«Спорта нет – теперь люди играют на бирже». У брокеров США 780 000 новых клиентов за два месяца пандемии

Financial Times рассказала о 780 000 новых пользователях за март-апрель на сайтах трех крупнейших брокерских онлайн-компаний США: Charles Schwab, E*Trade и Interactive Brokers.



«Люди сидят дома, нет никакого спорта – теперь они играют на бирже», – объяснил Рич Репетто, аналитик инвестиционной компании Sandler O'Neill.

Так, юрист Дэниел Гудвин разморозил свой аккаунт в E*Trade и начал покупать акции: «Хочу проверить, если смогу превратить тысячу долларов в несколько сотен тысяч».

А основатель блога Barstool Sports Дейв Портной еще в январе продал Penn National Gaming треть акций своей компании за 163 млн долларов. Сейчас он положил 3 млн на свой счет в E*Trade и с 23 марта пытается заработать – пока Дейв больше теряет из-за падения акций круизных линии и авиакомпаний.

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