После заявления ESPN кэф на назначение Почеттино в «Ньюкасл» упал более чем в 2 раза

Саудиты готовят документы по покупке «Ньюкасла». По информации ESPN, основной претендент на пост нового главного тренера – Маурисио Почеттино. Ему уже сделали предложение с зарплатой 19 млн фунтов в год.

После этого букмекеры обрушили котировки на следующего наставника команды. 28 апреля кэф на Почеттино был 4.00, позже он опустился более чем в два раза – 1.83.

Однако «Ньюкасл» – не единственный претендент на Почеттино. Вот клубы, которые тоже могут переманить к себе аргентинца: «МЮ» – 6, «Ман Сити» – 6.5, «ПСЖ» – 10.5, «Реал» и «Бавария» – 11.

Но в том, что у нового топа АПЛ будет смена лидера, букмекеры не сомневаются. Вот, как они скорректировали линию:

Бенитес – 5.7 (2.44 – кэф на 28.04.2020);

(2.44 – кэф на 28.04.2020); Киган – 15 (3.74);

(3.74); Аллегри – 15 (4.5);

(4.5); Бьелса – 21 (15);

(15); Гасперини – 26 (18).

Кого выберет Почеттино? Пишите, где ждете увидеть аргентинца – в комментариях

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