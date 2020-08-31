Легальный беттинг победил, но капперы продолжают ставить у офшорных букмекеров. Там ноль безопасности – но почему игроков это не останавливает?

Выбор букмекера – это первоочередная задача для каждого игрока. С этой проблемой сталкиваются и новички, и опытные бетторы. Беттинг в РФ официально разрешен с 2016 года, и сегодня по лицензии ФНС работает более 20 букмекеров.



Однако офшорные БК до сих пор есть и привлекают тысячи новых клиентов ежедневно. Почему так происходит? Вся правда о российских и офшорных букмекерах в новом материале Betting Insider.

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Легальные и офшорные БК – в чем разница?

Так как речь идет о российских игроках, легальными букмекерскими конторами для них являются компании, имеющие лицензию ФНС и зарегистрированные в системе ЦУПИС (центр учета переводов интерактивных ставок). ЦУПИС – это что-то вроде центрального банка в беттинге. Все операции в легальных букмекерских конторах проходят через ЦУПИС. Располагаются легальные БК в доменной зоне .ru, и попасть на них обычно можно только с территории России. «Фонбет», «1хСтавка», «Лига ставок», «BetBoom» – наверняка, вы знакомы с этими легальными букмекерами.

Офшорные букмекеры работают на международную аудиторию. Но не все иностранные букмекеры офшорные, под это определение попадают только компании, зарегистрированные в офшорных зонах. Располагаются они чаще в доменной зоне .com, и зарегистрироваться в них может игрок из любой страны. Самый популярный офшорный букмекер в России – 1xBet. Далее идут 1WIN и Favbet.

Плюсы и минусы для игроков

Есть 4 глобальные причины, почему игроки идут в офшорную БК:

отсутствие налогов;

отсутствие процедуры идентификации (практически везде);

быстрые выплаты;

много бонусов.

Офшорные букмекеры напоминают систему быстрых займов, когда ты приходишь в отделение и моментально без тонны бумаг получаешь нужную сумму. Приятная процедура, правда, с тяжелыми последствиями. Играя в таких БК, вы никогда не сможете решить спорные вопросы в правовом поле. Если ваш счет несправедливо заблокируют, обращаться в суд будет бесполезно.

Ежедневно на сайты, посвященные беттингу, приходят жалобы на такие БК. Кому-то не выплатили выигрыш, расчитали выигрышные ставки с кэфом 1.0 или вообще заблокировали игровой счет, ссылаясь на «свои правила». Помните: делая ставки у легальных букмекеров, вы находитесь под защитой российского закона, а игра у офшорных БК ничего не гарантирует. Фактически вы берете все риски на себя и верите, что именно с вами букмекер поступит честно.

Живой пример

На первый взгляд в 1WIN все круто: бонус 200% на первый депозит, бесконечные фриспины (бесплатные вращения в казино) при регистрации, постоянные розыгрыши призов. Только вот кому нужны все эти бонусы, если на выходе можно остаться ни с чем? Зайдите на любой портал с рейтингом букмекеров, и вы увидите, что 1WIN в конце списка с низкой оценкой. Почему? Все просто:

частые жалобы игроков на невыплату выигрыша;

блокировки аккаунтов по надуманным причинам;

совершение ставок со счета игрока без его участия.

Самое печальное – бессилие игроков. По факту они меняют безопасность своего счета на бонусы, отсутствие идентификации и возможность не платить налоги. Тысячу раз подумайте, стоят ли все эти акции ваших нервов и сил, которые вы впустую потратите на общение со службой поддержки БК. В один момент счет заблокируют, и тогда вы поймете, что такое букмекерский беспредел.





Гайд: как отличить офшорного букмекера от легального

1. Доменная зона* (но, есть исключения)

В России легальные букмекеры находятся в доменной зоне .ru. Чаще всего офшорные букмекеры работают в зоне .com или используют «зеркала», для доступа к своему сайту.

2. Лицензия ФНС

Каждый легальный букмекер имеет лицензию ФНС. Офшорные букмекеры либо не платят налоги, либо являются налоговыми резидентами других стран.

3. Система ЦУПИС

Каждый легальный букмекер подключен к системе ЦУПИС. Все операции по счету проводятся через ЦУПИС. Для некоторых БК функцию ЦУПИС выполняет платежная система QIWI.

Больше информации о легальных БК вы найдете в нашем специальном разделе

Главная картинка: https://www.latimes.com/califo...

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