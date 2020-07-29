Почему не стоит ставить на плей-офф НБА-2020: отсутствие болельщиков, коронавирус у баскетболистов и другие факторы

Разбираемся по материалу ESPN.

Статья от 27 июля 2020 года.

Ставки на фаворитов в плей-офф НБА делаются куда чаще, чем на фаворитов в плей-офф других турниров. Тут многое играет роль: и серия до четырех побед, и преимущество домашней площадки, и освистывание болельщиками судей. В общем, все в НБА обычно намного более предсказуемо. Но только не в этом году.

«Лейкерс» и «Бакс» – фавориты, по мнению букмекеров

Фаворитами в этом сезоне считаются «Лейкерс» (3.75), чуть ниже идут «Бакс» и «Клипперс» (4.00). У остальных команд кэф выше 13.00.

Вообще, с 1983 года, когда началась жеребьевка плей-офф НБА, в 31 случае из 36 команда, которая в итоге выиграла плей-офф, была посеяна под первым или вторым номером. За 9 последних розыгрышей плей-офф НБА три первые команды из рейтинга выходили во второй раунд 49 раз из 54, а в прошлом сезоне в первом раунде кэфы на лидеров рейтинга («Голден Стэйт», «Бакс» и «Рэпторс») вообще были чуть ли не 1.00.

Больше о ставках в НБА читайте здесь:

«Лейкерс» опережают «Бакс», а «Рокетс» берут лидерство в тир-2. Как изменились коэффициенты на чемпиона НБА за время пандемии

Как заряжать на матчи НБА без зрителей?

Сводный игровой показатель в баскетболе – идеальная формула оценки уровня игрока. Но полезна ли она в ставках?

В других турнирах ставки в пользу фаворитов хоть и делаются, но гарантии это не дает. В прошлом сезоне НХЛ в первом раунде плей-офф кэф на победу «Тампы» над «Коламбусом» был 1.25, но она проиграла всухую и вылетела из Кубка Стэнли. А «Сент-Луис», попавший туда с третьего места Центрального дивизиона НХЛ, взял и выиграл Кубок благодаря новичку Джордану Биннингтону. В МЛБ кэф на фаворита был 1.33, а выиграл чемпионат андердог «Вашингтон Нэшионалс», попавший туда только благодаря уайлд-кард.

У «Филадельфии» восстановились Эмбиид и Симмонс, а шансы «Бакс» снизились на 12,5%

И все же в этом году из-за известных всем обстоятельств НБА ломает традиции. Играться матчи будут на нейтральных площадках. Кэф на победу «Бакс» в Восточной конференции составляет 1.43, но таким же (1.45) он был и в марте с учетом того, что у «Бакс» будет преимущество в виде домашней площадки.

По оценке беттора Престона Джонсона, вся эта неразбериха обрушила шансы «Милуоки» на победу в НБА на 12,5%. Учесть нужно также пять месяцев вынужденной паузы: Джонсон отмечает в качестве козыря «Милуоки» возможность дать отдохнуть лидерам перед важными матчами (например, Яннис играл не больше 31 минуты). Но аналогичный заслуженный отдых получили лидеры всех команд, так что теперь «Бакс» лишились главного козыря.

За время коронавирусной паузы восстановились травмированные: у «Филадельфии» теперь в строю Эмбиид и Симмонс, которые перед запланированным началом плей-офф были не в форме.

Кэф на победу «Филадельфии» в Восточной конференции поднялся до 8.00, а на победу в НБА – до 26.00. Аналогично понизились кэфы на победу в конференции у «Бостона» (6.00), «Торонто» (8.00) и «Майами Хит» (11.00). В Западной конференции в фаворитах ходят «Лейкерс» (2.35) и «Клипперс» (2.5), но на пятки им наступают «Хьюстон» (7.00) и «Денвер» (10.0). А в лазарете «Портленда» впервые за сезон пусто (играют Нуркич и Коллинс), что повышает их кэфы до 35.00.

Так заряжать или не заряжать?

После того, как у двух прибывших в Орландо игроков диагностировали коронавирус, НБА пошла на крайние меры по самоизоляции и постановила: если у игрока будет положительный тест, ему запрещается тренироваться 14 дней.

Из-за коронавируса у лидера, может развалиться вся команда. Таким образом, нет смысла заряжать на фаворитов да еще и на нейтральной площадке.

Оригинал

Перевел и адаптировал: Марк Екимов

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