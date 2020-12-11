«Госконтроль за отраслью теряется». Президент BetBoom о новом «Едином регуляторе азартных игр»

Все из-за долга 5,7 млрд рублей? Рассказываем – в 50, 500 и 5000 символах.
8 декабря Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании «Единого регулятора азартных игр», который будет контролировать отчисления букмекеров на поддержку спортивных федераций и профессиональных спортивных лиг.
Очень коротко
Кажется, законопроект проводят «для определенного круга людей».
Коротко
В 2018-м не досчитались 5,7 млрд рублей. Теперь на поддержку спорта будет выделяться 1% от суммы принятых ставок, а не 5% доходов БК. Новый регулятор будет:
- собирать налог и направлять в федерации и лиги;
- мониторить нарушения (в режиме реального времени!).
Что думают в Госдуме?
- Предлагали запретить беттинг – он «ведет к разврату общества», но БК были и в СССР, а «к истории нужно относиться вежливо».
- Газзаев хотел что-то спросить, но ушел, не дождавшись очереди.
- Депутаты подозревают, что законопроект проводят «для определенного круга людей».
- Авторы документа не отрицают возможную монополию госконтроля.
Букмекеры против инициативы, но их никто не спрашивает.
Подробно
Предложение обновить структуру контроля в индустрии было подготовлено депутатами «Единой России» Игорем Станкевичем и Виктором Дерябкиным. Поправки к закону можно будет представить в течении пятнадцати дней (до 22 декабря).
По представленному документу, учредителем «Единого регулятора азартных игр» от имени РФ будет Минфин:
- компания будет выявлять незаконную деятельность по организации азартных игр в интернете,
- выступать заказчиком и оператором информационных систем, которые следят за законностью проведения азартных игр.
Целевые отчисления и информация о ставках будут направляться не организаторами азартных игр, а публично-правовой компанией. Таким образом, публично-правовая компания будет осуществлять мониторинг всех ставок и платежей в букмекерских конторах и тотализаторах в режиме реального времени.
Законопроект также меняет базу расчета целевых отчислений и предполагает создание компенсационного фонда, сформированного за счет взносов организаторов азартных игр для обеспечения обязательств организаторов перед участниками азартных игр.
- База расчета целевых отчислений будет определяться как сумма принятых ставок;
- Размер целевых отчислений будет 1% от базы.
Авторы законопроекта считают, что принятие документа будет способствовать созданию условий централизованного финансирования профессионального и детско-юношеского спорта. Игорь Станкевич заявил, что законопроект можно определить следующими словами: «Контроль, прозрачность и финансирование российского спорта».
Что думают в Госдуме?
Не все депутаты Госдумы придерживаются однозначного мнения. Игорь Моляков (партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ») высказал свою точку зрения в обсуждении законопроекта: «В основе всех букмекерских контор лежит древний человеческий порок – алчность. Мы сидим, а денежки идут. Так может быть прекратить это безобразие и не тратить время, а сделать, как было раньше, при советской власти? В итоге все это ведет к разврату общества».
«Первые негосударственные букмекеры были в были созданы еще в СССР и РСФСР. Давайте будем вежливо относиться к истории и тому, что происходит сегодня», – ответил Станкевич.
Также заявку на вопрос авторам законопроекта подал Валерий Газзаев, однако он покинул заседание до того, как до него дошла очередь.
Игорь Станкевич отметил основную проблему: по его данным 35-40% – это нелегальный бизнес, который не производит никаких отчислений на поддержку спорта. Его аргументы:
- За 2018 год сумма ставок составила 1 трлн 150 млрд рублей, доход букмекеров – 130 млрд рублей.
- Таким образом целевые отчисления должны были составить 5% – 6,5 млрд, а по факту сумма получилась 807 млн рублей (в 8 раз меньше, чем ожидалось).
В связи с этим содокладчик депутат Андрей Ветлужских рассказал, что допускается введение полного монопольного контроля над букмекерами со стороны государства, если этого будет требовать ситуация.
Что думают букмекеры?
Председатель правления СРО букмекеров и Президент BetBoom Константин Макаров не участвовал в заседании Госдумы, но уже оценил идею законопроекта.
«Депутаты выступают за усиление государственного надзора за букмекерской отраслью, но в тексте закона об этом нет и речи. Организация, которую планируют создать, что уже потребует государственного финансирования, «Единый регулятор азартных игр», будет некоммерческой. Именно она займется распределением целевых отчислений от букмекеров, а не государство. Сейчас надзор за букмекерской отраслью осуществляет ФНС, как раз-таки государственный орган.
Таким образом, с принятием нового закона государственный контроль за отраслью не только не усиливается, а наоборот – теряется. Кроме того, СРО букмекеров также выступают против данной инициативы, о чем говорили неоднократно, но пока диалога не случилось», – прокомментировал Макаров.
Опасения Макарова также разделяет Михаил Емельянов (партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ») – он назвал инициативу законопроекта попыткой создать «свечной заводик» для определенного круга людей». Депутат высказал сомнения, что для реализации законопроекта необходимо организовать публично-правовую компанию – по его мнению, индустрию должен регулировать Минфин, а сбор налогов должен осуществлять ФНС.
«Получается, что мы создаем квазиналог на букмекерский бизнес, который пойдет не в госбюджет, а в мини частную компанию – непонятно кому. Создается «свечной заводик» для определенного круга людей», – заявил Емельянов.
Чтобы авторы законопроекта ответили на оставшиеся вопросы, Betting Insider сделал запрос в пресс-службу партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
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