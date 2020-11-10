НБА может потерять $1 млрд из-за пандемии – клубам уже разрешили рекламировать букмекеров и казино

Руководство НБА разрешило клубам рекламировать букмекерские компании, казино и алкогольные бренды.

Ассоциация смягчила действующие правила, чтобы уменьшить убытки от коронавируса. Выручка НБА уменьшилась на 10% в прошлом сезоне: из-за отсутствия зрителей на трибунах лига уже не досчиталась 800 млн долларов.

Неизвестно, когда болельщики снова смогут присутствовать на играх, также не определена дата начала нового сезона. В случае, если матчи не начнутся до конца 2020 года, финансовые потери достигнут 1 млрд долларов.

Командам разрешили продавать рекламу около лицевой линии рядом с корзинами и заключать контракты с тремя международными спонсорами вместо двух, как это было ранее.

«Мемфис» первым воспользовался нововведениями – в начале ноября клуб объявил о партнерстве с букмекерской компанией FanDuel.

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