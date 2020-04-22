«МЮ» почти договорился с Санчо, а «Сити», кажется, попрощается с Агуэро. Букмекеры оценили возможные трансферы клубов Манчестера

Все коэффициенты.

COVID-19 больно ударил по экономике почти всех стран мира. Великобритания ежедневно теряет 2,4 млрд фунтов стерлингов в период карантина. АПЛ приостановлена на неопределенный срок, и раньше июня сезон точно не возобновится.

На этом фоне авторитетный ресурс Transfermarkt еще 8 апреля отреагировал снижением цен на футболистов на 10-20%. Единственным клубом в мире, суммарная стоимость состава которого превышает 1 млрд евро, стал «Сити» (1,02 млрд). Второй в рейтинге – «Ливерпуль» (966 млн). В топ-10 также входят еще три представителя АПЛ: «Тоттенхэм» (699 млн), «Челси» (679 млн) и «МЮ» (646 млн).

«Сити» хочет сохранить Стерлинга и Жезуса, а вот на продаже Сане можно заработать

Шейх Мансур занимает второе место в списке самых богатых владельцев футбольных клубов (состояние – $20 млрд). Больше денег только у владельца «Ренна» Франсуа Пино ($27 млрд). Это значит, что в АПЛ «Сити» ощутит на себе последствия экономического кризиса в последнюю очередь.

Но в клубе есть два дорогих левых вингера – Стерлинг (128 млн евро) и Сане (80 млн). Держать двух таких игроков на одну позицию – непозволительная роскошь даже для Шейха, а поэтому один из них в ближайшее ТО может покинуть клуб.

Куда может уйти Стерлинг этим летом?

«Реал» – 7.9 ;

; «ПСЖ» – 17 ;

; «Ливерпуль» – 25 ;

; «Ювентус», «Бавария» – 26 ;

; «Барселона», «Челси» – 34.

Но скорее всего все-таки уйдет Сане. Вот кэфы куда:

«Бавария» – 1.83 ;

; «Реал» – 8.5 ;

; «Ювентус» – 13 ;

; «Барселона» – 15 ;

; «Боруссия» Д – 21.

У Гвардиолы в распоряжении только два номинальных форварда – Агуэро (52 млн) и Жезус (56 млн). Летом аргентинцу будет 32 года, а поэтому Жезус через 1-2 года сможет стать основным форвардом «Сити». Но претенденты на бразильца есть, а букмекеры дали линию на его переход в другую команду:

«Ювентус» – 2.72 ;

; «Реал» – 9.9 ;

; «Барселона» – 21 ;

; «ПСЖ» – 22 ;

; «Бавария» – 26.

«МЮ» уже почти договорился о покупке Санчо и ждет предложений по Погба

20-летний англичанин Санчо – приоритетная цель «МЮ». Левый вингер провел фантастический сезон в «Боруссии» Д (17 голов и 19 ассистов в 35 матчах). Рыночная стоимость – 117 млн евро (8-й самый дорогой футболист мира), но клуб из Манчестера настроен серьезно. Об этом говорят кэфы:

«МЮ» – 1.53 ;

; «Челси» – 4.5 ;

; «Ливерпуль» – 7 ;

; «Барселона» – 11.5 ;

; «Ювентус» – 14 ;

; «Реал» – 19 ;

; «Бавария» – 21.

Но для начала «МЮ» не мешало бы подзаработать. Кажется, клуб готов попрощаться с Погба. Цена на французского полузащитника по данным Transfermarkt – 80 млн, но «МЮ» намерен получить не менее сотни.

Куда может уйти Погба?

«Реал» – 2.75 ;

; «Ювентус» – 4.98 ;

; «ПСЖ» – 6 ;

; «Барселона» – 12.5 ;

; Клуб из МЛС – 20.

Вернется из аренды в «Интере» Алексис Санчес. В Милане его игрой остались недовольны (1 гол в 15 матчах). Если Санчо перейдет в «МЮ», место левого вингера точно будет занято. То есть, на Алексиса по-прежнему не рассчитывают в Манчестере. Рыночная цена чилийца – 16 млн. Вот, где он может продолжить карьеру:

«Вест Хэм» – 4.32 ;

; «Тоттенхэм» – 7 ;

; «Боруссия» Д – 12 ;

; «Бавария» – 15 ;

; «Байер» – 19 ;

; «Валенсия», «Севилья» – 23.

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