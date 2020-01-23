Наполи - Ювентус: прогноз и ставка на матч Серии А 26 января

В прошлом сезоне «Наполи» был единственным клубом, который хоть как-то обозначал конкуренцию в борьбе за чемпионство. В этом году неаполитанцы занимают скромное 11 место, мечтая о прежних результатах. «Ювентус» же не поколебала даже смена главного тренера. Приход Маурицио Сарри никак не повлиял на типичные результаты клуба, команда по-прежнему идет в лидерах турнира.

«Наполи» одержал только 1 победу в 5 матчах при Гаттузо

Матч первого круга между соперниками получился огненным. На 3 мяча «Ювентуса» неаполитанцы ответили эффектным камбэком, но автогол Кулибали в компенсированное время заруинил все надежды «Наполи» – 4:3 в пользу туринцев. С тех пор в командах многое изменилось. «Юве» стал надежней действовать в обороне, а «Наполи» и вовсе сменил главного тренера. Правда, пока приход Дженнаро Гаттузо не принес ожидаемого профита.

Под руководством легендарного в прошлом футболиста неаполитанцы одержали только одну победу в 5 матчах. К слову, ее сложно назвать уверенной, т.к. решающий мяч влетел в сетку от соперника в компенсированное время. Еще в 4 играх «Наполи» потерпел поражения.





Единственной отдушиной для болельщиков клуба на данном отрезке является кубок страны. На этой неделе неаполитанцы в драматичном матче выбили из турнира «Лацио» – прошлогоднего обладателя трофея. Теперь команда Гаттузо ждет своего противника по полуфиналу. Кого-то из пары «Интер» – «Фиорентина». Возможно, кубок – единственный шанс «Наполи» спасти сезон, хотя шансы зацепиться за еврокубки в чемпионате еще остаются.

Роналду забивает 7 матчей подряд в Серии А

«Ювентус» тоже продолжает вести борьбу за второй по значимости трофей страны. Туринцы в своем четвертьфинале уверенно разобрались с «Ромой» - 3:1. Но это не так интересно, как сумасшедшая форма Криштиану Роналду в начале 2020 года.

Главная звезда «Ювентуса» забивает пачками. В Серии А результативная серия португальца достигла 7 матчей подряд, а в 4 играх нового года Роналду отличился уже 7 раз (с учетом кубкового противостояния с «Ромой»). Когда футболист калибра Криштиану набирает такую сумасшедшую форму, ему трудно что-то противопоставить.

Прогноз и ставка на матч

Теоретически можно предположить, что «Наполи» найдет в себе силы на самого маститого соперника в чемпионате, но фактически разница в текущем состоянии команд слишком велика. Гораздо надежней для букмекеров выглядит ставка на победу «Ювентуса».

В линии Betcity поставить на такой исход можно с коэффициентом 2.1.

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