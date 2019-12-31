🎁 Здесь был Санта! Специальный бонус уже под елкой – забирай 1000 рублей для ставки на любой матч 🎄

Betting Insider

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ПОДАРОК ОТ САНТЫ НА НОВЫЙ ГОД – 1000 РУБЛЕЙ ДЛЯ СТАВКИ НА ЛЮБОЙ МАТЧ

Пока игроки испанского, итальянского и других топ-чемпионатов отдыхают, АПЛ продолжает дарить нам по-настоящему зрелищный футбол – вот почему это самая крутая лига в Европы! Уже завтра и послезавтра первые матчи АПЛ в 2020 году:

«Сити» – «Эвертон»

Самые популярные ставки:

  • Ф2 (2) – 24%
  • П1 – 22%
  • ОЗ (да) – 10%
  • ТБ (2,5) – 3%
  • ОЗ и ТБ (2,5) – 3%

«Арсенал» – «МЮ»

Самые популярные ставки:

  • ОЗ (да) – 35%
  • П2 – 32%
  • П1 – 5%
  • Х2 – 3%
  • ОЗ и ТБ (2,5) – 2%

«Ливерпуль» – «Шеффилд»

Самые популярные ставки:

  • П1 – 40%
  • П1 и ТБ (3,5) – 6%
  • ТБ (3) – 4%
  • ТМ (3) – 4%
  • П2 – 3%

Специально к Новому году мы дарим бонус, который вы сможете использовать для ставки на любой матч! Следите за нашими пуш-уведомлениями – и ваш игровой счет в 2020 году у букмекера всегда будет пополнен.

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Комментарии
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1000
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спасибо
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привет
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спасибо
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спс
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благодарю...))
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Что за подарки
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нет 1000:)
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Ответ на комментарий Серёга Лавров 
Дали?
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Хорошо спасибо большое за помощь
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