«Золотой мяч – 2020»: Месси снова фаворит, а у игрока из Беларуси больше шансов, чем у Азара, Санчо и Погба

Традицию Месси и Криша брать «Золотой мяч» нарушил только Модрич в 2018 году. Но сейчас футбол на паузе уже два месяца.

Бундеслига возобновила сезон, но в некоторых странах ситуация неопределенная, хотя и есть объявленные даты возвращения. Футболисты из разных лиг будут в неравных условиях, а поэтому обладатель приза лучшему игроку года может быть неочевидным.

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Турнирная таблица Чемпионата России по футболу 2019/2020 – дата возобновления матчей Чемпионата России по футболу

Тем не менее, букмекеры уже все посчитали:

Месси – 3.24 ;

; Роналду – 5 ;

; Мбаппе, Де Брейне – 6 ;

; Мане – 9 ;

; Неймар – 10 ;

; Левандовски – 10.5 (в апреле был – 35.00) ;

; Салах – 13 ;

; Холанд, ван Дейк – 17 ;

; Агуэро – 26 ;

; Стерлинг, Иммобиле – 34 ;

; Кейн – 41 ;

; Санчо, Погба, Вернер – 51 ;

; Гризманн, Азар, Облак, Фернандеш, Б. Силва – 67.

У футболиста из Беларуси больше шансов, чем у Санчо, Погба, Гризманна и Азара





Беларусь не стала вводить карантин – местный чемпионат не останавливали. Букмекеры не могли не отреагировать на Высшую лигу и даже предлагают поставить на следующего обладателя «ЗМ-2021» из Беларуси:

Любой футболист из Беларуси – 42 ;

; Артем Милевский – 99.

Автор: Владислав Авраменко

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