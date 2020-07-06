Наталья Билан и еще ряд топ-менеджеров «Матч ТВ» готовятся покинуть телеканал

Главный продюсер «Матч ТВ» Наталья Билан готовится покинуть телеканал. Об этом корреспонденту Betting Insider стало известно из надежного источника в руководстве канала.

Также высоко вероятной является отставка Владимира Чопова и ряда других топ-менеджеров «Матч ТВ».

Готовящиеся кадровые перестановки напрямую связаны с изменениями в руководстве холдинга «Газпром-Медиа». После перехода прежнего главы Дмитрия Чернышенко в правительство холдинг возглавил бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров – он уже поменял ряд людей на высших позициях руководства.

Напомним, что Наталья Билан пришла на «Матч ТВ» в 2015 году как ключевая напарница Тины Канделаки, с которой работала еще на СТС.

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