Скелет в шкафу «Порту» и судейский скандал ценой в 20 долларов – да, иногда договорняки доказывают

Договорные матчи – бич спортивного мира. Сколько ни борись и не наказывай, но жажда легких денег подбивает людей на новые безумства. Доказать факт договорняка непросто, и не всегда наказание соответствует проступку. Хорошо, что официальным органам и следствию стали помогать букмекерские конторы, которые сообщают о подозрительных ставках на не менее подозрительные матчи.



Иногда все же факт нечестной игры удается доказать и расследовать – рассказываем о скандальном чемпионстве «Порту» и о почти анекдотичной истории из Малави.

Чемпионат Кипра, матч «Этникос Ахнас» - «Арис», 2018 год

Наказание: предупреждение.

В начале 2018 года УЕФА направила на адрес федерации футбола Кипра письмо, в котором сообщала о большом количестве ставок на матч национального чемпионата «Этникос Ахнас» – «Арис». Встреча завершилась со счетом 4:0, и именно на такой результат было сделано много ставок (конкретный счет, минусовая фора).

Однако регламент федерации Кипра слишком мягко относится к подобным инцидентам. Для начала команде, сыгравшей договорной матч впервые, выписывают предупреждение. Если она ничего не поняла и оступилась во второй раз – штраф в размере €50000, в третий – лишение всех спонсорских денег. И только четвертое нарушение влечет за собой запрет на участие в любых соревнованиях на пять лет.

В общем, Кипр, как он есть.

Чемпионат Латвии, игры клуба «Бабите», 2017 год

Наказание: исключение из чемпионата и Кубка страны.

Клуб «Бабите», представлявший в 2017 году СинотТип лигу Латвии (главный дивизион), попал на карандаш к УЕФА и компании Federbet, которая аккумулирует данные многих букмекеров, не за один, а сразу за шесть эпизодов.

Латвийская федерация немедленно аннулировала все результаты «Бабите» в том сезоне, выдворила клуб во второй дивизион, и исключила из Кубка страны.

Это убило команду – сейчас, по информации transfermarkt, на ее балансе числятся пять игроков. Ни в одной профессиональной лиге клуб не выступает.

Экстралига, Беларусь, матч «Динамо-Молодечно» – «Могилев», 2020 год

Наказание: дисквалификация на один год.

Один из самых свежих случаев доказанного договорного матча произошел в белорусском хоккее. Нескольким игрокам клуба «Динамо-Молодечно» предложили от 7 до 15 тысяч долларов за поражение в матче против «Могилева». Игра завершилась 5:6 в пользу «Могилева», хотя «Динамо» вело по ходу встречи 5:1. Доказать факт договорняка удалось снова при помощи аномальных ставок в букмекерских конторах.

Как итог, семь хоккеистов получили дисквалификацию на один год. По некоторой информации, дело еще может быть пересмотрено в сторону ужесточения наказания.

Чемпионат Албании, клуб «Скендербеу», сезон 2015/16

Наказание: 10 лет без Еврокубков.

Резонансное дело о договорняках прогремело в 2017 году в Албании: один из сильнейших клубов страны «Скендербеу» был заподозрен сразу в нескольких нечестных играх, в том числе и в Еврокубках.

Наказание от УЕФА – исключение из Еврокубков на целых 10 лет;

Клуб обязан заплатить штраф в размере 1 млн евро;

Национальная федерация лишила «Скендербеу» титула чемпиона страны 2016 года;

Лишение «Скендербеу» 12 очков в чемпионате 2016/2017.

К моменту начала всеобщего карантина «Скендербеу» шел на четвертом месте чемпионата Албании.

Чемпионат Португалии, клуб «Порту», сезон 2003/2004

Наказание: лишение 6 очков и штраф 150 тысяч евро

У легендарного «Порту» в шкафу тоже завалялся скелетик: в сезоне 2003/2004 команда была заподозрена в подкупе судей. Доказать вину удалось после показаний одного из фигурантов дела (один из рефери).

Однако наказание получилось слишком мягкое – всего 150 тысяч евро штрафа и лишение шести очков, которое ничего не значили для «Порту», ведь клуб и без них стал чемпионом страны. Напомним, именно в том сезоне «Порту» выиграл Лигу чемпионов вместе с Жозе Моуриньо.

Интересно, что УЕФА готова была исключить «Порту» из числа участников Лиги чемпионов 2008/09, но после апелляции португальского клуба решение было отменено.

Малави, судейский скандал ценой в 20 долларов

Наказание: пожизненная дисквалификация.

Немного анекдотичная история вышла в Малави: местные судьи должны были обеспечить нужный результат в одном из матчей Кубка страны. В качестве награды на четверых рефери получили 20 долларов. Выполнить заказ им тем не менее не удалось. Проигравшая команда, заплатившая за победу, потребовала деньги обратно. Судьи отдали им только 15 долларов. Тогда клуб пожаловался в национальную федерацию футбола.

Наказание превзошло всякие ожидания: пожизненная дисквалификация всего судейского состава той игры. Надеемся, 5 долларов хотя бы немного скрасило этим парням печаль.

Евгений Гинер: «запереть всех игроков на трое суток в изоляторе»

Завершить наш обзор хочется словами Евгения Ленноровича Гинера, который после подозрительной игры своего клуба предложил простое решение проблемы договорных матчей:

«Предложил запереть всех игроков на трое суток в изоляторе — через час, если что-то было, половина написала бы все».

Автор: Valderamma

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