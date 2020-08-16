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В финале сыграют «Бавария» и «ПСЖ» (Букмекеры). Обновленные коэффициенты к 1/2 ЛЧ

Лига чемпионов продолжает удивлять: «Барса» пропустила 8 мячей впервые за 74 года, а на «Лион» коэффициент доходил до 15.3! Стоит ли ждать новых сюрпризов? Пары полуфиналистов уже определены, и букмекеры открыли линии на матчи.

(4.5) «РБ Лейпциг» – «ПСЖ» (1.82)

(12.0) «Лион» – «Бавария» (1.25)

Матчи 1/2 финала пройдут 18-19 августа на стадионах в Лиссабоне в формате «финала четырех». Финал планируют провести 23 августа.

Также обновились коэффициенты на победителя турнира:

  • «Бавария» – 1.52 (было – 4.4)
  • «ПСЖ» – 3.7 (было – 6.5)
  • «РБ Лейпциг» – 10.0 (было 16.0)
  • «Лион» – 17.0 (было 28.0)

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Автор: Николай Караман

Источник главного изображения: https://fcbayern.com/ru/news/2...

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МАТЧ!100% WR1.33% ROI
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Интер — Шахтер|Лига Европы УЕФА
Интер — Шахтер|Лига Европы УЕФА
“Шахтер” - это про атаку. Скорость, обученность и техника бразильцев позволяет играть от себя с любым соперником, совершая при этом кинжальные ответы в контратаках. В успехе “горняков” велика роль тренера - Луиш Каштру сделал “Шахтер” еще более опасным, чем при Мирче Луческу. К полуфиналу украинцы подходят с серией из 11 матчей без поражений.

Но и “Интер” летом обрел стабильность, он так же подходит к матчу с мощной беспроигрышной серией. Более того, в 14 из 16 посткоронавирусных матчей “Интер” забивал минимум два гола. А Ромелу Лукаку отличается голом уже в девяти матчах Лиги Европы подряд.Это рекорд турнира. Пострадали от его ударов “Хетафе” и “Байер” - их “Интер” прошел в предыдущих стадиях. В этом полуфинале.
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Повторить за 1.7
Валерий Непомнящий51.9% WR-6.03% ROI
2.22Победит Шахтер или ничья
Интер — Шахтер|Лига Европы УЕФА
Интер — Шахтер|Лига Европы УЕФА
Для меня в этой игре фаворит - «Шахтёр». Не только потому, что команда лихо играет, просто видно, что она готова бороться за титул, за финальную игру. Правда, в финале неизвестно, чем все обернется. «Интер», на мой взгляд, сейчас смотрится не очень уверенно.

У украинского клуба очень сильная атака. Атакующая игра - это стиль «Шахтёра». В родном чемпионате стиль очень ярко проявляется, и команда от него не отходит в Лиге Европы. Если сопернику удастся остановить атаку «Шахтёра», то других вариантов игры у него не будет, поскольку все выстроено через переднюю линию, но всё-таки считаю, что команда Конте не справится с атакующей мощью «Шахтёра». А оборона «Шахтёра» сможет грамотно сыграть против атаки «Интера».

«Интеру» вполне подошло бы, если бы «Шахтёр» играл первым номером, владел бы мячом. Например, «Базель» не пытался бороться за инициативу, но у него не особо получалось контратаковать. Да, у «Базеля» было два момента, но не более, а у «Шахтёра» были ещё возможности отличиться.

«Шахтёру» нужно держать мяч. Когда мяч у клуба - он опасен. Думаю, игра может получиться результативной, и мы увидим минимум три забитых мяча.

Источник: Legalbet
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