🎁 Здесь был Санта! Специальный бонус уже под елкой – забирай 1000 рублей для ставки на любой матч 🎄

ПОДАРОК ОТ САНТЫ НА НОВЫЙ ГОД – 1000 РУБЛЕЙ ДЛЯ СТАВКИ НА ЛЮБОЙ МАТЧ



Пока игроки испанского, итальянского и других топ-чемпионатов отдыхают, АПЛ продолжает дарить нам по-настоящему зрелищный футбол – вот почему это самая крутая лига в Европы! Уже завтра и послезавтра первые матчи АПЛ в 2020 году:

«Сити» – «Эвертон»

Самые популярные ставки:

Ф2 (2) – 24%

П1 – 22%

ОЗ (да) – 10%

ТБ (2,5) – 3%

ОЗ и ТБ (2,5) – 3%

«Арсенал» – «МЮ»

Самые популярные ставки:

ОЗ (да) – 35%

П2 – 32%

П1 – 5%

Х2 – 3%

ОЗ и ТБ (2,5) – 2%

«Ливерпуль» – «Шеффилд»

Самые популярные ставки:

П1 – 40%

П1 и ТБ (3,5) – 6%

ТБ (3) – 4%

ТМ (3) – 4%

П2 – 3%

Специально к Новому году мы дарим бонус, который вы сможете использовать для ставки на любой матч! Следите за нашими пуш-уведомлениями – и ваш игровой счет в 2020 году у букмекера всегда будет пополнен.