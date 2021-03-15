Betting Insider

Нагельсманн может возглавить «Баварию». Флика хотят пригласить в сборную, но он еще не определился

автор Алексей Шабалдин

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик может оказаться в сборной Германии после Евро-2021, когда эту должность освободит Йоахим Лев. Но для того, чтобы все эти перестановки состоялись, Флику необходимо найти замену. «Бавария» уже начала искать варианты, Нагельсманн – главный кандидат. 

Почему Флик не против уйти в сборную?

В прессе все чаще появляются слухи о возможном конфликте между Фликом и спортивным директором Хасаном Салихамиджичем. Дело в том, что Флик вместе со своим штабом остались недовольны трансферной кампанией клуба. Они считают, что состав команды стал слабее по сравнению с прошлым сезоном. 

Напомним, что Ханс-Дитер Флик ранее уже работал в сборной Германии. С 2006 по 2014 год он был ассистентом Йоахима Лева. После победного ЧМ-2014 Флик продолжил работу в сборной, но уже в качестве спортивного директора.

Что касается Нагельсманна, то «Бавария» – не единственный клуб, с которым связывали немца по ходу этого сезона. Ранее он рассматривался одним из главных кандидатов в «Челси», но лондонцы сделали выбор в пользу другого Томаса Тухеля. Сейчас же в прессе много слухов о возможном назначении Нагельсманна в другой лондонский клуб – «Тоттенхэм», куда он может прийти летом на замену Жозе Моуриньо.

Какой клуб лучше возглавить Нагельсманну? И стоит ли Флику уходить в сборную? Делитесь мнением в комментариях!

Комментарии
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StavkaIgra
58.4% WR-4.36% ROI
Думаю Нагельсманну нужно остаться в Лейпциге, там он в общем плане работает не плохо и ведёт команду на 2 месте в Бундеслиге. А перейдёт в Баварию и вдруг не пойдут там дела в гору.Кто что думает по данному поводу?
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StavkaIgra
58.4% WR-4.36% ROI
Бавария тоже идет отлично с нынешним тренером и тоже уходить в сборную-это не факт успехов. Поэтому тут очень затруднительно судить...
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Константин Генич 54.7% WR-4.75% ROI
1.56Обе команды забьют - Да
Реал Мадрид — Аталанта| Лига чемпионов УЕФА
Реал Мадрид — Аталанта| Лига чемпионов УЕФА
Комментатор и телеведущий Константин Генич оценил шансы команд в матче Реал Мадрид - Аталанта. Он ставит на ОЗ-ДА и аргументирует свой прогноз:

«Как мы помним, три недели назад в Бергамо все испортило удаление Фройлера в начале игры. Да, «Реал» в тот матч вошел лучше, но мне кажется, что «Аталанта» могла предложить контригру или что-то свое, если бы не было удаления. В итоге «Аталанта» окопалась у себя сзади, а «Реал» не знал, как взломать эту бергамскую стену. В итоге все решил дальний удар Менди в самом конце матча.

Счет 1:0 — это еще не приговор для «Аталанты». Если посмотреть на прошлые встречи бергамского клуба, то на выезде она играет лучше, чем дома. В Бергамо вообще не было побед, а на выезде и с «Мидтьюлланном» сыграли удачно, и «Ливерпуль» победили. Думаю, что в этом матче у «Аталанты» будут шансы. Поверить в то, что «Аталанта» и «Реал» снова сыграют низ, сложно. Не думаю, что команды снова нас «порадуют» низкой результативностью.

«Аталанте» надо рисковать, лезть вперед, а «Реал» вполне этим может воспользоваться. У «Реала» не сыграет Каземиро, а если посмотреть статистику мадридцев с Каземиро и без него, то это две большие разницы. Болельщики «Реала» не дадут соврать, что это системообразующий игрок нынешнего «Реала». Вернется Серхио Рамос, а это большое подспорье, но вряд ли можно сказать, что «Реал» в последнее время надежно играет в обороне.

В этой встрече я бы рассмотрел вариант «обе забьют», который можно даже усилить и тоталом больше 2,5, но основной вариант все же «обе забьют» за коэффициент 1,60. Кроме того, рассмотрел бы тотал 2-го тайма больше 1-го. Мне не кажется, что «Аталанта» сразу побежит и начнет прессинговать «Реал», который вполне может поймать на контратаке. Если «Аталанта» пропустит первой, то придется еще раскрываться и забивать уже минимум два.

Исходя из этого, я думаю, что первый тайм может быть осторожным с обеих сторон, а во втором уже больше риска и больше авантюры. Рассмотрите этот вариант. Как правило, в плей-офф в еврокубках этот вариант очень часто доезжает».

Источник: Рейтинг Букмекеров / https://bookmaker-ratings.ru/ / «Фулхэм» — «Манчестер Сити»: прогноз и ставка Дениса Казанского
13
Повторить за 1.533
Александр Данилин2 53.2% WR3.91% ROI
1.97Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Реал Мадрид — Аталанта| Лига чемпионов УЕФА
Реал Мадрид — Аталанта| Лига чемпионов УЕФА
Обе забьют,так бы я назвал больше это прогноз,но рискну и возьму плюсом ТБ 2.5
В 4-х играх, из крайних 5-и на выездах в ЛЧ, Аталанте удавалось забивать минимум по 2 гола в ворота соперников.

В 6-и играх, из 7-и последних на своем поле, Реал Мадрид пробивали индивидуальный тотал больше 1,5.

4 из 5-и предыдущих игр Реала в ЛЧ, закончились с проходом ставки "обе забьют - да".

14 из 15-и последних домашних матчей Реала, завершились через тотал больше 2,5.

Аталанта оказалась в таком положении, когда нужно с первых минут браться за дело, и пытаться распечатать ворота соперника. Учитывая умение бергамасков атаковать, я думаю, свой гол они умеют забить. Тем более, одного мяча им будет более чем достаточно для перевода матча в овертайм.

В пользу гола гостей говорит и тот факт, что в нынешней ЛЧ оборона "галактикос" не отличается надежностью - 9 пропущенных голов только на групповой стадии.

Но и сами хозяева поля, я уверен, гол забьют. Тем более от повреждения оправился Карим Бензема, оформивший дубль в крайнем туре Примеры.

Тем кто не хочет рисковать можно просто взять ОЗ,но я все же рискну и возьму ОЗ + ТБ 2.5
3
Повторить за 1.86