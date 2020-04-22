«МЮ» почти договорился с Санчо, а «Сити», кажется, попрощается с Агуэро. Букмекеры оценили возможные трансферы клубов Манчестера

Все коэффициенты.
COVID-19 больно ударил по экономике почти всех стран мира. Великобритания ежедневно теряет 2,4 млрд фунтов стерлингов в период карантина. АПЛ приостановлена на неопределенный срок, и раньше июня сезон точно не возобновится.
На этом фоне авторитетный ресурс Transfermarkt еще 8 апреля отреагировал снижением цен на футболистов на 10-20%. Единственным клубом в мире, суммарная стоимость состава которого превышает 1 млрд евро, стал «Сити» (1,02 млрд). Второй в рейтинге – «Ливерпуль» (966 млн). В топ-10 также входят еще три представителя АПЛ: «Тоттенхэм» (699 млн), «Челси» (679 млн) и «МЮ» (646 млн).
«Сити» хочет сохранить Стерлинга и Жезуса, а вот на продаже Сане можно заработать
Шейх Мансур занимает второе место в списке самых богатых владельцев футбольных клубов (состояние – $20 млрд). Больше денег только у владельца «Ренна» Франсуа Пино ($27 млрд). Это значит, что в АПЛ «Сити» ощутит на себе последствия экономического кризиса в последнюю очередь.
Но в клубе есть два дорогих левых вингера – Стерлинг (128 млн евро) и Сане (80 млн). Держать двух таких игроков на одну позицию – непозволительная роскошь даже для Шейха, а поэтому один из них в ближайшее ТО может покинуть клуб.
Куда может уйти Стерлинг этим летом?
- «Реал» – 7.9;
- «ПСЖ» – 17;
- «Ливерпуль» – 25;
- «Ювентус», «Бавария» – 26;
- «Барселона», «Челси» – 34.
Но скорее всего все-таки уйдет Сане. Вот кэфы куда:
- «Бавария» – 1.83;
- «Реал» – 8.5;
- «Ювентус» – 13;
- «Барселона» – 15;
- «Боруссия» Д – 21.
У Гвардиолы в распоряжении только два номинальных форварда – Агуэро (52 млн) и Жезус (56 млн). Летом аргентинцу будет 32 года, а поэтому Жезус через 1-2 года сможет стать основным форвардом «Сити». Но претенденты на бразильца есть, а букмекеры дали линию на его переход в другую команду:
- «Ювентус» – 2.72;
- «Реал» – 9.9;
- «Барселона» – 21;
- «ПСЖ» – 22;
- «Бавария» – 26.
«МЮ» уже почти договорился о покупке Санчо и ждет предложений по Погба
20-летний англичанин Санчо – приоритетная цель «МЮ». Левый вингер провел фантастический сезон в «Боруссии» Д (17 голов и 19 ассистов в 35 матчах). Рыночная стоимость – 117 млн евро (8-й самый дорогой футболист мира), но клуб из Манчестера настроен серьезно. Об этом говорят кэфы:
- «МЮ» – 1.53;
- «Челси» – 4.5;
- «Ливерпуль» – 7;
- «Барселона» – 11.5;
- «Ювентус» – 14;
- «Реал» – 19;
- «Бавария» – 21.
Но для начала «МЮ» не мешало бы подзаработать. Кажется, клуб готов попрощаться с Погба. Цена на французского полузащитника по данным Transfermarkt – 80 млн, но «МЮ» намерен получить не менее сотни.
Куда может уйти Погба?
- «Реал» – 2.75;
- «Ювентус» – 4.98;
- «ПСЖ» – 6;
- «Барселона» – 12.5;
- Клуб из МЛС – 20.
Вернется из аренды в «Интере» Алексис Санчес. В Милане его игрой остались недовольны (1 гол в 15 матчах). Если Санчо перейдет в «МЮ», место левого вингера точно будет занято. То есть, на Алексиса по-прежнему не рассчитывают в Манчестере. Рыночная цена чилийца – 16 млн. Вот, где он может продолжить карьеру:
- «Вест Хэм» – 4.32;
- «Тоттенхэм» – 7;
- «Боруссия» Д – 12;
- «Бавария» – 15;
- «Байер» – 19;
- «Валенсия», «Севилья» – 23.
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