«Наполи» – «Лацио» прогнозы на матч сегодня: 22 апреля 2021 года - Betting Insider

22 апреля в 21:45 (МСК) «Наполи» дома сыграет с «Лацио». Встреча состоится в рамках 32-тура Серии А. Аналитики Pin-Up.ru дают следующие котировки на исход:

Наиболее актуальные прогнозы и ставки на этот матч вы можете найти на специальной странице матча на сайте Betting Insider.

«Наполи»: форма, ставки и прогноз

Несмотря на не самые удачные результаты в середине сезоне, «Наполи» собрался и пока очень бодро проводит концовку. В последних 10 матчах во всех турнирах у команды Гатуззо 7 побед, 2 ничьи и лишь одно поражение от «Ювентуса».

«Наполи» все еще вне зоны ЛЧ, и до 4-го места команду отделяют 2 очка. А на 4-м месте находится «Ювентус» — у него 62 очка. Любая потеря очков для «Наполи» сейчас – это минимум два шага назад.

Из-за перебора желтых карточек за «Наполи» в четверг точно не сыграет Демме. Гулям и Оспина все еще восстанавливаются от травм. Узнать предварительный состав «Наполи» вы можете здесь.

Самая популярная ставка среди наших пользователей – это победа «Наполи». 42% ставок пришлись именно на этот вариант. Однако БРУНО ФЕРНАНДЕШ допускает ничью в этом матче.

На победу хозяев в БК Pin-Up.ru дают кэф 2.13. В 11 последних домашних матчах у «Наполи» только 2 ничьи (с «Интером» и «Аталантой»). Все остальные матчи команда Гаттузо выиграла.

«Лацио»: форма, ставки и прогноз

У «Лацио» винстрик из 5 матчей. Римляне смогли вплотную подобраться к зоне ЛЧ. До 4 места «Лацио» отделяют 4 очка, но у команды еще есть матч в запасе.

«Лацио», как и «Наполи», нельзя терять очки. Фелипе и Эскаланте не сыграют против «Наполи» из-за травм. Узнать предварительный состав «Лацио» вы можете здесь.

В победу «Лацио» верит 13% наших капперов. И в «Лацио», в том числе, верит Ровшан Аскеров:

Победу «Лацио» эксперты Pin-Up.ru оценивают «жирным» коэффициентом 3.6. Учитывая такие котировки, можно подстраховаться и взять Х2 за 1.74

«Наполи» – «Лацио»: счет в последних матчах

«Наполи» в последних 4-х матчах проиграл только «Юве», а с «Интером», который лидирует в Серии А, неаполитанцы долгое время вели в счете. Тот матч закончился ничьей — 1:1. Такой результат для «Наполи» — большая редкость, как и для «Лацио». Римляне не играли вничью с 3 января. Pin-Up.ru предлагает кэф 1.3 на то, что в матче «Наполи» – «Лацио» не будет ничьи.

«Наполи» – «Лацио»: статистика личных встреч

Матчи между «Наполи» и «Лацио» бывают очень разные. И «низовые», и «верховые». Ничьи команды играют редко. Можно поставить на статистику Чиро Иммобиле. В предыдущем туре он как раз сделал дубль, а в очных играх с «Наполи» забивал последние два раза. Кэф на гол Иммобиле в Pin-Up.ru равен 2.1.

Где посмотреть онлайн-трансляцию игры?

В прямом эфире трансляцию матча «Наполи» – «Лацио» покажет телеканал «Матч Футбол». Цена месячной подписки на пакет «Матч Футбол» составляет 299 рублей. На сайте телеканала «Матч ТВ» можно купить трансляцию одного этого матча за 149 рублей.