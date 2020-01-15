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Фернандеш, Умтити и возвращение Криштиану. Букмекеры оценили все возможные трансферы «МЮ»

Каждое межсезонье «МЮ» пытается перевернуть игру покупками топ-футболистов, и каждый раз фанаты клуба проклинают руководство за неудачную трансферную политику. Удастся ли Эду Вудворду изменить это в зимнее ТО 2020? Кто на этот раз будет делать «Юнайтед» снова великим? Давайте разбираться.

О возвращении Криштиану на «Олд Траффорд» говорят уже 10 лет

То в «Реале» были какие-то проблемы, то в «Ювентусе» тренеры не понимают его. «МЮ» – это родной дом для Роналду, и как только появляются слухи о его желании куда-то перейти, первым делом его сватают назад в «Манчестер»

Букмекеры в такой расклад событий не верят и дают на зимний трансфер Криштиану Роналду в «МЮ» коэффициент 25.0.

85 млн евро за Магуайра? Оборона «МЮ» проседает, как и раньше

25 пропущенных голов в 22 матчах АПЛ. Три пропущенных от «Ман Сити» в полуфинале Кубка английской лиги. Неудивительно, что одной из главных трансферных целей Вудворта вновь стал центрдеф. 

Один из вариантов – Самуэль Умтити, вероятность его перехода к Оле букмекеры оценивают кэфом 4.5.


Уже очень давно в клуб сватают другого центрального защитника с африканскими корнями – Калиду Кулибали. Если он перейдет в «МЮ», то вопрос обороны возможно будет закрыт на несколько лет вперед. 

Если вы верите, что переход состоится уже этой зимой, то кэф 4.0 – выгодный вариант для ставки. В свете последних результатов клуба руководство, может, снова психанет и заплатит 150 млн евро отступных за сенегальского футболиста.

Травмы Погба – кто заменит его в центре поля

Когда летом 2016 за Поля Погба отдали рекордные на тот момент 105 млн евро, боссам «МЮ» казалось, что они нашли надежного рулевого в центр поля. Однако ситуация сложилась так, что прямо сейчас Поль одной ногой находится в мадридском «Реале». 

Если не зимой, так в летнее трансферное окно Погба сменит серый Манчестер на солнечный Мадрид или вернется в «Юве». Зинедин Зидан уже в открытую говорит, как ему нужен этот игрок, поэтому коэффициент 3.84 на переход Погба зимой не выглядит таким уж безнадежным. Кэф на возвращение в Турин – 5.95.

Почему «Манчестеру» срочно нужен хороший центральный полузащитник. Ну, смотрите сами:

  • Лучший игрок, как центра поля, так и клуба в целом, скорее всего, покинет команду;
  • Заполнять дыры в в середине поля приходится таким парням как Скотт Матоминей и Андреас Перейра, которые совсем не соответствуют уровню «МЮ»;
  • Даже если Погба останется до лета, из-за операции на голеностопе сыграть он сможет только ближе к весне.

Основными кандидатами на замену французскому хавбэку являются Джеймс Мэддисон из «Лестера» и Иван Ракитич из «Барсы». Коэффициенты на их приход в «Манчестер Юнайтед» зимой составляют 4.44 и 6.5 соответственно. Как думаете, клюнет «Лестер» на деньги «Ман Юнайтед» дважды за полгода?

0 голов в 18-и матчей – угадайте кто?

В зоне нападения «МЮ» прямо сейчас бегает замечательный молодой человек по имени Джесси Лингард. Кто-то скажет, что он вовсе не игрок атаки, и от него не требуются голы, но сам Сульшер не так давно намекнул, что он очень ждет, когда Джесси прорвет, и он начнет показывать хоть какие-то результативные действия. Кто такой Джесси Лингард сегодня прекрасно говорит его статистика:

  • 0 голов в 18 матчах АПЛ (последний раз в чемпионате Лингард забивал больше года назад);
  • Лишь 1,72 созданных голевых момента за сезон по статистике Understat;
  • 4 удара в створ за полгода.

Кажется, что уход Лингарда из «МЮ» – дело неизбежное. Его активно связывают с переходом в «Лестер», и он вполне может стать частью сделки «Манчестера» по Джеймсу Мэддисону или Бруну Фернандешу из лиссабонского «Спортинга». Португалец, в отличие от Лингарда, знает, что такое забивать – за полсезона в «Спортинге» наколотил 15 голов. Коэффициент на переход Фернандеша в «Юнайтед» составляет 1.104

Есть четкое понимание, что сделка на 99% закрыта, и очень скоро мы увидим, как этот парень будет зажигать на «Олд Траффорд». Бруну, верим!

Кто необходим «МЮ» и почему? Пишите в комментариях

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Комментарии
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МЮ деградировал за эти 10 лет. Никакие трансферы не помогут им, пока они не пройдут очищение Чемпионшипом
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Если раньше Умтити был топом, унаследовавшим деф скиллы Пуйоля, то теперь, не сомневаюсь, «Барса» готова разменять хроника на деньги. Выгодная сделка, какие все еще умеет финалить менеджмент каталонцев – Малком, ты там как?
Но проблемы клуба не только в ростере, который далек от топа, но в руководстве. Поэтому очередное ТО будет фэйлом
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Мактоминей не соответствует уровню МЮ? Вы игру хоть одну видели? он всю игру держит. Он бы в любой команде мира сейчас бы играл!!
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Ответ на комментарий Артем Дудкин 
Поддерживаю.
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