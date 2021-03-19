Букмекеры открыли линию на следующую отставку в АПЛ. Моуринью — фаворит
Букмекерская компания Paddy Power открыла линию на ближайшую отставку среди главных тренеров команд Английской Премьер-лиги.
Наибольшие шансы на увольнение у Жозе Моуринью, ведь его «Тоттенхэм» вчера вылетел из Лиги Европы от «Динамо» Загреба, уступив хорватам со счетом 3:0. При этом «Тоттенхэм» упустил преимущество в два мяча, которое заработал в первом матче. Кэф на увольнение португальца — 2.0. Примечательно, что он упал в 7,5 раз — до этого он составлял 15.0. А вот на увольнение Юргена Клоппа дают кэф 9.0.
- Жозе Моуринью («Тоттенхэм») — 2.0 (41%).
- Отставок не будет до конца сезона — коэффициент 2.5 (вероятность 40%);
- Стив Брюс («Ньюкасл») — 3.6 (28%);
- Сэм Эллардайс («Вест Бромвич») — 5.5 (18%);
- Пол Хекингботтом («Шеффилд Юнайтед») — 10.0 (10%);
- Юрген Клопп («Ливерпуль») — 9.0 (11%).
‼️ Важно: мы берем коэффициенты у зарубежных букмекеров только для оценки вероятности трансфера. В РФ запрещены ставки на неспортивные события. Betting Insider рекомендует делать пари только у лицензированных букмекеров.
Как думаете, доработает ли Моур до конца сезона?
Комментарии
Сначала старые
Сначала новые
StavkaIgra
58.5% WR-4.34% ROI
StavkaIgra
58.5% WR-4.34% ROI
Папоротник
43.5% WR13.13% ROI
Alexandrovich398
49.8% WR0.56% ROI
Папоротник10.0 (10%), а 9.0 (11%). Пойду вспоминать математику
StavkaIgra
58.5% WR-4.34% ROI
Alexandrovich398Чем меньше кф тем больше вероятность
Alexandrovich398
49.8% WR0.56% ROI
StavkaIgraПо Моуринью что думаете?)Всё на выход?
StavkaIgra
58.5% WR-4.34% ROI
Alexandrovich398Ну после сегодняшней игры его позиции пошатнулись. Но насколько помню у него в контракте гигантская неустойка, так что в этом сезоне наверно доиграет.
Alexandrovich398
49.8% WR0.56% ROI
StavkaIgraДа,очень весомо даже пошатнулись,согласен! Кто бы сейчас для Тоттенхэма был более идеальным в роли тренера, как считаешь?
StavkaIgra
58.5% WR-4.34% ROI
Alexandrovich398Вот тут вообще не шарю.
Wasso
69.8% WR1.41% ROI