Насколько ты крутой каппер? Оцени себя по шкале от 1 до 5

Чтобы стать про-каппером необходимо не только пользоваться надежными стратегиями и анализировать игру, но и учиться на собственных ошибках. Предлагаем вам оценить свои успехи не по величине ROI и продолжительности последнего вин-стрика, а по собственным ощущениям.

Герои каждой оценки на картинке выше, а тут мы расшифруем их значение:

1️⃣ Ты настолько невезучий, что каждый раз, когда ставишь против Черданцева, он срывает банк.

2️⃣ На этом месте должен был оказаться Бубнов, но в этот раз «двойку» получает Попан, который думает, что в беттинге можно преуспеть только за счет спортивной аналитики и забывает про стратегии ставок и манименеджемента.

3️⃣ Регулярный каппер – часто побеждает на играх одного чемпионата, но топ-матчи в других лигах ему поддаются не всегда.

4️⃣ Типстер знает кому поставить «двойку», а кому «пятерку» – у него нет предвзятости в выборе ставки на матч любимой команды.

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