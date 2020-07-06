Наталья Билан и еще ряд топ-менеджеров «Матч ТВ» готовятся покинуть телеканал

Главный продюсер «Матч ТВ» Наталья Билан готовится покинуть телеканал. Об этом корреспонденту Betting Insider стало известно из надежного источника в руководстве канала.
Также высоко вероятной является отставка Владимира Чопова и ряда других топ-менеджеров «Матч ТВ».
Готовящиеся кадровые перестановки напрямую связаны с изменениями в руководстве холдинга «Газпром-Медиа». После перехода прежнего главы Дмитрия Чернышенко в правительство холдинг возглавил бывший глава Роскомнадзора Александр Жаров – он уже поменял ряд людей на высших позициях руководства.
Напомним, что Наталья Билан пришла на «Матч ТВ» в 2015 году как ключевая напарница Тины Канделаки, с которой работала еще на СТС.
Больше новостей, инсайдов, материалов о беттинге и многое другое – читайте в нашем блоге:
«Локомотив» ведет переговоры о трансфере Марио Манджукича
«Матч ТВ» заплатит 210 тысяч долларов за права на чемпионат Беларуси
«Несмотря на бум YouTube, ТВ не сдает». Директор по коммуникациям «ВулканБЕТ» Анна Дмитриева – о продвижении букмекера в России