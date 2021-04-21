Ханс-Дитер Флик на прошлой неделе объявил, что покинет «Баварию» этим летом. Немца считают одним из фаворитов на должность тренера сборной Германии. Напомним, что Йоахим Лев решил уйти из сборной после Евро-2021.

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«Бавария» и сборная Германии поменяются тренерами?

После новости об уходе Флика, СМИ начали связывать Йоахима Лева с «Баварией». Букмекеры уже принимают ставки на назначение Лева в мюнхенский клуб. На это событие можно поставить с кэфом 7.00.

Но фаворит – Нагельсманн

На назначение 33-летнего специалиста можно поставить с кэфом 2.50. Вот вся линия на вакантную должность.

Нагельсманн – 2.50 .

. Юрген Клопп – 3.75 .

. Эрик тен Хаг – 4.00 .

. Массимилиано Аллегри – 5.00 .

. Йоахим Лев – 7.00 .

. Ральф Рагник – 11.00.

Напомним, что Ханс-Дитер Флик возглавил «Баварию» в ноябре 2019 года. За полтора сезона в клубе немец выиграл Кубок Германии, Бундеслигу и Лигу чемпионов.

А как думаете вы: кто должен стать новым тренером «Баварии»? Пишите мнение в комментариях!