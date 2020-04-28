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У будущего владельца «Ньюкасла» – почти 300 млрд евро. Букмекеры уже оценили потенциальные трансферы и открыли линию на смену тренера

Майк Эшли близок к продаже «Ньюкасла» – документы уже оформляются. Он получит 310 млн фунтов стерлингов от Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии, которым управляет принц Мухаммед бен Салман (главный человек в стране).

«Ньюкасл» может стать не только новым «Сити» или «ПСЖ», но и превзойти их, ведь деньги в футболе решают многое. Вот так теперь выглядит список самых богатых владельцев клубов АПЛ:

  • Мухаммед бен Салман («Ньюкасл») – 298,8 млрд евро;
  • Шейх Мансур («Сити») – 26,4 млрд;
  • Роман Абрамович («Челси») – 11,5 млрд;
  • Стэн Кронке («Арсенал») – 8 млрд.

Состояние остальных владельцев клубов АПЛ не превышает 5 млрд.

Кого «Ньюкасл» подпишет в первую волну трансферов

Уже в ближайшее ТО «Ньюкасл» получит 200 млн фунтов на усиление состава. Букмекеры составили список кандидатов на переход:

  • Мертенс («Наполи», 20 млн евро) – 10;
  • Виллиан («Челси», 22,5 млн) – 13;
  • Неймар («ПСЖ», 128 млн) – 21;
  • Вертонген («Тоттенхэм», 14,5 млн) – 23;
  • Санчо («Боруссия» Д, 117 млн) – 25;
  • Гризманн («Барселона», 96 млн) – 41.

Кто будет управлять звездной командой

Если в «Ньюкасле» будет звездная команда – ей нужен соответствующий тренер. Букмекеры не верят, что Стив Брюс сможет остаться на своей должности: уйдет – 1.36, останется – 3.00. Все варианты на замену:

  • Бенитес – 2.44;
  • Киган – 3.74;
  • Почеттино – 4.00;
  • Аллегри – 4.50;
  • Бьелса – 15.00;
  • Гасперини – 18.00.

А может «Ньюкасл» собрался удивить? Как вам такие варианты?

  • Зинедин Зидан – 51;
  • Жозе Моуриньо – 81;
  • Юрген Клопп – 101.

Автор: Владислав Авраменко

А вы с детства топите за «Ньюкасл»? Пишите в комментариях

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Комментарии
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Мертенс который Дрис , дак он не из Интера а из Наполи . очень непрофессионально со стороны авторов и редакторов !
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Ответ на комментарий Romeo Danielson 
Спасибо, что обратили внимание – все исправили)
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