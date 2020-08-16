В финале сыграют «Бавария» и «ПСЖ» (Букмекеры). Обновленные коэффициенты к 1/2 ЛЧ

Лига чемпионов продолжает удивлять: «Барса» пропустила 8 мячей впервые за 74 года, а на «Лион» коэффициент доходил до 15.3! Стоит ли ждать новых сюрпризов? Пары полуфиналистов уже определены, и букмекеры открыли линии на матчи.



(4.5) «РБ Лейпциг» – «ПСЖ» (1.82)

(12.0) «Лион» – «Бавария» (1.25)

Матчи 1/2 финала пройдут 18-19 августа на стадионах в Лиссабоне в формате «финала четырех». Финал планируют провести 23 августа.

Также обновились коэффициенты на победителя турнира:

«Бавария» – 1.52 (было – 4.4)

(было – 4.4) «ПСЖ» – 3.7 (было – 6.5)

(было – 6.5) «РБ Лейпциг» – 10.0 (было 16.0)

(было 16.0) «Лион» – 17.0 (было 28.0)

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У «Барсы» только 1 пенальти, а «Бавария» забивает в среднем 3,86 голов: 5 трендов по статистике Smart Tables

Автор: Николай Караман

Источник главного изображения: https://fcbayern.com/ru/news/2...