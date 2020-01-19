Betting Insider

👑 «МЮ» королит на «Энфилде» – об этом говорит статистика. Дарим 1000 рублей на валуйную ставку! 🎁

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Уже через пару часов стартует самый горячий матч выходных: «Ливерпуль» – «МЮ»! Специально для вас мы подготовили статистику, которая поможет вам определиться со ставкой у букмекера.

Ставка на тотал

В 8 предыдущих очных противостояниях в чемпионате 7 раз сыграл прогноз на ТМ 3,5.

«Ливерпуль» забивал меньше 2 голов в 10 из 11 последних личных встреч в АПЛ.

Ставка на тайм

В первой половине матча может сыграть ставка на ничью – такой исход был зафиксирован в 4 последних личных встречах команд в АПЛ на «Энфилде».

Ставка на исход

После победы в прошлом туре, немного упал кэф на то, что «Ливерпуль» закончит сезон непобежденным – с 6 до 5,5.

«Манчестер Юнайтед» не проиграл в 10 из 11 последних личных встреч в АПЛ (5 побед и 5 ничьих).

Самые популярные ставки на матч:

  • П1 – 37%
  • ОЗ (да) – 10%
  • П2 – 7%
  • П1 и ТМ (5,5) – 6%
  • Х2 – 4%

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Предложение действительно только для тех пользователей букмекера, которые впервые установят его приложение.

Комментарии
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дагов
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Ливерпуль машина
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2-1
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2x это договорняк
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П1и обз 👌🤘
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п1
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Ливерпуля 💯
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боевая ничья 2:2!
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Ответ на комментарий Betting Insider Жизнь 🔞игра⚽ 
бред)))
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1:1 ...♡
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