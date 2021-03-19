​Букмекеры открыли линию на следующую отставку в АПЛ. Моуринью — фаворит

Букмекерская компания Paddy Power открыла линию на ближайшую отставку среди главных тренеров команд Английской Премьер-лиги.

Наибольшие шансы на увольнение у Жозе Моуринью, ведь его «Тоттенхэм» вчера вылетел из Лиги Европы от «Динамо» Загреба, уступив хорватам со счетом 3:0. При этом «Тоттенхэм» упустил преимущество в два мяча, которое заработал в первом матче. Кэф на увольнение португальца — 2.0. Примечательно, что он упал в 7,5 раз — до этого он составлял 15.0. А вот на увольнение Юргена Клоппа дают кэф 9.0.



Жозе Моуринью («Тоттенхэм») — 2 .0 (41%) .

. Отставок не будет до конца сезона — коэффициент 2.5 (вероятность 40%) ;

; Стив Брюс («Ньюкасл») — 3.6 (28%) ;

; Сэм Эллардайс («Вест Бромвич») — 5.5 (18%) ;

; Пол Хекингботтом («Шеффилд Юнайтед») — 10.0 (10%) ;

; Юрген Клопп («Ливерпуль») — 9.0 (11%).

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Как думаете, доработает ли Моур до конца сезона?