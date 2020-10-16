Главные тренды и коэффициенты топ-матчей тура АПЛ

Предстоящий игровой уикенд в АПЛ насыщен множеством отличных матчей. Собрали для вас тренды главных матчей выходных в Англии.

В последних 5 матчах, где принимает участие «Эвертон», забивают обе команды. (Обе забьют – Кэф 1.50)

«Эвертон» одержал победу в 7 последних матчах. (Победа «Эвертона» – Кэф 3.80)

В каждом из последних 6 матчей с участием «Эвертона» было забито более 2 мячей. (ТБ 1.5 – Кэф 1.15)

«Челси» забивает 1 и менее мячей «Саутгемптону» в 3 домашних матчах кряду. (ИТБ1 (1.5) – Кэф 2.47)

«Челси» одержал победу в 7 из последних 8 матчей на домашней арене. (Победа «Челси» – Кэф 1.55)

Ни один из последних 7 матчей с участием «Саутгемптона» не закончился вничью. (Ничьи не будет – Кэф 1.22)

«Манчестер Сити» одержал победу в 6 из последних 7 матчей против команды "Арсенал". (Победа «Манчестер Сити» – Кэф 1.50)

В последних 5 матчах «Манчестер Сити» забивает в первом тайме. (ТБ 0,5 в 1 тайме – Кэф 1.22)

На что будете ставить? Пишите в комментарии!