выиграла с одинаковым счетом (2:0).

В АПЛ «Манчестер Юнайтед» идет на втором месте с отрывом в 5 очков от идущего третьим «Лестера» и отставанием от лидирующего в таблице «Сити» на 10 очков. В последнем туре АПЛ «МЮ» в гостях сыграли вничью с «Лидсом» (0:0).

В составе англичан в этом сезоне здорово себя проявляет Фернандеш. У португальца на счету 16 голов и 11 голевых передач. И в Лиге Европы он лучший бомбардир команды с тремя мячами в активе.

В предстоящем матче «МЮ» не смогут помочь Джонс и Марсьяль. Узнать предварительный состав «МЮ» вы можете здесь.

На победу «МЮ» оставили прогноз большинство наших капперов, а именно 73%. Один из капперов нашего сайта Николай Чуйкин считает, что «МЮ» сейчас более уверенно себя чувствует, чем «Рома» и поэтому добьется успеха:

Победу «МЮ» эксперты Pin-Up.ru оценивают коэффициентом 1.55. На событие «Выход в финал» англичан вы можете поставить за 1.38.

«Рома»: форма, ставки и прогноз

«Рома» в четвертьфинале ЛЧ взяла вверх над «Аяксом». В первой игре итальянцы добыли комфортное для себя преимущество и выиграли в гостях (2:1). А в ответной домашней игре сыграли вничью (1:1).

В Серии А римская команда идет на седьмой строчке с отрывом в 3 очка от восьмого «Сассуоло» и отставанием от шестого «Лацио» в 6 баллов. В последнем туре Серии А «Рома» в гостях проиграла «Кальяри» (2:3).

Римлянам не смогут помочь в предстоящей игре из-за травм: Дзаньоло, Калафьори, Педро. Узнать предварительный состав «Ромы» вы можете здесь.

Вторая по популярности ставка среди наших пользователей – это победа «Ромы». 5% ставок пришлись именно на этот вариант.

На победу «Ромы» в БК Pin-Up.ru дают хороший кэф 6.33. Для экспресса будет хорошее событие X2, такую ставку можно сделать за кэф 2.50.

«МЮ» – «Рома»: счет в последних матчах

«МЮ» в двух последних домашних матчах забил 5 мячей и в обоих из них отличался. «Рома» тоже в обеих последних гостевых встречах забивала, но забила три мяча за две игры. Pin-Up.ru предлагает хороший кэф 1.86 на событие «Обе забьют».

«МЮ» – «Рома»: статистика личных встреч

«МЮ» в четырех последних очных встречах ни разу не проигрывал «Роме», а в трех из них взял вверх. Ни разу за этих четыре игры обе команды в сумме не могли забить больше двух мячей. Хорошим вариантом будет ставка на ТМ (2,5). Pin-Up.ru предлагает хороший кэф на это событие: 2.14.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию футбольного матча «МЮ» – «Рома» покажет телеканал «Матч ТВ». Начало трансляции в 21:55 по мск. Трансляция также будет доступна на официальном сайте канала, в разделе «эфир». До начала игры будут показывать предматчевый обзор команд.

Автор прогноза: Денис Антипов