Дата боя Конор Макгрегор - Дональд Серроне: когда и во сколько бой 18 января 2020

UFC 246 – открывающий турнир 2020 года, который пройдет 18 января в Лас-Вегасе. Это событие делает более примечательным возвращение Конора Макгрегора, который подерется с ветераном ММА Дональдом Серроне.

Конор не дрался больше года с момента поражения Хабибу Нурмагомедову. А Серроне успел провести 5 поединков.

Последние пару лет Макгрегор считался угасающей звездой. Но билеты на бой Серроне-Макгрегор раскупили за 10 минут, а выручка UFC составила 10 миллионов долларов. Это при том, что за последний год о нем было слышно лишь в новостях сомнительного характера: изнасилования, наркотики или избиение стариков.

Все поменялось 24 октября 2019 года, когда Макгрегор посетил Москву, чтобы провести пресс-конференцию Париматч. И там навел шороху: обвинил дагестанцев в трусости, после чего его пытались выловить возле отеля, и заявил о своем возвращении 18 января 2020-го.

Тогда Конор не назвал соперника, но большинство фанатов понимало, что это Дональд Серроне. У них есть история, которая начинается с объединенной пресс-конференции к UFC on FOX 17 и UFC 194 в 2015 году. Там они впервые зарубились: Серроне предупредил Конора, что бы тот даже не пытался перейти в легкий вес, так как его там убьют. Ирландец в ответ назвал легковесов мешками, а Дональда пообещал сломать пополам.

«Вы слишком медленные и деревянные – вы мешки. Я сломаю тебя пополам. Я вижу только негибкость, когда смотрю на легкий дивизион – медленные и неэластичные. Как будто вы застряли в грязи. Бойцы в полулегком такие же быстрые, как парни из наилегчайшего веса. Это круто уничтожать всех – сносить весь дивизион. Спустя время вы это увидите. Что вы думаете на это? Я когда-либо ошибался? Нет», – заявил Конор.

И только спустя четыре года – в январе 2019-го – Дональд вызвал Макгрегора на бой, после победы над Элом Яквинтой на UFC Fight Night 151. А тот принял вызов.

«Не так плохо для старика, верно? Конор, если ты готов выйти в июле, давай сделаем это?», – заявил Серроне.

Ирландец в ответ поздравил Серроне с победой, и сказал, что готов к поединку.

«Ради такого боя, Дональд, я буду драться с тобой. Поздравляю», – ответил Конор.

В течении пяти предыдущих лет бойцы не особо взаимодействовали друг с другом, и даже не дрались на одних и тех же турнирах. Но спор на пресс-конференции в 2015 году считают основополагающим.

«У нас с Дональдом есть история, я говорил, что буду драться с ним. Если вы посмотрите на список вызовов и людей, с которыми я был вовлечен в диалог, то Серроне будет среди них одним из первых. Но я доберусь до каждого из этого списка.

С момента трэштока на пресс-конференции перед боем с Жозе Альдо утекло много времени. В 2015-м я был временным чемпионом в полулегком весе, и всего добился, а Ковбой провел много хороших боев. Многое поменялось, но по навыкам он тот же. Я настроен очень серьезно и готов как никогда», – рассказывает Конор.

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