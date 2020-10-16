Главные тренды и коэффициенты топ-матчей тура АПЛ

Предстоящий игровой уикенд в АПЛ насыщен множеством отличных матчей. Собрали для вас тренды главных матчей выходных в Англии.
Суббота, 14:30: «Эвертон» – «Ливерпуль»
- В последних 5 матчах, где принимает участие «Эвертон», забивают обе команды. (Обе забьют – Кэф 1.50)
- «Эвертон» одержал победу в 7 последних матчах. (Победа «Эвертона» – Кэф 3.80)
- В каждом из последних 6 матчей с участием «Эвертона» было забито более 2 мячей. (ТБ 1.5 – Кэф 1.15)
Суббота, 17:00 «Челси» – «Саутгемптон»
- «Челси» забивает 1 и менее мячей «Саутгемптону» в 3 домашних матчах кряду. (ИТБ1 (1.5) – Кэф 2.47)
- «Челси» одержал победу в 7 из последних 8 матчей на домашней арене. (Победа «Челси» – Кэф 1.55)
- Ни один из последних 7 матчей с участием «Саутгемптона» не закончился вничью. (Ничьи не будет – Кэф 1.22)
Суббота, 19:30 «Манчестер Сити» – «Арсенал»
- «Манчестер Сити» одержал победу в 6 из последних 7 матчей против команды "Арсенал". (Победа «Манчестер Сити» – Кэф 1.50)
- В последних 5 матчах «Манчестер Сити» забивает в первом тайме. (ТБ 0,5 в 1 тайме – Кэф 1.22)
- В последних 5 матчах «Манчестер Сити» забивает первой. («Ман. Сити» забьет 1–й гол – Кэф 1.40)
Суббота, 22:00 «Ньюкасл» – «Манчестер Юнайтед»
- В последних 3 матчах, где принимает участие «Ньюкасл Юнайтед», забивают обе команды. (Обе забьют – Кэф 1.71)
- «Манчестер Юнайтед» одержала победу в 7 из последних 8 матчей на выезде. (Победа Ман. Юнайтед – Кэф 1.7)
- «Ньюкасл Юнайтед» забивает 1 и менее мячей «Манчестер Юнайтед» в 3 домашних матчах кряду. (ИТМ1 (1) – Кэф 1.76)
Воскресенье, 18:30 «Тоттенхэм» – «Вест Хэм»
- В последних 7 матчах, где принимает участие «Тоттенхэм», забивают обе команды. (Обе забьют – Кэф 1.65)
- «Тоттенхэм» пропускает в 8 матчах кряду. (ИТБ2 (0.5) – Кэф 1.16)
- Ни один из последних 4 матчей с участием команд «Тоттенхэм» и «Вест Хэм» не закончился вничью. (Ничьи не будет – Кэф 1.24)