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Неймар пропустит матч 1/8 финала ЛЧ. Кэф на победу «Барселоны» резко обвалился

автор Юрий Еремичев

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Стало известно, что Неймар точно пропустит первую игру 1/8 финала ЛЧ 2020/21 против «Барселоны». Бразильский футболист выбыл на четыре недели из-за травмы приводящей мышцы левой ноги. Отметим, что помимо Неймара, в заявку не попал Анхель Ди Мария, который восстанавливается после травмы.

«Слезы не остановить. Грустно слышать, что я плакса и избалованный. Не знаю, как долго смогу это терпеть», – написал в своем инстаграме бразильский футболист. 

После жеребьевки, которая состоялась 14 декабря, коэффициент на победу «Барселоны» составлял 2.40 (вероятность с учетом маржи – 41.67%), на «ПСЖ» – 2.90 (34.48%). 10 февраля кэф на победу «Барселоны» был 2.31 (43.29%), а после поста бразильца, 15 февраля кэф снизился до 2.06 (48.54%)

Кэф на победу «ПСЖ», соответственно, увеличился с 2.87 (34.84%) до 3.45 (28.99%)

В этом сезоне на счету Неймара 13 голов и 6 ассистов в 18 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Напомним, что бразилец стал игроком парижского клуба летом 2017-го, перейдя из «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро.

А что думаете вы? Сможет «ПСЖ» без Неймара пройти «Барселону» в плей-офф?

Комментарии
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Средство Победы
66.3% WR-3.21% ROI
думаю, шансов поменьше стало. но было бы эпично, если бы он выбил барсу в этом году. как выбил псж 4 года назад.
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Средство Победы
66.3% WR-3.21% ROI
тот матч никто не забудет. хотя болелы псж рады бы
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Ставочный футбольчик
66.7% WR1.76% ROI
Думаю, он смог бы протащить дальше. Барса ща никакая
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Ставочный футбольчик
66.7% WR1.76% ROI
Средство Победыдумаю, шансов поменьше стало. но было бы эпично, если бы он выбил барсу в этом году. как выбил псж 4 года назад.
Согласен. А если бы внатуре выбил?
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Средство Победы
66.3% WR-3.21% ROI
это бы взорвало все что можно
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Капперник
84.6% WR3.77% ROI
Парни, а Юве победит сегодня? Последнее событие в экспрессе осталось
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Средство Победы
66.3% WR-3.21% ROI
а на что ставил? победу?
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Капперник
84.6% WR3.77% ROI
Средство Победыа на что ставил? победу?
Больше 1,5 гола. 3 события всего. Лестер больше 1 гола, победа Севильи и тут вот еще
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Средство Победы
66.3% WR-3.21% ROI
КапперникБольше 1,5 гола. 3 события всего. Лестер больше 1 гола, победа Севильи и тут вот еще
должно пройти. надеюсь закатят. брал победу чисто
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Ivan Dublin
48.6% WR-3.44% ROI
Кто-то думает, что физручела Куман сможет пройти ПСЖ? ПСЖ даже без Неймара в одну калитку Барсу разнесет
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Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич сделал свою ставку на предстоящий матч Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ». Он считает, что гости в этой встрече не проиграют.

«Барселона» крупно выиграла у «Алавеса» (5:1). Месси забил два потрясающих мяча. Но то был «Алавес», а впереди игра с «ПСЖ», который упустил лидерство в чемпионате. «Лилль» сейчас занимает первое место в Лиге 1. Кроме того, Париж потерял Анхеля ди Марию, не будет Неймара, Верратти. Это большие потери, но в целом состав у Почеттино все же крепче и основательней, чем у нынешней «Барселоны».

Я даже удивлен, что в линии такой разброс в пользу каталонского клуба. Если следить за «Барселоной», то можно сказать, что она играет не очень стабильно. Поражение в Кубке Испании выглядело абсолютно закономерным и по делу. В первом матче на «Камп Ноу», где «Барселона» играет дома в привычных для себя обстоятельствах, но без болельщиков, Париж с грамотным и умелым тренером Почеттино, который умеет выстраивать стратегию двухматчевого противостояния, а мы помним, что под его началом «Тоттенхэм» пробился в финал Лиги чемпионов, вполне может и не проиграть «Барселоне».

Как встречается организованный соперник, так сразу у «Барселоны» и проблемы. Посмотрите, «Барселона» проиграла все большие матчи. Она проиграла в Кубке, проиграла «Атлетико», уступила в класико. В Лиге чемпионов в решающем матче дома уступила 0:3 «Ювентусу», поэтому взять ставку на то, что «ПСЖ» в первом матче не проиграет «Барселоне» — это очень неплохо и жизнеутверждающе.

При всей моей симпатии к «Барселоне» на данном этапе Париж даже без Неймара, Ди Марии и Верратти выглядит основательней. Мой прогноз на этот матч — «ПСЖ» не проиграет».

Источник: Рейтинг Букмекеров / https://bookmaker-ratings.ru/ / «Барселона» — «ПСЖ»: прогноз и ставка Константина Генича
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