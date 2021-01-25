Betting Insider

Как продолжают играть в нелегальных БК и онлайн-казино: «VIP-инкассация», депозиты в $100 тыс. или в биткоинах

‼️ Важно: мы рекомендуем делать ставки только у лицензированных букмекеров.

В январе этого года игроки из РФ столкнулись с трудностями пополнения счета в офшорных БК и онлайн-казино. Как сообщает The Bell, это последствия действий ЦБ, который в декабре 2020-го начал проверку банков, связанных с «серой зоной» индустрии азартных развлечений. Попытки регулировать рынок предпринимались уже три года, но первые трудности у игроков и представителей бизнеса начались только сейчас. 

Что произошло?

  • В настоящий момент в крупнейших онлайн-казино невозможно пополнить счет через «Сбер», «Тинькофф», мобильные операторы «Мегафон» и «Билайн», а также сервис «Ю.Money» (бывшие «Яндекс.Деньги»). Остались только депозиты в биткоинах. Некоторые казино прекратили свою деятельность: их «зеркала» нельзя найти даже с помощью VPN.
  • Также в поиске больше не отображаются «зеркала» сайта 1Xbet, но они все еще распространяются в телеграме. Агрессивная реклама БК в пиратских фильмах на торрент-трекерах тоже пропала.
  • Все букмекеры партнерских программ Lucky Partners и Welcome Partners прекратили деятельность в РФ

Кто продолжает играть?

  • «VIP-инкассация» – услуга для старых и крупных игроков. Сотрудники онлайн-казино приезжают к ним домой и забирают деньги наличными. Комиссия 4-5%, минимальная сумма депозита – $100 тыс. В основном этим пользуются чиновники, госслужащие и топ-менеджеры крупных компаний, которые боятся отслеживания банковских переводов.
  • Ранее нелегальные казино и букмекеры разрешали играть постоянным игрокам, активно приносящим прибыль более года, но некоторые из них оспаривали платежи по своим картам с помощью банковской услуги chargeback. А впоследствии органы стали блокировать кассы, через которые проходят депозиты.

Как действовали букмекеры?

По информации The Bell, некоторые российские букмекеры с лицензиями большую часть своих платежей проводили мимо ЦУПИС (в «серой зоне»), чтобы не платить с них взносы и налоги.

Платежные компании были готовы работать по таким запросам, считая букмекеров «меньшим из зол», как рассказал один из собеседников The Bell. А у 1xBet даже была собственная платежная система – Royal Pay, как сообщил бывший сотрудник конторы. 

После вступления ограничений, нелегальные букмекеры начали использовать Р2Р-платежи (переводы между физлицами). Однако это решение, которое не выгодно для системной работы:

  • нужно покупать банковские карты по 7-15 тысяч рублей, оформленные на «дропов» (людей, которые соглашаются, чтобы их банковские карты стали «транзитными» и использовались для обналичивания);
  • а так как для платежей есть много ограничений от банков и регуляторов, то карт нужно много.

При этом работать с ними довольно сложно. Основная трудность — вывести перечисленные деньги. Обычно для этого необходим код из sms владельца карты, а если это «дропы» и сотни платежных операций, обработать их все — очень сложная задача. 

Для оборотов 1xBet потребуется 10-20 тысяч таких карт. Сейчас эта временная мера используется ими, чтобы не терять игроков. 

Также из-за вынужденности перехода на Р2Р-платежи БК повысили минимальные депозиты с 50 рублей до 2000 рублей. А все из-за того, что перевод небольших сумм по этой схеме проблематичен.

Что будет дальше?

Эксперты оценивали рынок ставок в русскоязычных онлайн-казино в 2016-2018 году в 1,5 млрд евро в год. Большая часть денег была в «серой зоне».

C 1 января началась передача контроля над сферой к Единому регулятору азартных игр, который, по задумке Правительства РФ, должен увеличить отчисления на развития спорта в стране и оставить на рынке только легальные компании.

Сейчас все участники рынка ждут появления какого-то системного решения проблемы с транзакциями или возобновления метода совершения платежей, которые были раньше.

Что говорят люди из индустрии?

 

Денис Конотоп (арбитражник в сфере гемблинга):

«Чем жестче государство регулирует «серую» и «белую» зону в игорном бизнесе, тем популярнее будут «социальные» гемблинг-проекты. Там нет проблем с платежами, налогами, рекламными ограничениями, отчислениями и прочими обязательными платежами.

Де-юро это вообще не гемблинг. И если сейчас трудно представить успешный социальный гемблинг проект в России (хотя такие есть), то в других странах они долбят по полной. Особенно в странах, где классический гемблинг запрещен.

В Израиле с гемблингом все очень сложно. Согласно статье 226 УК, за участие в запрещенных азартных играх следует наказание в виде лишения свободы на срок до одного года либо штраф суммой в 29 000 шекелей ($8500). Организаторы незаконных игр обязаны заплатить штраф суммой в 452 000 шекелей ($138 тыс.) или лишаются свободы на срок до трех лет.

И кто бы вы думали в такой ситуации является генеральным спонсором самого популярного клуба в Израиле? Компания Playtika. Среди игр этой конторы имеется очень широкий спектр социальных казино и покер-румов. Контракт с «Маккаби» (израильский футбольный клуб, – прим. Betting Insider) обошелся в $8 млн на 5 лет».

‼️ Важно: мы рекомендуем делать пари только у лицензированных букмекеров.

Ssss… (каппер с опытом игры в офшорных БК):

«Сколько бы не писали про 1xBet: то их владельцы в розыске, то им пояса затянули они не рекламируются, то нельзя найти зеркало сайта, но я прямо сейчас зашел и пополнил счет банковской картой «Тинькофф». Все остальные способы депозита также работают, кроме QIWI и «Ю.Money», которые убрали в конце прошлого года.

Чтобы понять падает ли активность в 1xBet и теряют ли они клиентов, стоит зайти в их тотализатор и глянуть цифры:


Проседаний никаких нет. Единственное, скачки низкие бывают, когда они результаты периодов в хоккее пихают в тотализатор – тогда народ неохотно ставит.

Не понимаю, как они могут что-то сделать условному 1xBet, если компания по факту не русская. Каким образом они могут им запретить пополнять их ресурс международными картами? Это физически невозможно.

QIWI и «Ю.Money» сейчас пытаются найти выход из ситуации. Акции QIWI упали больше, чем на 20%. Ходят слухи что они уже нашли способ обойти систему и снова будут сотрудничать уже в феврале со всеми».

StavkaIgra (каппер с опытом игры в офшорных БК):

«Если про минимальные суммы пополнений и невозможности пополнений – для меня ничего не поменялось, в том же 1xBet могу пополнять депозит от 50 рублей. В других оффшорных БК тоже в этом плане ничего не поменялось.


Единственное, что картами «Сбера» вообще не пользуюсь уже несколько лет. С ним у пользователей возникают проблемы с пополнениями в оффшорах, потому что Сбербанк совсем недавно ввел ограничения на платежи в адрес иностранных компаний. «Ю.Money», который им принадлежит также ограничил платежи в адрес компаний нерезидентов».

Сталкивались с трудностями игры у лицензионных букмекеров? Расскажите о своем опыте – в комментариях

Комментарии
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Виктор Шиман
57.1% WR-1.42% ROI
Это также работает на вывод? Второй день вывести не могу
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Штаб "Континенталь"
67.1% WR-2.78% ROI
Виктор ШиманЭто также работает на вывод? Второй день вывести не могу
Всё правильно,
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Саня Меньшиков
100% WR0.36% ROI
Здравствуйте например мне картинка видится в формате развития кибер и всевозможных симуляторов посредством которых они так же имеют процент ещё и в мультимедиа, что в современном рейтинге из числа передовых может яндекс деньги под 7 печатями!
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Сeргей Рябкин
56.8% WR2.7% ROI
Виктор ШиманЭто также работает на вывод? Второй день вывести не могу
На Betting Insider игра ведется на виртуальную валюту – без донатов и вывода средств) Или ты про что?
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Сeргей Рябкин
56.8% WR2.7% ROI
Саня МеньшиковЗдравствуйте например мне картинка видится в формате развития кибер и всевозможных симуляторов посредством которых они так же имеют процент ещё и в мультимедиа, что в современном рейтинге из числа передовых может яндекс деньги под 7 печатями!
Про кибер и симуляторы – организовывали же как раз весной на старте карантина турниры по FIFA и PES с футболистами и другими известными личностями. Пробовал ставить?
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Саня Меньшиков
100% WR0.36% ROI
Сeргей РябкинПро кибер и симуляторы – организовывали же как раз весной на старте карантина турниры по FIFA и PES с футболистами и другими известными личностями. Пробовал ставить?
Нет, даже не слышал, наверное жара просто коротаю досуг!
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Саня Меньшиков
100% WR0.36% ROI
Сeргей РябкинНа Betting Insider игра ведется на виртуальную валюту – без донатов и вывода средств) Или ты про что?
Не ребя двигали за ограничения електронных кошельков в игорных заведениях в том числе и в букмекере
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Теперь о матче:
Команды разного уровня,разного класса,решающие разные задачи в чемпионате. Один-претендент на титул,второму-не вылететь бы с лиги вниз.
1⃣Хозяева не могут победить уже 5 матчей кряду.
2⃣ЧФР не уступает в лиге уже 8 матчей подряд.
3⃣Команды 6 раз играли между собой(2 ничьи и 4 победы ЧФР).
Мой прогноз:Победа ЧФР.
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СТАВКА ДНЯ 🏆 ( Админ, не забудь удалить, а то ведь это копипаст) лучше бы приложение делали лучше, чем занимались такой фигнёй.

Атлетик: 3 победы подряд, из которых победа на Барселоной и Реалом.

Хетафе: 2 победы подряд. В гостях у Хетафе не так все гладко.

Матчи между команд складывались для " Атлетик" не очень, предпоследний матч закончился 0:2 в пользу Хетафе, а последний матч команды разделили ничью.

Свой голос я отдам " Атлетик" думаю с настроем у них все хорошо. Если не ошибаюсь, то у команды 2 основных защитника травмированы, а у Хетафе нападающие. Ждать голов в этом матче, я бы не стал.
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