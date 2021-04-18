Пейдж, Харди или Нортон: кто станет следующим Джеймсом Бондом?

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30 сентября 2021 года в прокат выходит фильм «Не время умирать» с Дэниелом Крейгом – это будет последний фильм, в котором Крейг будет играть агента 007. А букмекеры уже открыли линию на то, кто станет следующим Бондом.

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Среди фаворитов присутствуют Том Харди, Джеймс Нортон и Идрис Эльба, однако предпочтение отдается звезде сериала Netflix «Бриджертоны» Реге-Жану Пейджу. Напомним, что «Бриджертоны» заняли 1-е место в рейтинге самых популярных сериалов Netflix в 76 странах.

Вся линия на нового Бонда.

Реге-Жан Пейдж – 2.0

– Том Харди – 4.0

– Джеймс Нортон – 5.0

– Идрис Эльба – 5.0

– Сэм Хьюэн – 11.0

– Ричард Мэдден – 13.0

– Джек Лоуден – 21.0

– Киллиан Мёрфи – 21.0

Отметим, что 31-летний Пейдж – сын англиканского проповедника и медсестры, уроженки Зимбабве и представительницы племени шона. В сериале «Бриджертоны» он сыграл Саймона Бассета, герцога Гастингса.

Кого бы вы хотели видеть в качестве нового Бонда? Или же Дэниел Крэйг для вас незаменим? Пишите свое мнение в комментариях!