Официально: Моуринью уволен из «Тоттенхэма». Кто его заменит?

Сегодня днем «Тоттенхэм» объявил об увольнении Жозе Моуринью. Причина в неудовлетворительных результатах команды.

Но была информация, что причина в другом

Некоторые СМИ сообщали, что Моуриньо отказался сегодня утром выводить команду на тренировку из-за вступления в Суперлигу. По их информации, именно это стало причиной увольнения португальца.

Тем не менее, эта информация не подтвердилась.

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Кто заменит Моуринью?

Фаворитом считается Юлиан Нагельсманн, на которого также претендует «Бавария». На назначение немца дают коэффициент 3.50. Вот как выглядит линия на главного тренера «Тоттенхэма».

Юлиан Нагельсманн — 3.50 .

. Брендан Роджерс — 9.00 .

. Эрик тен Хаг и Рафаэль Бенитес — 11.00 .

. Массимилиано Аллегри и Нуну Эшпириту Санту — 13.00 .

. Диего Симеоне — 17.00 .

. Стивен Джеррард и Скотт Паркер — 19.00.

Напомним, что Жозе Моуринью возглавил «Тоттенхэм» в ноябре 2019 года. Главным достижением португальца был выход в финал Кубка Лиги, который «Тоттенхэм» проведет уже при новом тренере.

А кого бы вы хотели видеть новым тренером «Тоттенхэма»? Пишите свои варианты в комментариях!