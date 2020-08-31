Betting Insider

Легальный беттинг победил, но капперы продолжают ставить у офшорных букмекеров. Там ноль безопасности – но почему игроков это не останавливает?

Выбор букмекера – это первоочередная задача для каждого игрока. С этой проблемой сталкиваются и новички, и опытные бетторы. Беттинг в РФ официально разрешен с 2016 года, и сегодня по лицензии ФНС работает более 20 букмекеров.

Однако офшорные БК до сих пор есть и привлекают тысячи новых клиентов ежедневно. Почему так происходит? Вся правда о российских и офшорных букмекерах в новом материале Betting Insider.

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Легальные и офшорные БК – в чем разница?

Так как речь идет о российских игроках, легальными букмекерскими конторами для них являются компании, имеющие лицензию ФНС и зарегистрированные в системе ЦУПИС (центр учета переводов интерактивных ставок). ЦУПИС – это что-то вроде центрального банка в беттинге. Все операции в легальных букмекерских конторах проходят через ЦУПИС. Располагаются легальные БК в доменной зоне .ru, и попасть на них обычно можно только с территории России. «Фонбет», «1хСтавка», «Лига ставок», «BetBoom» – наверняка, вы знакомы с этими легальными букмекерами.

Офшорные букмекеры работают на международную аудиторию. Но не все иностранные букмекеры офшорные, под это определение попадают только компании, зарегистрированные в офшорных зонах. Располагаются они чаще в доменной зоне .com, и зарегистрироваться в них может игрок из любой страны. Самый популярный офшорный букмекер в России – 1xBet. Далее идут 1WIN и Favbet.

Плюсы и минусы для игроков

Есть 4 глобальные причины, почему игроки идут в офшорную БК:

  • отсутствие налогов;
  • отсутствие процедуры идентификации (практически везде);
  • быстрые выплаты;
  • много бонусов.

Офшорные букмекеры напоминают систему быстрых займов, когда ты приходишь в отделение и моментально без тонны бумаг получаешь нужную сумму. Приятная процедура, правда, с тяжелыми последствиями. Играя в таких БК, вы никогда не сможете решить спорные вопросы в правовом поле. Если ваш счет несправедливо заблокируют, обращаться в суд будет бесполезно.

Ежедневно на сайты, посвященные беттингу, приходят жалобы на такие БК. Кому-то не выплатили выигрыш, расчитали выигрышные ставки с кэфом 1.0 или вообще заблокировали игровой счет, ссылаясь на «свои правила». Помните: делая ставки у легальных букмекеров, вы находитесь под защитой российского закона, а игра у офшорных БК ничего не гарантирует. Фактически вы берете все риски на себя и верите, что именно с вами букмекер поступит честно.

Живой пример

На первый взгляд в 1WIN все круто: бонус 200% на первый депозит, бесконечные фриспины (бесплатные вращения в казино) при регистрации, постоянные розыгрыши призов. Только вот кому нужны все эти бонусы, если на выходе можно остаться ни с чем? Зайдите на любой портал с рейтингом букмекеров, и вы увидите, что 1WIN в конце списка с низкой оценкой. Почему? Все просто:

  • частые жалобы игроков на невыплату выигрыша;
  • блокировки аккаунтов по надуманным причинам;
  • совершение ставок со счета игрока без его участия.

Самое печальное – бессилие игроков. По факту они меняют безопасность своего счета на бонусы, отсутствие идентификации и возможность не платить налоги. Тысячу раз подумайте, стоят ли все эти акции ваших нервов и сил, которые вы впустую потратите на общение со службой поддержки БК. В один момент счет заблокируют, и тогда вы поймете, что такое букмекерский беспредел.


Гайд: как отличить офшорного букмекера от легального

1. Доменная зона* (но, есть исключения)

В России легальные букмекеры находятся в доменной зоне .ru. Чаще всего офшорные букмекеры работают в зоне .com или используют «зеркала», для доступа к своему сайту.

2. Лицензия ФНС

Каждый легальный букмекер имеет лицензию ФНС. Офшорные букмекеры либо не платят налоги, либо являются налоговыми резидентами других стран. 

3. Система ЦУПИС

Каждый легальный букмекер подключен к системе ЦУПИС. Все операции по счету проводятся через ЦУПИС. Для некоторых БК функцию ЦУПИС выполняет платежная система QIWI.

Больше информации о легальных БК вы найдете в нашем специальном разделе

Главная картинка: https://www.latimes.com/califo...

Другие картинки в статье:

https://www.nytimes.com/2019/0...

https://qz.com/africa/929934/u...

https://www.inquirer.com/phill...

Комментарии
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Мне кажется, что будет интересна статья об оплате налога со ставок и как это делать правильно!
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точно, а то не спится.
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Больше популярных прогнозов
Виктор Гусев51.4% WR-2.04% ROI
1.9Обе команды забьют - Да
Россия — Сербия|Лига наций УЕФА
Россия — Сербия|Лига наций УЕФА
Здравствуйте, друзья. Меня зовут Виктор Гусев. Наконец-то можно поговорить и о сборной России, она возвращается третьего сентября и сыграет на "ВТБ Арене" против Сербии в Лиге наций

Мы последний раз нашу сборную видели прошлой осенью - победа 5:0 над Сан-Марино. С сербами последний раз мы встречались давно - четыре года назад перед чемпионатом Европы, товарищеская встреча. Тогда сыграли 1:1.

Нынешняя сербская команда - это набор хороших исполнителей. Это и Милинкович-Савич, и Матич, и Коларов, и Деспотович.

Единственная разница в том, что мы путевку на Евро-2020 уже обеспечили, а сербы в своей группе пропустили вперед Украину и Португалию и теперь им предстоит стыковые матчи, чтобы попасть на турнир.

Наверное, для сербов все было бы по-другому, если бы их с самого начала того отборочного цикла возглавлял главный тренер Любиша Тумбакович. Очень успешный специалист - шесть чемпионских титулов с белградским "Партизаном". Он возглавил национальную команду во время отборочного цикла - в четырех матчах ни одного поражения, в этих матчах сербы забили десять мячей, и была ничья в игре с украинцами 2:2.

Нам надо набирать очки в силу особенностей календаря Лиги наций. Так получилось, что решающие матчи на выезде оказались в конце турнира. Поэтому нужно сейчас не терять очки на своем поле.

Я не верю в безупречность нашей защиты. Вратарская ситуация в отсутствии Акинфеева тоже не идеальна. Поэтому, думаю, что сложновато будет обороняться против такой команды, которая результативно играет в последнее время и обладает топ-исполнителями.

Но я верю и в наших нападающих, среди них высокая конкуренция. Есть кому поспорить за место в стартовом составе.

Думаю, что мы тоже можем забить. Мой прогноз - обе команды забьют с коэффициентом 1.90.

Источник: StavkaTV
0
Повторить за 1.89
Владислав Радимов39.5% WR-14.74% ROI
1.78Победит Сборная Бельгии по футболу
Дания — Бельгия|Лига наций УЕФА
Дания — Бельгия|Лига наций УЕФА
Здесь точно будет тотал больше 2,5. В матче сойдутся две команды, которые не будут стесняться атаковать.

У бельгийцев вообще сумасшедший атакующий потенциал, так как перед этим матчем все их лидеры в строю, в том числе Азар, Де Брюйне. Датчане также сыграют вполне открыто. Мы получим удовольствие от этого матча, ведь это сборные, которые любят и умеют играть в атакующий футбол, тем более Лига наций им не так важна. Кроме того, нас ждёт результативный матч, где Бельгия всё-таки является фаворитом, поэтому поставлю две ставки: тотал больше 2,5 и победа Бельгии.

Дания сейчас не входит в список сильнейших сборных Европы, скорее находится примерно на одном уровне с российской. Как раз на предстоящем чемпионате Европы наша сборная будет конкурировать с датчанами за выход из группы. В целом Дания очень зависима от Эриксена. Когда он на ходу, как, например, в «Тоттенхэме», это один футболист, а когда без игровой практики, то другой. Сейчас Эриксен сидит на скамейке в «Интере», и я слышал, что от него в миланском клубе хотят избавиться. У датчан такая команда, где каждый знает свой манёвр и игрой кто-то должен управлять, и как раз это делает Эриксен. Дания будет зависеть от того, где в следующем сезоне будет играть Кристиан. Я думаю, что он сам заинтересован в уходе из «Интера», чтобы постоянно играть, потому что летом состоится чемпионат Европы.

Источник: LegalBet
0
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