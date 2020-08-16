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В финале сыграют «Бавария» и «ПСЖ» (Букмекеры). Обновленные коэффициенты к 1/2 ЛЧ

Лига чемпионов продолжает удивлять: «Барса» пропустила 8 мячей впервые за 74 года, а на «Лион» коэффициент доходил до 15.3! Стоит ли ждать новых сюрпризов? Пары полуфиналистов уже определены, и букмекеры открыли линии на матчи.

(4.5) «РБ Лейпциг» – «ПСЖ» (1.82)

(12.0) «Лион» – «Бавария» (1.25)

Матчи 1/2 финала пройдут 18-19 августа на стадионах в Лиссабоне в формате «финала четырех». Финал планируют провести 23 августа.

Также обновились коэффициенты на победителя турнира:

  • «Бавария» – 1.52 (было – 4.4)
  • «ПСЖ» – 3.7 (было – 6.5)
  • «РБ Лейпциг» – 10.0 (было 16.0)
  • «Лион» – 17.0 (было 28.0)

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Автор: Николай Караман

Источник главного изображения: https://fcbayern.com/ru/news/2...

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Потапыч100% WR4.75% ROI
1.82Краснодар фора (-1)
Краснодар — Арсенал Тула|РПЛ
Краснодар — Арсенал Тула|РПЛ
Краснодар более менее показал с началом чемпионата что готов бороться за высокие места,
Состав приличный, Атака на месте. Под каток попала Уфа 3-0, потом поражение от экс чемпиона Локомотива 1-0.
Туляки качаются, пропустили от Уфы 3 мяча, с Ахматом 0-0.
После поражения от Локомотива Тула с ее сегодняшним состояние очень хорошо подходит как мальчики для битья.
Интересный факт что тула на выезде в с Быками не разу не забила и фора -1.5 Краснодара проходила в 5 из 5 матчей!

Еще выделю один матч
Сочи - Рубин.
Здесь возьму

ТОТАЛ. УГЛОВЫЕ 9.5 Б
1.9
4
Повторить за 1.75
PlayNow60.3% WR11.31% ROI
1.64Тотал больше 2.5
РБ Лейпциг — ПСЖ|Лига чемпионов УЕФА
РБ Лейпциг — ПСЖ|Лига чемпионов УЕФА
Быки забивали в каждом из 7 предыдущих матчей ЛЧ, причем только в Лондоне не сделали этого как минимум дважды. Их талантов хватит, чтобы сыграть не хуже Аталанты, огорчившей голкипера ПСЖ уже в середине 1-го тайма. Тем более, что рассчитывать на сухую победу не приходится, потому как соперник чрезвычайно силён и опасен, а собственную оборону Лейпциг лишен поводов считать безупречной. Всего 3 сухаря в этой ЛЧ из 9 возможных — мало, как для кандидата на выход в финал.

Атлетико мог забить больше, но его тренер Симеоне перемудрил, оставив в запасе Морату и Феликса. Когда те вышли на замену, мадридцы заиграли значительно острее, сравняли счёт и доставили очень много неудобств центральным защитникам Лейпцига. Нетрудно спрогнозировать, что Упамекано и компания испытают массу трудностей, пытаясь нейтрализовать Мбаппе, Неймара и их ассистентов. Таким образом, эта полуфинальная схватка наверняка не обойдется без обмена забитыми мячами.

ПСЖ вырвал победу над Аталантой в самой концовке (2:1), но заслуживал забить гораздо раньше и больше, создав моментов почти на 3 xG, суммарно. Неймар побил рекорд по количеству успешных попыток обыграть оппонента (16 штук) и мог оформить хет-трик, но растранжирил все шансы. Зато выход Мбаппе, теперь готового появиться в стартовом составе, во многом определил исход встречи. Скоростной форвард окончательно изнурил соперническую защиту, которая провалилась дважды.

Помимо него, в основу ПСЖ готов вернуться и Ди Мария, пропускавший прошлую игру по причине дисквалификации. Лейпцигу, пропускавшему в 8 из 9 предыдущих официальных матчей, не удастся сдержать натиск такого оппонента. Как и в подавляющем большинстве встреч с командами из топ-5 своей Бундеслиги, быки наверняка и забьют, и пропустят. ПСЖ праздновал взятие чужих ворот во всех 9 матчах нынешнего соревнования и, похоже, не позволит этой серии нарушиться. Голам быть.
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