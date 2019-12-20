Betting Insider

«Сити» на первом месте рейтинга самых невезучих команд сезона. «Спартак» не попал в топ-5

По статистике xG Betting Insider собрал команды, которые должны были в этом сезоне набрать больше очков.

😓 Рейтинг «неудачников» сезона

Δ – на сколько мест команда должна быть выше в турнирной таблице;

xPTS (xPoints) – «ожидаемые набранные очки».

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