Вадим Лукомский + 1 млн рублей = X5 от Winline. Сможет ли Вадим забрать главный приз – смотрите в новом выпуске «Народ против»

Оле! Это снова Вадим Лукомский – гений тактики и футбольной аналитики. Уже сегодня состоятся ответные матчи в 1/8 ЛЧ, а Вадим снова попытается выиграть 1 млн рублей в бомбической игре X5 от наших друзей из Winline.

Скорее бегом смотреть видос, чтобы узнать секреты аналитики от Вадима, а также заценить его прогнозы. Но если ставки не зайдут – вы сможете предложить любое наказание для эксперта в комментах к видосу.

Шарит ли Вадим в ставках так же, как и в тактике? Смотрим видос, пытаемся выиграть миллион и предлагаем наказания. Вперед!

Пиши в комментах на YouTube наказание, если ставки Вадима не сыграют.