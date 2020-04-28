У будущего владельца «Ньюкасла» – почти 300 млрд евро. Букмекеры уже оценили потенциальные трансферы и открыли линию на смену тренера

Майк Эшли близок к продаже «Ньюкасла» – документы уже оформляются. Он получит 310 млн фунтов стерлингов от Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии, которым управляет принц Мухаммед бен Салман (главный человек в стране).
«Ньюкасл» может стать не только новым «Сити» или «ПСЖ», но и превзойти их, ведь деньги в футболе решают многое. Вот так теперь выглядит список самых богатых владельцев клубов АПЛ:
- Мухаммед бен Салман («Ньюкасл») – 298,8 млрд евро;
- Шейх Мансур («Сити») – 26,4 млрд;
- Роман Абрамович («Челси») – 11,5 млрд;
- Стэн Кронке («Арсенал») – 8 млрд.
Состояние остальных владельцев клубов АПЛ не превышает 5 млрд.
Кого «Ньюкасл» подпишет в первую волну трансферов
Уже в ближайшее ТО «Ньюкасл» получит 200 млн фунтов на усиление состава. Букмекеры составили список кандидатов на переход:
- Мертенс («Наполи», 20 млн евро) – 10;
- Виллиан («Челси», 22,5 млн) – 13;
- Неймар («ПСЖ», 128 млн) – 21;
- Вертонген («Тоттенхэм», 14,5 млн) – 23;
- Санчо («Боруссия» Д, 117 млн) – 25;
- Гризманн («Барселона», 96 млн) – 41.
Кто будет управлять звездной командой
Если в «Ньюкасле» будет звездная команда – ей нужен соответствующий тренер. Букмекеры не верят, что Стив Брюс сможет остаться на своей должности: уйдет – 1.36, останется – 3.00. Все варианты на замену:
- Бенитес – 2.44;
- Киган – 3.74;
- Почеттино – 4.00;
- Аллегри – 4.50;
- Бьелса – 15.00;
- Гасперини – 18.00.
А может «Ньюкасл» собрался удивить? Как вам такие варианты?
- Зинедин Зидан – 51;
- Жозе Моуриньо – 81;
- Юрген Клопп – 101.
Автор: Владислав Авраменко
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