Главные тренды и коэффициенты топ-матчей тура РПЛ

Предстоящий игровой уикенд в РПЛ насыщен множеством отличных матчей. Собрали для вас тренды главных матчей выходных в России.

В последних 3 матчах, где принимает участие «Сочи», забивают обе команды. (Обе забьют – Кэф 2.10)

В каждом из последних 5 матчей на домашней арене команды «Зенит» было забито более 2 мячей. (ТБ 1.5 – Кэф 1.26)

«Зенит» одержала победу в 11 последних домашних матчах. (Победа «Зенита» – Кэф 1.40)

В последних 4 матчах, в которых «Краснодар» играет на своем поле, забивают обе команды. (Обе забьют – Кэф 1.79)

«Краснодар» не проигрывает дома на протяжении 6 матчей. (Победа Краснодара или ничья – Кэф 1.24)

«Краснодар» забивает команде «Рубин» в 9 домашних матчах кряду. (ИТБ1 (1) – Кэф 1.28)

«Спартак» одержала победу в 6 из последних 8 матчей. (Победа «Спартака» – Кэф 1.50)

В последних 5 гостевых матчах команда «Спартак» забивает первой. («Спартак» забьет 1–й гол – Кэф 1.40)

«Химки» забивают 1 и менее мячей «Спартаку» в 3 матчах кряду. (ИТМ1 (1) – Кэф 1.31)

«ЦСКА» не выигрывает у «Динамо» на протяжении 6 матчей. (Победа «Динамо» или ничья – Кэф 1.86)

«ЦСКА» и «Динамо» сыграли вничью 4 из последних 6 матчей. (Ничья – Кэф 3.4)

«ЦСКА» потерпела поражение на домашней арене в 5 из последних 7 матчей против «Динамо». (Победа «Динамо» – Кэф 3.9)

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