Вам хватит одной четверти, чтобы победить – ставки в лайве на матчи НБА, как идеальный трехочковый

Если вы слишком рано вырубаетесь, то ставки на результаты в первой четверти или первой половине матча НБА как раз для вас – это удовлетворит вашу жажду зарядить ставку, но и сну сильно не помешает, особенно когда будильник прозвенел в три ночи. Рассказываем, как быстро оформить победу и ложиться спать дальше.



В чём суть?

Ну что тут обсуждать? Ставки с форой или на тотал делаются не на итоговый результат всего матча, а на результаты или первой четверти, или первой половины. В первой половине форы точно ниже, а тоталы примерно соответствуют половине от тотала всего матча. А вот по четверти – форы и тоталы, как можно догадаться, очень даже близки к четверти от итогового результата матча.

В чем выгода?

Как и при ставках на результат всего матча, в отдельные моменты лидируют определенные команды, а определенные тренды обретают популярность, и поэтому, если вы в нужное время сделаете нужную ставку, то это наверняка сработает. «Мемфис» в сезоне 2018/2019 приносил много прибыли игрокам, поскольку фора в первой половине у них угадывалась гораздо точнее, чем у любой другой команды.

Можно пример?

Не только пример! Вот как выглядят результаты команд на 7 февраля 2020.

Топ-5 команд для ставок на победу в первой четверти (победы-поражения-ничьи)

«Бакс»: 33-20

«Хит»: 32-18-3

«Филадельфия»: 31-23

«Рокетс»: 30-22-1

«Гриззлис»: 30-21-2

Топ-5 команд для ставок на победу в первой половине (победы-поражения-ничьи)

«Маверикс»: 34-20

«Оклахома»: 33-19-1

«Рокетс»: 32-21

«Хит»: 32-20-1

«Буллз»: 31-22-1

Актуальные таблицы и данные по тоталам ловите в этой табличке

Не знаю английский. Как все это работает?

В таблицах ATS (against the spread – ставки с форой) вы увидите суммарные результаты каждой команды (победы, ничьи и поражения), выступления дома и в гостях, а также итоги последних 10 матчей, поэтому можно будет решить, кому и как повезёт. В таблицах Over/Under (больше/меньше) те же критерии, но в скобках рядом указан средний суммарный счет.

Переводчик: Марк Екимов

Будете смотреть матч всех звезд? Обсудим в комментариях!

Любите огромных черных дядек, ломающих кольцо, и дикие трехи из угла? У нас есть больше бомбовых текстов про баскетбол!

Самый стильный телеграм-канал о ставках на баскетбол – подпишитесь и кайфуйте!

Джеймс Харден проваливает игры в городах с топовыми стрип-клубами – дикое исследование с графиками

Составы команд Матча Всех Звезд НБА 2020 – Запад и Восток