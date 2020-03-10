Lamborghini в Дубае – развод по уже классической схеме. Как раскрыли автора телеграм канала «Никита. PRIVATE»

На Youtube-канале «Движнов» вышло новое видео о разоблачении очередного мошенника. Ранее сюжетами расследований Александра Движнова становились:

Капперы-мошенники Рустам Исхаков и Роман Рыбин, которых арестовали;

Димон из Батайска;

Автор телеграм-канала «StopBet/Проверка капперов», который якобы активно разоблачал нечестных капперов, а потом с помощью бота кидал людей на деньги. Сейчас разработчики бота находятся под домашним арестом – без интернета, в ожидании судебных действий.

Однако остается множество других мошенников, которые продолжают воровать чужие деньги. На продажи прогнозов на спорт и раскрутки счетов обратили внимание правоохранительные органы и сейчас ведется оперативная работа. А пока, просим вас быть осторожнее.

«Никита. PRIVATE» – как на самом деле зовут владельца канала?

22-летний парень нашел способ, как ежемесячно зарабатывать огромные суммы (точнее, не зарабатывать, а воровать). Он якобы помогает клиентам раскручивать счета за деньги, но на самом деле их ворует, покупая машины и недвижимость в России, а также заграницей. Этого персонажа зовут Никита Владимирович Маркин. Как оказалось, имя ненастоящее, но после суда мы его обязательно узнаем.

Никита начал свою деятельность с того, что выкупил телеграм-канал с аудиторией 60 000 подписчиков и назвал его «Никита. PRIVATE». Маркин регулярно выкладывал фото арендованных дорогих машин в Дубае, после чего делился своими покупками.





Так, под постом с новенькой Lamborghini Huracan Perfomante он написал душераздирающий пост о том, как ему сложно было начинать свою деятельность и постоянно ограничивать себя. В тексте Никита твердит, что лучшая жизнь впереди, не подозревая, что скоро на него заведут уголовное дело.

Схема развода Маркина. Что означает отметка «SCAM» у телеграм-канала?

Никита не стал заморачиваться и выдумывать программы для заработков, ботов, а по классике решил вести раскрутку счета в телеграме. Минимальный депозит – 20 000 рублей, позже он поднялся до 30 000 рублей. Деньги приходили на несколько банковских карт, а на канале он демонстрировал ложные отзывы.

Но уже через пару месяцев после создания канала, возле названия появилась отметка «SCAM», что означает: данный канал мошеннический. Никита, недолго думая удаляет проект и переходит в инстаграм, где, кстати, с цензурой и модерацией еще строже.

Скриншоты ставок и прямые эфиры в инстаграм – все для оправдания перед полицией

В инстаграме Маркин проводит прямые эфиры и показывал весь алгоритм действий по раскрутке счета, скидывая деньги обратно клиентам. Скриншоты ставок, конечно же, не настоящие, но деньги – реальные. Зачем он это делал:

Во-первых, это эффективная реклама и способ привлечь новых жертв;

Во-вторых, если на него выйдет полиция, то Никита предоставит им контакты свидетелей, которым он реально помог раскрутить счет.

Итог

Маркина задержали по подозрению в уголовном деле «Мошенничество в особо крупных размерах». Сейчас проводится обыск в его квартире и парню реально светит немалый срок.

Автор: Ирина Пироженко

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