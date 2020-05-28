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«Золотой мяч – 2020»: Месси снова фаворит, а у игрока из Беларуси больше шансов, чем у Азара, Санчо и Погба

Традицию Месси и Криша брать «Золотой мяч» нарушил только Модрич в 2018 году. Но сейчас футбол на паузе уже два месяца. 

Бундеслига возобновила сезон, но в некоторых странах ситуация неопределенная, хотя и есть объявленные даты возвращения. Футболисты из разных лиг будут в неравных условиях, а поэтому обладатель приза лучшему игроку года может быть неочевидным.

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Тем не менее, букмекеры уже все посчитали:

  • Месси – 3.24;
  • Роналду – 5;
  • Мбаппе, Де Брейне – 6;
  • Мане – 9;
  • Неймар – 10;
  • Левандовски – 10.5 (в апреле был – 35.00);
  • Салах – 13;
  • Холанд, ван Дейк – 17;
  • Агуэро – 26;
  • Стерлинг, Иммобиле – 34;
  • Кейн – 41;
  • Санчо, Погба, Вернер – 51;
  • Гризманн, Азар, Облак, Фернандеш, Б. Силва – 67.

У футболиста из Беларуси больше шансов, чем у Санчо, Погба, Гризманна и Азара


Беларусь не стала вводить карантин – местный чемпионат не останавливали. Букмекеры не могли не отреагировать на Высшую лигу и даже предлагают поставить на следующего обладателя «ЗМ-2021» из Беларуси:

  • Любой футболист из Беларуси – 42;
  • Артем Милевский – 99.

Автор: Владислав Авраменко

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Комментарии
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А что тут вообще делает в этом списке Погба ?
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Что в этом списке делает мэсси на первом месте? Смешно
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Дайте Саллаху зм!
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Салах
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Левандовски
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Как в этом списке оказался португалец Ранальда, видимо, только из-за подписчиков в инстаграм?
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