Процент трехочковых и подборы – секреты победы, а темп почти ничего не значит. Полный гайд по статистике НБА

От редакции



Что может быть лучше, чем математики, шарящие в спорте? Именно эти умники поднимут всю возможную статистику, составят десятки табличек и сотни формул, чтобы объяснить вам успех той или иной команды с научной точки зрения.

Именно такой материал написали эксперты из Stadium – они решили выяснить, какие статистические показатели в НБА сильнее всего влияют на успех команд. Для этого гении изучили всю статистику прошлого сезона лиги, ввели страшное слово «дифференциал» и рассказали нам, на что нужно обращать внимание при выборе ставок на основании статистики.

Мы перевели этот обстоятельный материал для вас – готовы к мощному лонгриду?

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Постоянным поводом для споров в НБА является аналог «физиков и лириков» – статистические данные против реального наблюдения. Что же важнее – цифры, которые говорят об игроке, или собственно то, как вы видите его выступление на паркете?





Для примера возьмём Денниса Смита-младшего. На протяжении всего 12 игр в минувшем сезоне за «Маверикс» процент попаданий Смита был высоким, несмотря на его невысокую результативность по очкам в течение игры. Если учитывать грубый подсчет (на глаз), то он был более эффективным игроком. Но уточненные данные говорят совсем об обратном – «Маверикс» играли лучше, когда Смит-младший сидел на скамейке запасных. В победных матчах он играл хуже, чем в проигранных, хотя в сводной таблице выступлений игроков «Далласа» у Смита-младшего вполне высокие очковые показатели.

Конечная цель любой команды – победа. Отдельные ее игроки могут превосходить своих конкурентов, но ключ к успеху – это общие достижения команды в разных статистических категориях. Мы оценили девять таких категорий, и в восьми из них среди 10 лучших команд были «Бакс». Неудивительно, что «Милуоки» уничтожают абсолютно всех в этом сезоне. Так по каким же статистическим параметрам можно определить возможного победителя в матче?

Восемь статистических показателей и их отношение к количеству побед в прошлом сезоне

Для начала мы упорядочили команды по числу побед в сезоне 2018/2019. Первое место заняли «Милуоки Бакс» c 60 победами, а последними оказались «Нью-Йорк Никс» с 17 победами. Если число побед было одинаковым, то две команды делили одно место (например, «Оклахома-Сити Тандер» и «Бостон Селтикс» с 49 победами). Это основа для того, чтобы попытаться перевести статистические данные в победные показатели.

Затем, пользуясь статистикой с официального сайта НБА за сезон 2018/2019, мы оценили все 30 команд и расположили их от сильнейшей к слабейшей в лиге. Мы взяли следующие категории:

Эффективность атаки – среднее количество набранных очков за 100 владений мячом (чем выше, тем лучше)

– среднее количество набранных очков за 100 владений мячом (чем выше, тем лучше) Эффективность защиты – среднее количество пропущенных очков за 100 владений мячом (чем ниже, тем лучше)

– среднее количество пропущенных очков за 100 владений мячом (чем ниже, тем лучше) Процент набранных очков с игры

Количество бросков

Процент трёхочковых бросков

Количество трёхочковых бросков

Соотношение ассистов / потерь

Показатель подборов

Темп: примерное количество владений мячом за 48 минут игры

Расположив команды от слабейшей к сильнейшей в каждой из этих категорий, мы сравнили эти списки с самым первым рейтингом, в котором команды ранжировались по числу побед. Это сравнение помогло нам вычислить дифференциал – главный показатель, который мы будем использовать для вычисления того, какие статистические показатели больше всего влияют на успех команды.

Объясним попроще и на примере – «Лейкерс» в прошлом сезоне заняли 20-е место по числу побед, 24-е по эффективности атаки и 13-е по эффективности защиты. Это значит, что дифференциал эффективности атаки у «Лейкерс» равен 4, а защиты – 7.

Используя средние показатели всех 30 дифференциалов команд в каждой категории, мы вычисляем средний дифференциал в этой категории. Чем ниже его значение, тем легче можно предсказать победу команды по этой категории.

Есть только одно «но». Каждая категория по-своему значима, и мы не собираемся утверждать, что нужно прекратить бросать трехочковые или «забить» на защиту. Для победы важен каждый элемент игры, что нам и демонстрируют «Бакс». Ты крут, если преуспел хотя бы в одном параметре, но это не значит, что ты победишь. Команда может порвать всех по одному показателю, наплевав на все остальное, но в итоге заблудиться в середине турнирной таблицы. Мы просто хотим определить, по каким категориям можно с наибольшей вероятностью предсказать победителя, а не в каких категориях команда должна первенствовать, чтобы добиться победы.

Вот наши результаты:

А теперь подробнее о самых важных наблюдениях.

Эффективность атаки – главный показатель успеха

Средний дифференциал по всей НБА составляет 4,17, поэтому из всех представленных вариантов это лучший показатель для попытки предсказать победителя в матче. Это подтверждают все 10 лучших команд в рейтинге, которые прорвались в плей-офф 2018/2019.

Эффективность атаки заключается не только в наборе максимального числа очков, но и в эффективности набора очков. «Сперс» занимали 18-е место по числу набранных очков за матч, но в плане эффективности атаки заняли 9-е место. Эффективность набора очков важна для определения рейтинга нападения, а это, в свою очередь, необходимо для побед.

Есть команды, которые при своей высокой эффективности атаки провалились. «Пеликанс» и «Уизардс» в рейтинге эффективности атаки были 12-ми и 13-ми соответственно, но по числу побед оказались 22-ми и 25-ми.

Так что эффективная атака не всегда гарантирует успех, но именно она повлияет на итоговое положение команды куда больше из этих девяти категорий.

Эффективность защиты тоже важна. Не стоит увлекаться атакой

Эффективная защита важна, хоть и не так, как эффективная атака. Средний дифференциал – 5,23, поэтому среди категорий, способных выявить победителя, она занимает второе место. Семь из 10 команд с лучшей защитой вышли в плей-офф 2018/2019. Как и с атакой, дело здесь не только в том, чтобы не давать противнику набирать очки. «Бакс» заняли 11-е место по пропущенным очкам за игру, но стали лучшими по эффективности защиты. «Рокетс» заняли 10-е место по пропущенным очкам за игру, но 17-е в плане эффективности защиты.

Если у команды есть проблемы с защитой, это может сбалансировать сильная атака. Помимо «Сперс», «Рокетс» и «Трэйл Блэйзерс», у «Клипперс» эффективность защиты была ниже средней по НБА, но это не помешало им выйти в плей-офф. Верно и обратное – при слабой атаке может выручить сильная защита, что помогло выйти в финальный этап сезона «Детройту», «Нетс» и «Орландо».

Процент очков с игры и количество бросков довольно спорные показатели – будьте осторожны

А вот на этом нужно остановиться подробнее. Конечно, процент очков, набранных с игры, и количество бросков по кольцам важны с технической точки зрения, но по ним невозможно определить победителя. Эти две категории однозначно сильнее всего влияют на уровень атаки, но сами по себе ничего не значат.

Средний дифференциал для процента очков, набранных с игры, составляет 6,5, а для числа бросков по кольцу – 9,6. Среди сильнейших категорий они занимают 5-е и 8-е места, соответственно. Конечно, число бросков по кольцу не всегда может помочь предсказать, будет ли завоевана командой победа. Восемь команд с лучшими показателями процента очков с игры вышли в плей-офф, а вот в плане количества бросков только четыре команды из 10 прошли дальше. Общая эффективность команды важна, но не настолько. Совсем другой разговор пойдет о трехочковых бросках.

Процент трехочковых попаданий – показатель, который изменил лигу

Трехочковые броски изменили чемпионат – все больше команд предпочитают пульнуть из-за дуги вместо того, чтобы лезть в «краску». У «ГСВ» славные традиции мастеров трехочковых бросков, но машина трехочковых под названием «Хьюстон Рокетс» стала главной головной болью для «Уорриорз» в Западной конференции, взяв в свой состав Кевина Дюранта.

Средний дифференциал трехочковых попаданий – 5,76, а в плане общего числа бросков – 7,76. А теперь сравните это с бросками с игры – результат трёхочковых налицо. Конечно, это не так влияет на исход матча, как эффективность атаки и защиты, но это куда убедительнее, чем общее число бросков.

Команды с отличными трехочковыми бросками проходят в плей-офф увереннее: из 10 коллективов с наивысшим процентом трехочковых попаданий в плей-офф прошли 9, а из лучших по числу бросков – 8.

Соотношение ассистов и потерь практически ничего не значат

И речи быть не может о том, чтобы не обращать внимание на потери, но отметим, что дифференциал ассистов и потерь в среднем составляет 6,73. Шестая по значимости и возможности предсказать исход категория, идёт между эффективностью бросков с игры и трехочковых бросков. Возможно, дело в том, что большой разницы и нет как таковой. Ранее медиана соотношения была 1,715: лучшие показатели были у «Голден Стейт» (2,06), а худшие у «Никс» (1,43). В регулярном чемпионате все очень и очень схоже, поэтому при определении исхода эти показатели надо учитывать намного меньше, чем все остальные.

Четыре команды являются примером того, насколько же малозначим этот показатель. «Кингз» и «Хорнетс» попали в топ-10 по соотношению ассистов и потерь, а «Нетс» и «Пистонс» были на 25-м и 23-м местах. Но последние две в плей-офф вышли, а вот первые смотрели финал сезона только по телеку.

Показатель подборов – скрытое богатство

Подбор значит намного больше, чем вы думаете, если речь идёт о борьбе за победу. Средний показатель подборов был 5,63 в минувшем сезоне, что сделало эту категорию третьей по значимости среди тех, на основе которых можно предсказать исход. Команды, которые хорошо действуют впереди и вовремя собирают подборы, выступили прекрасно. «Портленд», «Милуоки», «Филадельфия», «Денвер» и «Юта» стали лучшими по подборам и вышли в плей-офф, а всего успешно закончили регулярку 8 из 10 среди лучших клубов по подборам.

Забудьте про темп – он почти ничего не значит

Играть в темпе – то же самое, что играть на высоких скоростях. Чем быстрее производятся броски, чем быстрее перехватывается мяч после неудачных бросков и потерь, тем лучше игра команды и тем больше владения мячом. Но даже это может ничего не значить, если команда в итоге проиграла.

Средний показатель темпа составляет 10,23 – худший среди всех девяти категорий. Четыре команды, лидирующие по темпу игры, в плей-офф не прошли, зато прошли занявшие 5-е место в этом рейтинге «Милуоки». Можно сказать, что темп ничего не значит по сравнению с другими показателями – пусть у тебя будет хоть миллион владений мячом, но если ты не умеешь ими распорядиться, ничего не получится. В принципе, значимость у темпа такая же, как у соотношения ассистов и потерь. Медиана сезона 2018/2019 была 100,47 – максимальное значение у «Атланты» составило 104,56.

Коротко для тех, кто просто проскроллил до конца

Если высокая эффективность атаки и обороны у той или иной команды – это самые очевидные показатели, которые на виду не только для вас, но и для букмекеров, то такие характеристики стиля ее игры как высокий процент трехочковых и очков с игры, а также большое количество подборов – это как раз то, благодаря чему можно предсказывать победы команд с не самым низким кэфом.

15 июля 2019, Чинмай Вайдья

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Переводчик: Марк Екимов

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