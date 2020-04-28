У будущего владельца «Ньюкасла» – почти 300 млрд евро. Букмекеры уже оценили потенциальные трансферы и открыли линию на смену тренера

Майк Эшли близок к продаже «Ньюкасла» – документы уже оформляются. Он получит 310 млн фунтов стерлингов от Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии, которым управляет принц Мухаммед бен Салман (главный человек в стране).

«Ньюкасл» может стать не только новым «Сити» или «ПСЖ», но и превзойти их, ведь деньги в футболе решают многое. Вот так теперь выглядит список самых богатых владельцев клубов АПЛ:

Мухаммед бен Салман («Ньюкасл») – 298,8 млрд евро ;

; Шейх Мансур («Сити») – 26,4 млрд ;

; Роман Абрамович («Челси») – 11,5 млрд ;

; Стэн Кронке («Арсенал») – 8 млрд.

Состояние остальных владельцев клубов АПЛ не превышает 5 млрд.

Кого «Ньюкасл» подпишет в первую волну трансферов

Уже в ближайшее ТО «Ньюкасл» получит 200 млн фунтов на усиление состава. Букмекеры составили список кандидатов на переход:

Мертенс («Наполи», 20 млн евро) – 10 ;

; Виллиан («Челси», 22,5 млн) – 13 ;

; Неймар («ПСЖ», 128 млн) – 21 ;

; Вертонген («Тоттенхэм», 14,5 млн) – 23 ;

; Санчо («Боруссия» Д, 117 млн) – 25 ;

; Гризманн («Барселона», 96 млн) – 41.

Кто будет управлять звездной командой

Если в «Ньюкасле» будет звездная команда – ей нужен соответствующий тренер. Букмекеры не верят, что Стив Брюс сможет остаться на своей должности: уйдет – 1.36, останется – 3.00. Все варианты на замену:

Бенитес – 2.44 ;

; Киган – 3.74 ;

; Почеттино – 4.00 ;

; Аллегри – 4.50 ;

; Бьелса – 15.00 ;

; Гасперини – 18.00.

А может «Ньюкасл» собрался удивить? Как вам такие варианты?

Зинедин Зидан – 51 ;

; Жозе Моуриньо – 81 ;

; Юрген Клопп – 101.

Автор: Владислав Авраменко

А вы с детства топите за «Ньюкасл»? Пишите в комментариях

Читайте также:

«Локомотив» интересуется нападающим сборной Израиля Шоном Вейсманом

Топы АПЛ охотятся за лидерами «Вест Хэма», «Астон Виллы» и «Селтика». Вынужденный шаг из-за кризиса?

Распродажа топ-футболистов АПЛ. Мане – в «Реал», Обамеянг – в «Барсу»?

