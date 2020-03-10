Betting Insider

Вадим Лукомский + 1 млн рублей = X5 от Winline. Сможет ли Вадим забрать главный приз – смотрите в новом выпуске «Народ против»

Лукомский пытается выиграть 1 млн рублей от Winline – посмотрите сейчас!

Оле! Это снова Вадим Лукомский – гений тактики и футбольной аналитики. Уже сегодня состоятся ответные матчи в 1/8 ЛЧ, а Вадим снова попытается выиграть 1 млн рублей в бомбической игре X5 от наших друзей из Winline.

Скорее бегом смотреть видос, чтобы узнать секреты аналитики от Вадима, а также заценить его прогнозы. Но если ставки не зайдут – вы сможете предложить любое наказание для эксперта в комментах к видосу.

Шарит ли Вадим в ставках так же, как и в тактике? Смотрим видос, пытаемся выиграть миллион и предлагаем наказания. Вперед!

Пиши в комментах на YouTube наказание, если ставки Вадима не сыграют.

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