«Клипперс» – главный фаворит сезона НБА 19/20. «Лейкерс» – вторые, «Голден Стэйт» – не в топ-5

В НБА – жара. Лето-2019 уже подарило несколько переходов, которые перевернули расклад сил в лиге. Дюрэнт – в «Нетс», Кавай – в «Клипперс», Казинс и Дэвис – в «Лейкерс». Династия ГСВ – все.
Кто фаворит сезона 19/20?
Букмекеры уже отреагировали на переходы игроков, назвав главных фаворитов предстоящего сезона:
- «Клипперс» – 3.75
- «Лейкерс» – 4.80
- «Бакс» – 7.00
- «Филадельфия» – 10.00
- «Хьюстон» – 11.00
- «Голден Стэйт» – 13.00
Кто выиграет в новом сезоне? Пишите в комментариях!
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