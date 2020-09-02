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Количество договорных матчей из-за ставок на уровне сборных в футболе увеличилось вдвое за 2020 год (Times)

Авторитетное издание Times сообщает, что за год увеличилось количество футбольных матчей национальных сборных, которые могли носить договорной характер.

В результате проведенных расследований были выявлены подозрительные ставки на 36 игр сборных. Во главе списка потенциальных нарушений – подкуп игроков на количество пропущенных голов, а также подкуп арбитров на количество желтых карточек.

Times отмечает, что в 2018 году были признаны «подозрительными» 16 матчей национальных сборных. При этом резко возросло количество игр, которые могли быть договорными: с 377 до 456. В дополнении сказано, что больше половины из общего количества матчей прошли в Европе.

А вот в женских сборных дела обстоят куда лучше: за 2019 год было выявлено всего 5 «подозрительных» матчей, в то время как за 2018 год их было 6.

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Источник главного изображения: https://sputnik-georgia.ru/sport/20190327/244776999/Sbornaya-Gruzii-po-futbolu-ustupila-Irlandii-v-otborochnom-matche-EVRO-2020.html

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Больше популярных прогнозов
Александр Шахин61.1% WR5.4% ROI
2.04Обе команды забьют - Да
Шотландия — Израиль|Лига наций УЕФА
Шотландия — Израиль|Лига наций УЕФА
Разберу ещё одну пару. Шотландия - Израиль.
Шотландия средне выступила в квалификации провела 10 игр, где было 5 побед и 5 поражений, забив при этом 16 мячей, пропустив 19. Атака средняя оборона слабоватая. В среднем забивается по факту 1,5 гола, но статы с Сан-Марино где было 6-0 я в счёт не беру, так как Сан-Марино забивали все, кто только мог. Но статистика есть статистика. Пропускал в среднем 2 мяча. Соперники, как мне видится не были выше классом, равны. Что же касаемо состава, то тут не все так гладко для сборной. Из вратарей скорее всего сыграет Дэвид Маршал, статистика его средняя, 0,6 пропускает мячей за матч. Атака у них тоже средняя . Из полузащитников лучший Джон Макгинн из Астон Виллы ( за 21 матч забил 7) из нападения Джеймс Форрест ( за 34 игры 5 забито) есть много игроков из топовых клубов ( Арсенал, Ливерпуль, Манчестер Юнайтед, и тд.. ) но отмечу, что игровой практики уже давненько нету, соответственно и сыгранности.

Израиль же, не очень выступил за 10 матчей только 3 победы 2 ничьи и 5 поражений. Забили они 17 мячей, пропустили 18 мячей, тут есть проблемы в обороне, но атакующая линия не плохая. Отмечу, что сборная Израиля не забивала только в 2-х матчах из 10, также в 7-ми матчах Тотал 2,5 больше проходит. Весьма результативная сборная в обе стороны. Теперь к составу , состав у сборной собрался не плохой, есть игроки Тель-Авив, нападающий Манор Соломон из Шахтера Донецка, нападающий из Вальядолила Шон Вайсман, 2 игрока из Хоффенхайма . Ну вообщем тоже есть игроки топовых клубов, но также мало игровой практики у 50% игроков, кроме как игроков чемпионата Израиля.

Вообще вижу тут упорную борьбу, мотивация есть у обоих сборных , ведь победители сыграю с победителем другой пары за право сыграть в плей-офф к ЧМ. Я бы отдал предпочтение Израильтянам, возможно в силу своей еврейской крови 😂 но будем конструктивны.
Не могу сказать какой будет исход, но с Шотландской линеек атаки, 1 мяч принести должны, и также со стороны Израиля. Вообще ожидаю умеренное кол-во голов в обе стороны. Посмотрим.
0
Повторить за 2.38
Константин Генич55.8% WR-2.43% ROI
1.68сборная Нидерландов по футболу тотал больше 1.5
Нидерланды — Польша|Лига наций УЕФА
Нидерланды — Польша|Лига наций УЕФА
Известный эксперт Константин Генич предлагает поставить на ИТБ1 (1,5) в матче Нидерланды - Польша. Вот его доводы:

Как мы знаем, у Нидерландов произошли кадровые изменения. Рональд Куман осуществил свою мечту и возглавил «Барселону». Пока временно на его место назначен Дуайт Лодевегес. И первый матч у него против Польши.

У поляков не будет Роберта Левандовского. А с ним и без него это две разных сборных Польши. У голландцев в прекрасной форме находится Мемфис Депай.

Скорее всего, голландцы должны забить минимум два мяча. Нельзя сказать, что у поляков какая-то непроходимая оборона. Там еще играет наш старый знакомый Артур Енджейчик, выступавший за «Краснодар». В общем, минимум два мяча сборная Нидерландов должна у себя забить.


Источник: РБ
10
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