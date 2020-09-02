Количество договорных матчей из-за ставок на уровне сборных в футболе увеличилось вдвое за 2020 год (Times)

Авторитетное издание Times сообщает, что за год увеличилось количество футбольных матчей национальных сборных, которые могли носить договорной характер.

В результате проведенных расследований были выявлены подозрительные ставки на 36 игр сборных. Во главе списка потенциальных нарушений – подкуп игроков на количество пропущенных голов, а также подкуп арбитров на количество желтых карточек.

Times отмечает, что в 2018 году были признаны «подозрительными» 16 матчей национальных сборных. При этом резко возросло количество игр, которые могли быть договорными: с 377 до 456. В дополнении сказано, что больше половины из общего количества матчей прошли в Европе.

А вот в женских сборных дела обстоят куда лучше: за 2019 год было выявлено всего 5 «подозрительных» матчей, в то время как за 2018 год их было 6.

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