Betting Insider

Неймар пропустит матч 1/8 финала ЛЧ. Кэф на победу «Барселоны» резко обвалился

автор Юрий Еремичев

 Стало известно, что Неймар точно пропустит первую игру 1/8 финала ЛЧ 2020/21 против «Барселоны».

«Слезы не остановить. Грустно слышать, что я плакса и избалованный. Не знаю, как долго смогу это терпеть», – написал в своем Instagram бразильский футболист. 

Команда Betting Insider решила проверить, как изменились котировки на матч из-за отсутствия Неймара.

После жеребьевки, которая состоялась 14 декабря, коэффициент на победу «Барселоны» составлял 2.40, на «ПСЖ» – 2.90. Примечательно, что до объявления новости о травме Неймара, кэф на победу Барселоны» был 2.32, затем после поста бразильца резко снизился до 2.09

Таким образом можно заметить, что Неймар мог сыграть ключевую роль в матче против своей бывшей команды. В свою очередь, кэф на победу «ПСЖ», соответственно, увеличился с 2.97 до 3.34

В этом сезоне на счету Неймара 13 голов и 6 ассистов в 18 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Напомним, что бразилец стал игроком парижского клуба летом 2017-го, перейдя из «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро.

А что думаете вы? Сможет «ПСЖ» без Неймара пройти «Барселону» в плей-офф?

Комментарии
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Средство Победы
68.1% WR-1.91% ROI
думаю, шансов поменьше стало. но было бы эпично, если бы он выбил барсу в этом году. как выбил псж 4 года назад.
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Средство Победы
68.1% WR-1.91% ROI
тот матч никто не забудет. хотя болелы псж рады бы
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Ставочный футбольчик
66.7% WR1.76% ROI
Думаю, он смог бы протащить дальше. Барса ща никакая
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Ставочный футбольчик
66.7% WR1.76% ROI
Средство Победыдумаю, шансов поменьше стало. но было бы эпично, если бы он выбил барсу в этом году. как выбил псж 4 года назад.
Согласен. А если бы внатуре выбил?
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Средство Победы
68.1% WR-1.91% ROI
это бы взорвало все что можно
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Капперник
84.6% WR3.77% ROI
Парни, а Юве победит сегодня? Последнее событие в экспрессе осталось
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Средство Победы
68.1% WR-1.91% ROI
а на что ставил? победу?
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Капперник
84.6% WR3.77% ROI
Средство Победыа на что ставил? победу?
Больше 1,5 гола. 3 события всего. Лестер больше 1 гола, победа Севильи и тут вот еще
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Средство Победы
68.1% WR-1.91% ROI
КапперникБольше 1,5 гола. 3 события всего. Лестер больше 1 гола, победа Севильи и тут вот еще
должно пройти. надеюсь закатят. брал победу чисто
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Ivan Dublin
48.6% WR-3.44% ROI
Кто-то думает, что физручела Куман сможет пройти ПСЖ? ПСЖ даже без Неймара в одну калитку Барсу разнесет
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