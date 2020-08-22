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«Вегас» – фаворит Кубка Стэнли-2020, «Бостон» – не в тройке! Все коэффициенты перед стартом второго раунда плей-офф

Несколько часов назад завершился первый раунд плей-офф. Среди неожиданных результатов можно отметить вылет двух последних обладателей Кубка Стэнли – «Сент-Луиса» и «Вашингтона», которые и в этом году были в числе главных претендентов на трофей.

Вот так выглядят пары второго раунда плей-офф:

  • «Вегас» – «Ванкувер»
  • «Колорадо» – «Даллас»
  • «Филадельфия» – «Айлендерс»
  • «Тампа-Бэй» – «Бостон»

Кэфы на победу в Кубке Стэнли-2020:

  • «Вегас» – 4.40
  • «Тампа-Бэй» – 4.90
  • «Колорадо» – 5.20
  • «Бостон» – 7.50
  • «Филадельфия» – 10
  • «Айлендерс» – 11
  • «Даллас» – 15
  • «Ванкувер» – 25

«Вегас Голден Найтс» – 4.40

В Лас-Вегасе подобралась ветеранская команда, но именно ее букмекеры считают главным претендентом на титул. После карантина у «рыцарей» 7 побед в 8 матчах. В первом раунде «Вегас» справился с опытным «Чикаго» (4-1), но это было прогнозируемо. По 8 очков в активе Райлли Смита и Марка Стоуна, но «Вегас» – в первую очередь тренерская и сбалансированная команда. Неожиданно Марк-Андре Флери проиграл конкуренцию в воротах Робину Ленеру. С приходом Питера Дебура в обороне «Вегас» немного просел, но первые три тройки нападения начали играть еще опасней. Физически «рыцари» готовы идеально, а силовая четвертая тройка во главе с Ривзом измотает кого угодно.

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» – 4.90

Команда Джона Купера в первом раунде уверенно разделалась с «Коламбусом» (4-1 по матчам). После карантина у «Тампы» на льду два ярко выраженных лидера: Брэйден Пойнт – 10 (5+5) очков и Никита Кучеров – 9 (2+7) очков. А вот капитан Стивен Стэмкос все еще в лазарете. Среди команд Восточной конференции «Тампа-Бэй» котируется выше всех. «Молнии» стали самой результативной командой регулярки НХЛ, забрасывая 3,5 шайбы в среднем за игру. От Джона Купера уже давно ожидают чемпионства с командой, и если этого не случится сейчас, главного тренера могут сменить. По уровню таланта в НХЛ может даже нет равных «молниям», но в плей-офф нужно показывать еще характер и биться за партнеров.

«Колорадо Эвеланш» – 5.20

Клуб из Денвера – фаворит противостояния с «Далласом» во втором раунде. Великолепный Натан Маккиннон, вовсю претендующий на «Харт Трофи», уже набрал 13 очков после карантина, 11 – у Назема Кадри, 10 – у Микко Рантанена. Во вратарской бригаде есть два равноценных голкипера, каждый из которых показывает хорошую статистику – Филипп Грубауэр и Павел Францоуз. Защита у «Эвеланш» разноплановая и сбалансированная.

«Бостон Брюинз» – 7.50

В первом раунде в «Брюинз» был молодой и энергичный соперник – «Каролина». Серия закончилась в 5 матчах, но победителю последнего регулярного чемпионата пришлось поволноваться, ведь практически все победы были добыты с минимальным преимуществом. Опытный и звездный состав «Бостона» не считается главным претендентом на Кубок Стэнли, но слишком уж мощно выглядят Брэд Маршан и Патрис Бержерон, да и Давид Крэйчи вовремя выстрелил – у него уже 9 (3+6) очков после рестарта. С другой стороны, тяжеловато выглядит защитник Хара, как и некоторые другие ветераны команды, а ведь они – костяк команды.

«Филадельфия Флайерз» – 10

Сначала «летчики» немного неожиданно выиграли первый посев в конференции, а затем справились в первом раунде с «Монреалем» (4-2). «Филадельфия» не просто не растеряла свою форму, но и стала сильнее. В первых посткарантинных матчах на среднем уровне выступало звено Ворачек-Кутюрье-Жиру, но «Филадельфия» уникальная команда – здесь есть сразу четыре равноценные тройки, каждая из которых может сделать разницу. Отличную игру показывает перспективный вратарь Харт.

«Нью-Йорк Айлендерс» – 11

Команда Барри Тротца прошла уже два раунда, и недооценивать парней из Нью-Йорка нельзя. Сначала в предварительном раунде «островитяне» разделались с атакующей «Флоридой» (3-1), после чего стали авторами главной сенсации первого раунда – Барри Тротц прошел свою бывшую команду – «Вашингтон» (4-1). Старина Барри выстроил надежную защиту, есть разноплановые форварды, а еще российский голкипер Семен Варламов поймал кураж в плей-офф (93,4% отраженных бросков). В 9 посткарантинных матчах у Джоша Бейли уже 10 очков, у Энтони Бовилье – 9.

«Даллас Старз» – 15

Не без труда, но в эффектном стиле техасский клуб оставил за бортом турнира «Калгари» (4-2). После рестарта сезона фантастически выглядит защитник Миро Хейсканен, у которого 12 (3+9) очков, а лучшие снайперы – это Денис Гурьянов и Джо Павелски (по 6 голов). Ворота «Далласа» защищает не Бен Бишоп, к которому все привыкли, а Антон Худобин (91,9% отраженных бросков). У «Далласа» – лучшая защита на Западе, тогда как нападение хромало. Но в предыдущем раунде техасская команда в одном из матчей оформила 7 шайб в ворота «Калгари», а еще в двух – по 5 шайб. Ветеран Павелски, видимо, сумел завести партнеров.

«Ванкувер Кэнакс» – 25

Молодая и быстрая команда из Ванкувера в раунде плей-ин справилась с «Миннесотой» (3-1), а вот дальше сумела одолеть действующих обладателей Кубка Стэнли – «Сент-Луис» (4-2). Букмекеры считают, что у «Кэнакс» практически нет шансов на победу в турнире, но с каждым матчем они прибавляют. Самое важное – у команды есть баланс во всех линиях. Да, по именам и навыкам оборонительная линия выглядит сомнительно. А вот на кого нужно обратить внимание, так это на голкипера Маркстрема. За «Ванкувер» играют такие перспективные парни, как Петерссон, Хорват, Хьюз и Миллер, но все же вратарь – самый ценный игрок в текущем плей-офф. Маркстрем поймал кураж, хотя следующий соперник очень сложный – «Вегас». Нейтральные болельщики, конечно, симпатизируют «Ванкуверу», но в то же время нужно понимать, что это команда на вырост, которая лишь через пару лет при должном прогрессе сможет ставить самые высокие цели.

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Комментарии
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Тампа разделась с Коламбусом, а Бостон с трудом добыл победу в серии с Каролиной
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автор, у тебя все нормально?
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пишешь мощно выглядят Маршанд, Бержерон, Крейчи, а Хара выглядят тяжеловато вдруг, как и некоторые другие ветераны,это кто? про каких ты игроков?
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тампе кроме рр нечего предложить бостону,защита и вратарь-одна сплошная черная дыра,заглатывающая шайбы,пастернак,пропускавший матчи,тоже добавит атакующей мощи .короче 4-2 мишки
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