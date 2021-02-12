Неймар пропустит матч 1/8 финала ЛЧ. Кэф на победу «Барселоны» резко обвалился

Стало известно, что Неймар точно пропустит первую игру 1/8 финала ЛЧ 2020/21 против «Барселоны».

«Слезы не остановить. Грустно слышать, что я плакса и избалованный. Не знаю, как долго смогу это терпеть», – написал в своем Instagram бразильский футболист.

Команда Betting Insider решила проверить, как изменились котировки на матч из-за отсутствия Неймара.

После жеребьевки, которая состоялась 14 декабря, коэффициент на победу «Барселоны» составлял 2.40, на «ПСЖ» – 2.90. Примечательно, что до объявления новости о травме Неймара, кэф на победу Барселоны» был 2.32, затем после поста бразильца резко снизился до 2.09.

Таким образом можно заметить, что Неймар мог сыграть ключевую роль в матче против своей бывшей команды. В свою очередь, кэф на победу «ПСЖ», соответственно, увеличился с 2.97 до 3.34.



В этом сезоне на счету Неймара 13 голов и 6 ассистов в 18 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Напомним, что бразилец стал игроком парижского клуба летом 2017-го, перейдя из «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро.

А что думаете вы? Сможет «ПСЖ» без Неймара пройти «Барселону» в плей-офф?