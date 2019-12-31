🎁 Здесь был Санта! Специальный бонус уже под елкой – забирай 1000 рублей для ставки на любой матч 🎄

ПОДАРОК ОТ САНТЫ НА НОВЫЙ ГОД – 1000 РУБЛЕЙ ДЛЯ СТАВКИ НА ЛЮБОЙ МАТЧ
Пока игроки испанского, итальянского и других топ-чемпионатов отдыхают, АПЛ продолжает дарить нам по-настоящему зрелищный футбол – вот почему это самая крутая лига в Европы! Уже завтра и послезавтра первые матчи АПЛ в 2020 году:
«Сити» – «Эвертон»
Самые популярные ставки:
- Ф2 (2) – 24%
- П1 – 22%
- ОЗ (да) – 10%
- ТБ (2,5) – 3%
- ОЗ и ТБ (2,5) – 3%
«Арсенал» – «МЮ»
Самые популярные ставки:
- ОЗ (да) – 35%
- П2 – 32%
- П1 – 5%
- Х2 – 3%
- ОЗ и ТБ (2,5) – 2%
«Ливерпуль» – «Шеффилд»
Самые популярные ставки:
- П1 – 40%
- П1 и ТБ (3,5) – 6%
- ТБ (3) – 4%
- ТМ (3) – 4%
- П2 – 3%
Специально к Новому году мы дарим бонус, который вы сможете использовать для ставки на любой матч! Следите за нашими пуш-уведомлениями – и ваш игровой счет в 2020 году у букмекера всегда будет пополнен.