Уже через пару часов стартует самый горячий матч выходных: «Ливерпуль» – «МЮ»! Специально для вас мы подготовили статистику, которая поможет вам определиться со ставкой у букмекера.

Ставка на тотал

В 8 предыдущих очных противостояниях в чемпионате 7 раз сыграл прогноз на ТМ 3,5.

«Ливерпуль» забивал меньше 2 голов в 10 из 11 последних личных встреч в АПЛ.



Ставка на тайм

В первой половине матча может сыграть ставка на ничью – такой исход был зафиксирован в 4 последних личных встречах команд в АПЛ на «Энфилде».



Ставка на исход

После победы в прошлом туре, немного упал кэф на то, что «Ливерпуль» закончит сезон непобежденным – с 6 до 5,5.

«Манчестер Юнайтед» не проиграл в 10 из 11 последних личных встреч в АПЛ (5 побед и 5 ничьих).

Самые популярные ставки на матч:

П1 – 37%

ОЗ (да) – 10%

П2 – 7%

П1 и ТМ (5,5) – 6%

Х2 – 4%

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