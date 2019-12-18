Насколько ты крутой каппер? Оцени себя по шкале от 1 до 5

Чтобы стать про-каппером необходимо не только пользоваться надежными стратегиями и анализировать игру, но и учиться на собственных ошибках. Предлагаем вам оценить свои успехи не по величине ROI и продолжительности последнего вин-стрика, а по собственным ощущениям.
Герои каждой оценки на картинке выше, а тут мы расшифруем их значение:
1️⃣ Ты настолько невезучий, что каждый раз, когда ставишь против Черданцева, он срывает банк.
2️⃣ На этом месте должен был оказаться Бубнов, но в этот раз «двойку» получает Попан, который думает, что в беттинге можно преуспеть только за счет спортивной аналитики и забывает про стратегии ставок и манименеджемента.
3️⃣ Регулярный каппер – часто побеждает на играх одного чемпионата, но топ-матчи в других лигах ему поддаются не всегда.
4️⃣ Типстер знает кому поставить «двойку», а кому «пятерку» – у него нет предвзятости в выборе ставки на матч любимой команды.
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