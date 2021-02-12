Неймар пропустит матч 1/8 финала ЛЧ. Кэф на победу «Барселоны» резко обвалился

Стало известно, что Неймар точно пропустит первую игру 1/8 финала ЛЧ 2020/21 против «Барселоны». Бразильский футболист выбыл на четыре недели из-за травмы приводящей мышцы левой ноги. Отметим, что помимо Неймара, в заявку не попал Анхель Ди Мария, который восстанавливается после травмы.



«Слезы не остановить. Грустно слышать, что я плакса и избалованный. Не знаю, как долго смогу это терпеть», – написал в своем инстаграме бразильский футболист.

После жеребьевки, которая состоялась 14 декабря, коэффициент на победу «Барселоны» составлял 2.40 (вероятность с учетом маржи – 41.67%), на «ПСЖ» – 2.90 (34.48%). 10 февраля кэф на победу «Барселоны» был 2.31 (43.29%), а после поста бразильца, 15 февраля кэф снизился до 2.06 (48.54%).

Кэф на победу «ПСЖ», соответственно, увеличился с 2.87 (34.84%) до 3.45 (28.99%).



В этом сезоне на счету Неймара 13 голов и 6 ассистов в 18 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах. Напомним, что бразилец стал игроком парижского клуба летом 2017-го, перейдя из «Барселоны» за рекордные 222 миллиона евро.

А что думаете вы? Сможет «ПСЖ» без Неймара пройти «Барселону» в плей-офф?