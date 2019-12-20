«Сити» на первом месте рейтинга самых невезучих команд сезона. «Спартак» не попал в топ-5

По статистике xG Betting Insider собрал команды, которые должны были в этом сезоне набрать больше очков.



😓 Рейтинг «неудачников» сезона

Δ – на сколько мест команда должна быть выше в турнирной таблице;

xPTS (xPoints) – «ожидаемые набранные очки».

Читайте также:

8 способов, как Betting Insider поможет превратить ставки в прибыльное хобби

Букмекеры обвалили коэффициент на увольнение Гвардиолы. Отставание от «Ливерпуля» – 14 очков

На Betting Insider появились не только футбольные прогнозы!

(Прогнозы на хоккей, Прогнозы на баскетбол, Прогнозы на теннис)