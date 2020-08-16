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В финале сыграют «Бавария» и «ПСЖ» (Букмекеры). Обновленные коэффициенты к 1/2 ЛЧ

Лига чемпионов продолжает удивлять: «Барса» пропустила 8 мячей впервые за 74 года, а на «Лион» коэффициент доходил до 15.3! Стоит ли ждать новых сюрпризов? Пары полуфиналистов уже определены, и букмекеры открыли линии на матчи.

(4.5) «РБ Лейпциг» – «ПСЖ» (1.82)

(12.0) «Лион» – «Бавария» (1.25)

Матчи 1/2 финала пройдут 18-19 августа на стадионах в Лиссабоне в формате «финала четырех». Финал планируют провести 23 августа.

Также обновились коэффициенты на победителя турнира:

  • «Бавария» – 1.52 (было – 4.4)
  • «ПСЖ» – 3.7 (было – 6.5)
  • «РБ Лейпциг» – 10.0 (было 16.0)
  • «Лион» – 17.0 (было 28.0)

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Автор: Николай Караман

Источник главного изображения: https://fcbayern.com/ru/news/2...

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МАТЧ!100% WR1.33% ROI
1.7Тотал больше 2.5
Интер — Шахтер|Лига Европы УЕФА
Интер — Шахтер|Лига Европы УЕФА
“Шахтер” - это про атаку. Скорость, обученность и техника бразильцев позволяет играть от себя с любым соперником, совершая при этом кинжальные ответы в контратаках. В успехе “горняков” велика роль тренера - Луиш Каштру сделал “Шахтер” еще более опасным, чем при Мирче Луческу. К полуфиналу украинцы подходят с серией из 11 матчей без поражений.

Но и “Интер” летом обрел стабильность, он так же подходит к матчу с мощной беспроигрышной серией. Более того, в 14 из 16 посткоронавирусных матчей “Интер” забивал минимум два гола. А Ромелу Лукаку отличается голом уже в девяти матчах Лиги Европы подряд.Это рекорд турнира. Пострадали от его ударов “Хетафе” и “Байер” - их “Интер” прошел в предыдущих стадиях. В этом полуфинале.
1
Повторить за 1.72
СЕРЬЁЗНЫЙ77.4% WR9.37% ROI
1.92Обе команды забьют и тотал больше 2.5 - Да
Интер — Шахтер|Лига Европы УЕФА
Интер — Шахтер|Лига Европы УЕФА
Обе команды играют в результативный и достаточно атакующий футбол, так что закрываться и те, и другие вряд ли будут. А значит, нас ждут забитые голы и, скорее всего, с обеих сторон. У "Интера" есть часто и охотно забивающий Лукаку, способный в одиночку решить исход матча. У "Шахтёра" – и отлично отыгравшие в четвертьфинале против "Базеля" Мораес и Додо, и Тайсон, да и остальные игроки украинского клуба находятся в очень хорошей форме и способны доставить обороне итальянцев много проблем.Конечно, "Интер" всё ещё выглядит в этой паре фаворитом, но говорить о том, что этот фаворит настолько безоговорочный, трудно – "Шахтёр" также выглядел в матчах против "Вольфсбурга" и "Базеля" не просто уверенно, но и обладающим достаточными ресурсами, чтобы прибавить в игре в следующих матчах, если будет необходимость.У "Шахтёра" есть все шансы распечатать ворота итальянского клуба, но и "Интер" в долгу вряд ли останется. Логично ожидать в этом противостоянии борьбы до последнего, и моя ставка будет ОЗ и ТБ 2.5 - ДА.
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