Нагельсманн может возглавить «Баварию». Флика хотят пригласить в сборную, но он еще не определился

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик может оказаться в сборной Германии после Евро-2021, когда эту должность освободит Йоахим Лев. Но для того, чтобы все эти перестановки состоялись, Флику необходимо найти замену. «Бавария» уже начала искать варианты, Нагельсманн – главный кандидат.

Почему Флик не против уйти в сборную?

В прессе все чаще появляются слухи о возможном конфликте между Фликом и спортивным директором Хасаном Салихамиджичем. Дело в том, что Флик вместе со своим штабом остались недовольны трансферной кампанией клуба. Они считают, что состав команды стал слабее по сравнению с прошлым сезоном.

Напомним, что Ханс-Дитер Флик ранее уже работал в сборной Германии. С 2006 по 2014 год он был ассистентом Йоахима Лева. После победного ЧМ-2014 Флик продолжил работу в сборной, но уже в качестве спортивного директора.

Что касается Нагельсманна, то «Бавария» – не единственный клуб, с которым связывали немца по ходу этого сезона. Ранее он рассматривался одним из главных кандидатов в «Челси», но лондонцы сделали выбор в пользу другого Томаса Тухеля. Сейчас же в прессе много слухов о возможном назначении Нагельсманна в другой лондонский клуб – «Тоттенхэм», куда он может прийти летом на замену Жозе Моуриньо.

Какой клуб лучше возглавить Нагельсманну? И стоит ли Флику уходить в сборную? Делитесь мнением в комментариях!