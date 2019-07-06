«Клипперс» – главный фаворит сезона НБА 19/20. «Лейкерс» – вторые, «Голден Стэйт» – не в топ-5

В НБА – жара. Лето-2019 уже подарило несколько переходов, которые перевернули расклад сил в лиге. Дюрэнт – в «Нетс», Кавай – в «Клипперс», Казинс и Дэвис – в «Лейкерс». Династия ГСВ – все.

Кто фаворит сезона 19/20?

Букмекеры уже отреагировали на переходы игроков, назвав главных фаворитов предстоящего сезона:

«Клипперс» – 3.75

«Лейкерс» – 4.80

«Бакс» – 7.00

«Филадельфия» – 10.00

«Хьюстон» – 11.00

«Голден Стэйт» – 13.00

Кто выиграет в новом сезоне? Пишите в комментариях!

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