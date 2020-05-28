«Золотой мяч – 2020»: Месси снова фаворит, а у игрока из Беларуси больше шансов, чем у Азара, Санчо и Погба

Традицию Месси и Криша брать «Золотой мяч» нарушил только Модрич в 2018 году. Но сейчас футбол на паузе уже два месяца.
Бундеслига возобновила сезон, но в некоторых странах ситуация неопределенная, хотя и есть объявленные даты возвращения. Футболисты из разных лиг будут в неравных условиях, а поэтому обладатель приза лучшему игроку года может быть неочевидным.
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Роналду возвращается к тренировкам с «Юве». Букмекеры оценили его шансы на новые рекорды с возобновлением футбола
Турнирная таблица Чемпионата России по футболу 2019/2020 – дата возобновления матчей Чемпионата России по футболу
Тем не менее, букмекеры уже все посчитали:
- Месси – 3.24;
- Роналду – 5;
- Мбаппе, Де Брейне – 6;
- Мане – 9;
- Неймар – 10;
- Левандовски – 10.5 (в апреле был – 35.00);
- Салах – 13;
- Холанд, ван Дейк – 17;
- Агуэро – 26;
- Стерлинг, Иммобиле – 34;
- Кейн – 41;
- Санчо, Погба, Вернер – 51;
- Гризманн, Азар, Облак, Фернандеш, Б. Силва – 67.
У футболиста из Беларуси больше шансов, чем у Санчо, Погба, Гризманна и Азара
Беларусь не стала вводить карантин – местный чемпионат не останавливали. Букмекеры не могли не отреагировать на Высшую лигу и даже предлагают поставить на следующего обладателя «ЗМ-2021» из Беларуси:
- Любой футболист из Беларуси – 42;
- Артем Милевский – 99.
Автор: Владислав Авраменко