«Госконтроль за отраслью теряется». Президент BetBoom о новом «Едином регуляторе азартных игр»

Все из-за долга 5,7 млрд рублей? Рассказываем – в 50, 500 и 5000 символах.

8 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании «Единого регулятора азартных игр», который будет контролировать отчисления букмекеров на поддержку спортивных федераций и профессиональных спортивных лиг.

Очень коротко

Кажется, законопроект проводят «для определенного круга людей».

Коротко

В 2018-м не досчитались 5,7 млрд рублей. Теперь на поддержку спорта будет выделяться 1% от суммы принятых ставок, а не 5% доходов БК. Новый регулятор будет:

собирать налог и направлять в федерации и лиги; мониторить нарушения (в режиме реального времени!).

Что думают в Госдуме?

Предлагали запретить беттинг – он «ведет к разврату общества», но БК были и в СССР, а «к истории нужно относиться вежливо».

Газзаев хотел что-то спросить, но ушел, не дождавшись очереди.

Депутаты подозревают, что законопроект проводят «для определенного круга людей».

Авторы документа не отрицают возможную монополию госконтроля.

Букмекеры против инициативы, но их никто не спрашивает.

Подробно





Предложение обновить структуру контроля в индустрии было подготовлено депутатами «Единой России» Игорем Станкевичем и Виктором Дерябкиным. Поправки к закону можно будет представить в течении пятнадцати дней (до 22 декабря).

По представленному документу, учредителем «Единого регулятора азартных игр» от имени РФ будет Минфин:

компания будет выявлять незаконную деятельность по организации азартных игр в интернете,

выступать заказчиком и оператором информационных систем, которые следят за законностью проведения азартных игр.

Целевые отчисления и информация о ставках будут направляться не организаторами азартных игр, а публично-правовой компанией. Таким образом, публично-правовая компания будет осуществлять мониторинг всех ставок и платежей в букмекерских конторах и тотализаторах в режиме реального времени.

Законопроект также меняет базу расчета целевых отчислений и предполагает создание компенсационного фонда, сформированного за счет взносов организаторов азартных игр для обеспечения обязательств организаторов перед участниками азартных игр.

База расчета целевых отчислений будет определяться как сумма принятых ставок;

Размер целевых отчислений будет 1% от базы.

Авторы законопроекта считают, что принятие документа будет способствовать созданию условий централизованного финансирования профессионального и детско-юношеского спорта. Игорь Станкевич заявил, что законопроект можно определить следующими словами: «Контроль, прозрачность и финансирование российского спорта».

Что думают в Госдуме?

Не все депутаты Госдумы придерживаются однозначного мнения. Игорь Моляков (партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ») высказал свою точку зрения в обсуждении законопроекта: «В основе всех букмекерских контор лежит древний человеческий порок – алчность. Мы сидим, а денежки идут. Так может быть прекратить это безобразие и не тратить время, а сделать, как было раньше, при советской власти? В итоге все это ведет к разврату общества».

«Первые негосударственные букмекеры были в были созданы еще в СССР и РСФСР. Давайте будем вежливо относиться к истории и тому, что происходит сегодня», – ответил Станкевич.

Также заявку на вопрос авторам законопроекта подал Валерий Газзаев, однако он покинул заседание до того, как до него дошла очередь.

Игорь Станкевич отметил основную проблему: по его данным 35-40% – это нелегальный бизнес, который не производит никаких отчислений на поддержку спорта. Его аргументы:

За 2018 год сумма ставок составила 1 трлн 150 млрд рублей, доход букмекеров – 130 млрд рублей.

Таким образом целевые отчисления должны были составить 5% – 6,5 млрд, а по факту сумма получилась 807 млн рублей (в 8 раз меньше, чем ожидалось).

В связи с этим содокладчик депутат Андрей Ветлужских рассказал, что допускается введение полного монопольного контроля над букмекерами со стороны государства, если этого будет требовать ситуация.

Что думают букмекеры?

Председатель правления СРО букмекеров и Президент BetBoom Константин Макаров не участвовал в заседании Госдумы, но уже оценил идею законопроекта.

«Депутаты выступают за усиление государственного надзора за букмекерской отраслью, но в тексте закона об этом нет и речи. Организация, которую планируют создать, что уже потребует государственного финансирования, «Единый регулятор азартных игр», будет некоммерческой. Именно она займется распределением целевых отчислений от букмекеров, а не государство. Сейчас надзор за букмекерской отраслью осуществляет ФНС, как раз-таки государственный орган.

Таким образом, с принятием нового закона государственный контроль за отраслью не только не усиливается, а наоборот – теряется. Кроме того, СРО букмекеров также выступают против данной инициативы, о чем говорили неоднократно, но пока диалога не случилось», – прокомментировал Макаров.

Опасения Макарова также разделяет Михаил Емельянов (партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ») – он назвал инициативу законопроекта попыткой создать «свечной заводик» для определенного круга людей». Депутат высказал сомнения, что для реализации законопроекта необходимо организовать публично-правовую компанию – по его мнению, индустрию должен регулировать Минфин, а сбор налогов должен осуществлять ФНС.

«Получается, что мы создаем квазиналог на букмекерский бизнес, который пойдет не в госбюджет, а в мини частную компанию – непонятно кому. Создается «свечной заводик» для определенного круга людей», – заявил Емельянов.

Чтобы авторы законопроекта ответили на оставшиеся вопросы, Betting Insider сделал запрос в пресс-службу партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

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